Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 16., szombat Botond, Mózes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
múzeum

Gyorshajtási bírsággal büntették a híres Knight Rider autót, ami évek óta egy múzeumban áll

NBCUniversal - NBC
múzeum KITT Knight Rider David Hasselhoff autó
Klusovszki Kíra
2026.05.16.
Egészen abszurd történet borzolja a Knight Rider rajongóinak kedélyeit. Gyorshajtásért büntették meg az ikonikus KITT-et, miközben a legendás autó évek óta mozdulatlanul áll egy illinoisi múzeumban.

Egy New York-i közlekedési kamera rögzítette, hogy a mindenki számára a Knight Riderből közismert, ikonikus KITT a sebességkorlátot túllépve haladt át egy 40km/órás iskolai zónában. Az autó vezetőjére még egy 50 dollár (15.000 forint) értékű büntetést is kiszabtak a rendőrök, annak ellenére, hogy a jármű már évek óta egy illinoisi múzeumban volt kiállítva, több mint 1200 kilométerre a helyszíntől. 

David Hasselhoff pózol a Knight Rider sorozatból jól ismert ikonikus KITT autó mellett.
David Hasselhoff éveken át formálta meg a bűnüldöző Michael Knight szerepét, akinek az életét újra és újra megmentette a legendás, beszélő autó. 
Forrás: Getty Images

 

Dolgok, amiket biztosan nem tudtál a legendás KITT-ről: 

  • Bár KITT a képernyőn egy méregdrága, csúcstechnológiás csodaautó volt, a valóságban a Universal stúdió darabonként mindössze 1 dollárért vásárolta meg a Pontiacokat.
  • A sorozat készítői kezdetben TATT-nak akarták hívni a mesterséges intelligencia vezérelt autót.
  • Amikor a sorozatban a KITT magától vezetett, a trükköt nem távirányítással oldották meg, hanem az autóba egy speciálisan átalakított, jobb oldali kormányt szereltek be, a vezetőülésbe pedig egy kaszkadőr ült. 

Félreértés történt az autó ügyében

Miután megkapták a bírságról szóló csekket, az észak-chicagói Volo Múzeum azonnal megosztotta azt közösségi oldalán. Kísérőszövegnek a következőt írták: 

Ezt nem fogjátok elhinni! A mi KITT-ünk évek óta el sem mozdult a múzeumból! Megvan valakinek David Hasselhoff telefonszáma? Tartozik nekünk 50 dollárral!!!!

A vezetőség megerősítette, hogy a híres autó – amely egy fekete, 1982-es Pontiac Firebird Trans Am replika – évek óta mozdulatlanul parkol az épület kiállítóterében. A múzeum tisztviselői ezért úgy vélik, hogy a közlekedési kamera tévedésből kapcsolhatta össze a büntetési fotón feltüntetett autó kaliforniai „KNIGHT” díszrendszámát az ő kiállítási darabjukkal, ami ráadásul nem is felel meg egy valódi hatósági jelzésnek. 

A múzeum az eset után hivatalos meghallgatást kért a jogtalan bírság fellebbezésére.

A hír a közösségi médiát is felrobbantotta

A közösségi média felhasználói roppant mulatságosnak találták a helyzetet, sokan viccelődtek azzal, hogy a mesterséges intelligenciával felszerelt autó egyszerűen megunta a bezártságot, és önálló életre kelt a múzeumban

Mutatjuk a legviccesebb hozzászólásokat:

  • „Azt hiszed, hogy KITT évek óta meg sem mozdult, de elfelejted, hogy még Michael Knight nélkül is bárhová képes elvezetni.”
  • „A KITT valószínűleg kitört az éjszaka közepén, és vadul körbefurikázta az országot!”
  • „A KITT biztosan csak sokat utazgatott és közben megszegte a törvényt.”
  • „Ugyan már, szerintetek KITT nem képes feltörni egy múzeum biztonsági kameráját, hogy meghamisítsa a felvételeket, miközben ő épp New Yorkban száguldozik?”

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Te felismered őket fiatalon? 10 színész, akit már csak idős korából ismerünk

Néhány színész arca valósággal összeforrt az időskori szerepeikkel, ezért szinte elképzelhetetlen, hogyan néztek ki fiatalon. Te felismered őket?

Óriási fordulat Madeleine McCann ügyében: „Már rendelkezünk a bizonyítékokkal" – Íme a részletek

Angliába szállíthatják a Madeleine McCann ügy fő gyanúsítottját, Christian Bruecknert, a 2007-ben eltűnt kislány elrablásának és meggyilkolásának vádjával.

Szépség és tehetség egyben: ők a leggyönyörűbb magyar sportolónők – Íme a 10-es lista!

A magyar sportélet nemcsak eredményekben, hanem karakterekben is rendkívül gazdag. A Magyar Sport Napja alkalmából íme egy válogatás a legszebb magyar sportolónőkről!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu