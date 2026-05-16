Gyorshajtási bírsággal büntették a híres Knight Rider autót, ami évek óta egy múzeumban áll

Egy New York-i közlekedési kamera rögzítette, hogy a mindenki számára a Knight Riderből közismert, ikonikus KITT a sebességkorlátot túllépve haladt át egy 40km/órás iskolai zónában. Az autó vezetőjére még egy 50 dollár (15.000 forint) értékű büntetést is kiszabtak a rendőrök, annak ellenére, hogy a jármű már évek óta egy illinoisi múzeumban volt kiállítva, több mint 1200 kilométerre a helyszíntől.
Dolgok, amiket biztosan nem tudtál a legendás KITT-ről:
- Bár KITT a képernyőn egy méregdrága, csúcstechnológiás csodaautó volt, a valóságban a Universal stúdió darabonként mindössze 1 dollárért vásárolta meg a Pontiacokat.
- A sorozat készítői kezdetben TATT-nak akarták hívni a mesterséges intelligencia vezérelt autót.
- Amikor a sorozatban a KITT magától vezetett, a trükköt nem távirányítással oldották meg, hanem az autóba egy speciálisan átalakított, jobb oldali kormányt szereltek be, a vezetőülésbe pedig egy kaszkadőr ült.
Félreértés történt az autó ügyében
Miután megkapták a bírságról szóló csekket, az észak-chicagói Volo Múzeum azonnal megosztotta azt közösségi oldalán. Kísérőszövegnek a következőt írták:
Ezt nem fogjátok elhinni! A mi KITT-ünk évek óta el sem mozdult a múzeumból! Megvan valakinek David Hasselhoff telefonszáma? Tartozik nekünk 50 dollárral!!!!
A vezetőség megerősítette, hogy a híres autó – amely egy fekete, 1982-es Pontiac Firebird Trans Am replika – évek óta mozdulatlanul parkol az épület kiállítóterében. A múzeum tisztviselői ezért úgy vélik, hogy a közlekedési kamera tévedésből kapcsolhatta össze a büntetési fotón feltüntetett autó kaliforniai „KNIGHT” díszrendszámát az ő kiállítási darabjukkal, ami ráadásul nem is felel meg egy valódi hatósági jelzésnek.
A múzeum az eset után hivatalos meghallgatást kért a jogtalan bírság fellebbezésére.
A hír a közösségi médiát is felrobbantotta
A közösségi média felhasználói roppant mulatságosnak találták a helyzetet, sokan viccelődtek azzal, hogy a mesterséges intelligenciával felszerelt autó egyszerűen megunta a bezártságot, és önálló életre kelt a múzeumban
Mutatjuk a legviccesebb hozzászólásokat:
- „Azt hiszed, hogy KITT évek óta meg sem mozdult, de elfelejted, hogy még Michael Knight nélkül is bárhová képes elvezetni.”
- „A KITT valószínűleg kitört az éjszaka közepén, és vadul körbefurikázta az országot!”
- „A KITT biztosan csak sokat utazgatott és közben megszegte a törvényt.”
- „Ugyan már, szerintetek KITT nem képes feltörni egy múzeum biztonsági kameráját, hogy meghamisítsa a felvételeket, miközben ő épp New Yorkban száguldozik?”
