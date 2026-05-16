Gyorshajtási bírsággal büntették a híres Knight Rider autót, ami évek óta egy múzeumban áll

Egy New York-i közlekedési kamera rögzítette, hogy a mindenki számára a Knight Riderből közismert, ikonikus KITT a sebességkorlátot túllépve haladt át egy 40km/órás iskolai zónában. Az autó vezetőjére még egy 50 dollár (15.000 forint) értékű büntetést is kiszabtak a rendőrök, annak ellenére, hogy a jármű már évek óta egy illinoisi múzeumban volt kiállítva, több mint 1200 kilométerre a helyszíntől.

David Hasselhoff éveken át formálta meg a bűnüldöző Michael Knight szerepét, akinek az életét újra és újra megmentette a legendás, beszélő autó.

Forrás: Getty Images

Dolgok, amiket biztosan nem tudtál a legendás KITT-ről: Bár KITT a képernyőn egy méregdrága, csúcstechnológiás csodaautó volt, a valóságban a Universal stúdió darabonként mindössze 1 dollárért vásárolta meg a Pontiacokat.

A sorozat készítői kezdetben TATT-nak akarták hívni a mesterséges intelligencia vezérelt autót.

Amikor a sorozatban a KITT magától vezetett, a trükköt nem távirányítással oldották meg, hanem az autóba egy speciálisan átalakított, jobb oldali kormányt szereltek be, a vezetőülésbe pedig egy kaszkadőr ült.

Félreértés történt az autó ügyében

Miután megkapták a bírságról szóló csekket, az észak-chicagói Volo Múzeum azonnal megosztotta azt közösségi oldalán. Kísérőszövegnek a következőt írták:

Ezt nem fogjátok elhinni! A mi KITT-ünk évek óta el sem mozdult a múzeumból! Megvan valakinek David Hasselhoff telefonszáma? Tartozik nekünk 50 dollárral!!!!

A vezetőség megerősítette, hogy a híres autó – amely egy fekete, 1982-es Pontiac Firebird Trans Am replika – évek óta mozdulatlanul parkol az épület kiállítóterében. A múzeum tisztviselői ezért úgy vélik, hogy a közlekedési kamera tévedésből kapcsolhatta össze a büntetési fotón feltüntetett autó kaliforniai „KNIGHT” díszrendszámát az ő kiállítási darabjukkal, ami ráadásul nem is felel meg egy valódi hatósági jelzésnek.

A múzeum az eset után hivatalos meghallgatást kért a jogtalan bírság fellebbezésére.

A hír a közösségi médiát is felrobbantotta

A közösségi média felhasználói roppant mulatságosnak találták a helyzetet, sokan viccelődtek azzal, hogy a mesterséges intelligenciával felszerelt autó egyszerűen megunta a bezártságot, és önálló életre kelt a múzeumban

Mutatjuk a legviccesebb hozzászólásokat: „Azt hiszed, hogy KITT évek óta meg sem mozdult, de elfelejted, hogy még Michael Knight nélkül is bárhová képes elvezetni.”

„A KITT valószínűleg kitört az éjszaka közepén, és vadul körbefurikázta az országot!”

„A KITT biztosan csak sokat utazgatott és közben megszegte a törvényt.”

„Ugyan már, szerintetek KITT nem képes feltörni egy múzeum biztonsági kameráját, hogy meghamisítsa a felvételeket, miközben ő épp New Yorkban száguldozik?”

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: