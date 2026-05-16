Most jön a java! Két nap alatt egyhavi eső zúdulhat le – így alakul az időjárás

Esőből most biztosan nem lesz hiány: kiadós, több hullámban érkező esővel fordul csapadékosra a hétvége, és egyes területeken annyi csapadék zúdulhat le rövid idő alatt, amennyi hetek óta hiányzott a kiszáradt földből. Jövünk a hétvégi időjárás részleteivel!

Májusi özönvíz jöhet: helyenként 40 milliméter eső is leeshet hétvégén

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton az ország középső részén, egy délnyugat–északkelet irányban húzódó széles sávban 24 óra alatt több mint 20 milliméter eső eshet, de helyenként akár 30-40 milliméter is összegyűlhet. A tartós esőzés ráadásul nem áll meg egyik pillanatról a másikra: az intenzív csapadék vasárnap délelőttig, néhol még a déli órákig is kitartahat, így további 15 milliméter körüli mennyiség is lehullhat. Ez már nem az a klasszikus „kis májusi zápor”, amikor pár perc alatt vége az egésznek – sok helyen hosszan tartó, áztató esőre kell készülni.

A mediterrán ciklon fellélegzést hoz a kiszáradt talajnak

Bár sokan bosszankodhatnak a szürke, borongós hétvége miatt, a természetnek most valóban aranyat érhet a májusi eső. Az elmúlt időszak szárazabb időjárása után a talaj sokfelé kiszomjazott, a kertekben és a mezőgazdaságban is egyre jobban érezhető volt a csapadékhiány. A most érkező mediterrán ciklon ezért nemcsak lehűlést, hanem komoly aszálymérséklést is hozhat.

A nagyobb mennyiségű eső ugyanakkor kellemetlenségeket is okozhat. A hirtelen lezúduló csapadék miatt egyes városokban gyorsan megtelhetnek a vízelvezetők, és rövid időre utcák, aluljárók is víz alá kerülhetnek. Az autósoknak különösen érdemes óvatosan közlekedniük, hiszen a vizes utak mellett a csökkent látási viszonyok is nehezíthetik a közlekedést.

A hétvégi programokat sem árt újratervezni: a szabadtéri kirándulások, grillezések vagy kerti partik helyett most inkább a bekuckózós, otthoni programoké lehet a főszerep. Egy forró tea, puha takaró és egy jó sorozat most sokkal csábítóbbnak tűnhet, mint egy elázott piknik a szabadban.

