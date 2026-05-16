Most jön a java! Két nap alatt egyhavi eső zúdulhat le – így alakul az időjárás

Rideg Léna
2026.05.16.
Ezen a hétvégén nem árt elővenni az esernyőket és a gumicsizmákat. Szombat délutántól szinte az egész országban esni fog az eső, és egyes helyeken két nap alatt annyi csapadék eshet, amennyi májusban általában hosszabb idő alatt szokott lehullani.

Esőből most biztosan nem lesz hiány: kiadós, több hullámban érkező esővel fordul csapadékosra a hétvége, és egyes területeken annyi csapadék zúdulhat le rövid idő alatt, amennyi hetek óta hiányzott a kiszáradt földből. Jövünk a hétvégi időjárás részleteivel!

A májusi eső aranyat ér, és ezen a hétvégén nem lesz belőle hiány.
Májusi özönvíz jöhet: helyenként 40 milliméter eső is leeshet hétvégén

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton az ország középső részén, egy délnyugat–északkelet irányban húzódó széles sávban 24 óra alatt több mint 20 milliméter eső eshet, de helyenként akár 30-40 milliméter is összegyűlhet. A tartós esőzés ráadásul nem áll meg egyik pillanatról a másikra: az intenzív csapadék vasárnap délelőttig, néhol még a déli órákig is kitartahat, így további 15 milliméter körüli mennyiség is lehullhat. Ez már nem az a klasszikus „kis májusi zápor”, amikor pár perc alatt vége az egésznek – sok helyen hosszan tartó, áztató esőre kell készülni.

A mediterrán ciklon fellélegzést hoz a kiszáradt talajnak

Bár sokan bosszankodhatnak a szürke, borongós hétvége miatt, a természetnek most valóban aranyat érhet a májusi eső. Az elmúlt időszak szárazabb időjárása után a talaj sokfelé kiszomjazott, a kertekben és a mezőgazdaságban is egyre jobban érezhető volt a csapadékhiány. A most érkező mediterrán ciklon ezért nemcsak lehűlést, hanem komoly aszálymérséklést is hozhat.

A nagyobb mennyiségű eső ugyanakkor kellemetlenségeket is okozhat. A hirtelen lezúduló csapadék miatt egyes városokban gyorsan megtelhetnek a vízelvezetők, és rövid időre utcák, aluljárók is víz alá kerülhetnek. Az autósoknak különösen érdemes óvatosan közlekedniük, hiszen a vizes utak mellett a csökkent látási viszonyok is nehezíthetik a közlekedést.

A hétvégi programokat sem árt újratervezni: a szabadtéri kirándulások, grillezések vagy kerti partik helyett most inkább a bekuckózós, otthoni programoké lehet a főszerep. Egy forró tea, puha takaró és egy jó sorozat most sokkal csábítóbbnak tűnhet, mint egy elázott piknik a szabadban.

