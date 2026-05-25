Készíts petúnia-tápoldatot házilag! – A menthetetlennek tűnő virágod is gyönyörű lesz tőle

A petúnia tipikusan az a növény, ami vagy meseszép és roskadozik a virágoktól, vagy úgy dönt, hogy idén inkább passzolja és elmegy „szünetre". Ha nálad most az utóbbi verzió fut, nem biztos, hogy végleg le kell mondanod róla. Ezzel a trükkel akár ingyen is megmentheted: petúnia-tápoldat házilag.

Petúnia-tápoldat házilag: a filléres trükk a sok virágért.

Forrás: 123rf

Hervad a petúniád? Egy kertész szerint, ezt a házi tápoldatot imádni fogja A petúnia sok tápanyagot igényel a folyamatos virágzáshoz.

Egy egyszerű házi tápoldat is segíthet, nem kell vagyonokat költeni.

A túlzás viszont visszaüthet: a kevesebb néha tényleg több.

A kertészek szerint a petúnia igazi tápanyagfaló, főleg nyáron, amikor szinte megállás nélkül ontja magából a virágokat. Éppen ezért nem ritka, hogy egy idő után „elfárad”, a levelei fakóbbak lesznek, a virágzás pedig látványosan visszaesik. Ilyenkor jöhet jól egy egyszerű, de nagyszerű, filléres, házi tápoldat.

Petúnia-tápoldat házilag: így készítsd el otthon

Az egyik legnépszerűbb trükk a banánhéjas víz. A káliumban gazdag héj segíthet a virágzás támogatásában. Dobj 1 liter vízbe 2-3 banánhéjat (minél több, annál erősebb) egy-két napra, majd az így kapott levet hígítva, 1/3 arány (ez nagyon fontos!!!) locsold a növény tövéhez. A kulcsszó tényleg a mértékletesség. A túl sok tápoldattól ugyanis nem szupernövény lesz a petúniából, hanem pont az ellenkezője. A jó hír még az, hogy ezt az oldatot akár a leanderedre és különféle balkonládás növényeidre is öntheted. Olyan mint, egy jó nyári koktél: mindenki szereti.

Van még egy apróság, amit sokan elfelejtenek

Az elnyílt virágokat érdemes rendszeresen leszedni. Igen, pepecs meló, de a petúnia meglepően hálás érte és jó eséllyel sokkal látványosabban virágzik majd egész nyáron.

Ezek is érdekelhetnek: