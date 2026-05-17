Így szabadulhatsz meg 5 nap alatt a borostyántól egyszer és mindenkorra

Ha eddig azt hitted, a járólapok között előbukkanó gyomnövényektől a legnehezebb megszabadulnod, sajnáljuk, de tévedtél. A borostyán kiirtása ugyanis sokkal keményebb feladat. Ám, a kertészek szíve most végre megesett a kerttulajdonosokon, és elárulták az ő biztos módszerüket.

A borostyán kiirtása az esetek nagy részében nem esztétikai okokra vezethető vissza. Bizony igen ártalmas tud lenni.

A borostyán kiirtása nem gyerekjáték, de nem is lehetetlen A borostyán a kertek egyik legellentmondásosabb növénye.

Ha már elburjánzott a kertben, nagyon nehéz tőle végleg megszabadulni.

A kertészek azonban most megosztják az ő módszerüket.

Természetes, ártalmatlan és 5 nap alatt végez ezzel a futónövénnyel.

Vannak, aki kifejezetten vágyják, hogy a házuk falán vagy a kerítésük mentén végre felfusson. Azonban talán többen szeretnének tőle végleg megszabadulni. A légtisztító borostyánban rengeteg apró rovar, rágcsáló és más kártevő talál otthonra, ami egy nyitott ablak mellett nem mindig szerethető tulajdonság. Ugyanakkor ezzel a növénnyel elsősorban nem ez a baj. A borostyán káros hatásai közül kettő emelkedik ki: léggyökerei könnyen kárt tehetnek a ház vagy épített kerítés szerkezetében, ráadásul annyira agresszíven terjeszkedik, hogy egy gyomnövényhez hasonlóan képes kiszorítani a többi növényt. Ráadásul elképesztő árnyéktűrésének köszönhetően még a korlátozott napfényes területeken is jól fejlődik.

Borostyán kiirtása: a kertészek tuti módszere

Itt sajnos a növénytársításos gyomirtás nem fog segíteni, ahogy érdemes elengedned kárósító vegyszereket, a talajt terméketlenné tevő sót is, de gyökerestül se próbáld meg eltávolítani. Inkább fogadd meg azt, amit John Clifford kertészeti és tereprendezési szakértő javasol:

A borostyán eltávolításának egyik legismertebb módja a fehér ecet használata. Ez néhány nap alatt elpusztítja a borostyánt, a keverék elkészítése pedig meglehetősen egyszerű.

A borostyán kiirtása ennél nem lesz egyszerűbb. Keverj össze négy rész vizet és egy rész fehér ecetet egy szórófejes flakonban. Ezután permetezd be a lehető legnagyobb felületen az eltűntetni kívánt borostyánt − de kerüld el a környező növényeket, valamint a futónövény tövét és a talajt. A kertész azt javasolja, hogy várj körülbelül öt napot, amíg a borostyán szépen elhal, majd egyszerűen csak távolítsd el. A tövétől pár centire érdemes elvágnod.