A DNS-teszt 48 óra alatt tönkretette az életem: a gyerekeim nem beszélnek velem, a feleségem válni akar

Amikor a bizalom meginog – DNS-vizsgálat törte össze a 12 éves házasságot

Egy 37 éves férj, aki 12 éve házas, a Redditen osztotta meg a történetét – írja a Mirror. Ez a férfi akaratlanul tönkretette a házasságát, miután DNS-tesztet követelt a középső gyermekénél, mert szerinte a gyerek nem hasonlított rá.

A férfi, hűtlenségre gyanakodott a középső gyermek kapcsán. Eltökélte, hogy választ kap, ezért vett egy apasági tesztkészletet, és elvégeztette a vizsgálatot a fián. A feleségének azt mondta: nem lehet vele problémája, ha nincs mit rejtegetnie.

Mindig ott volt bennem az a nyomasztó érzés, hogy a középső gyerekünk nem az enyém. A legidősebb és a legfiatalabb pont úgy néz ki, mint én, de a középső egyáltalán nem hasonlít rám. A feleségem mutatott egy fotót a nagyapjáról, és tényleg nagyon hasonlít rá a középső fiunk, de az én családomból senkire sem emlékeztet. Úgy döntöttem, apasági tesztet csináltatok, hogy megnyugodjak. A feleségem eléggé felháborodott, amikor ezt szóba hoztam, mert számára a hűség alapvető dolog, én viszont ezt még inkább oknak láttam arra, hogy elvégeztessem a tesztet.

Amikor megérkeztek az eredmények, kiderült, hogy a férfi valóban a gyermek biológiai apja. Ez azonban nem rendezte a pár kapcsolatát, sőt, inkább tovább mélyítette a köztük lévő szakadékot.

A férfi abban bízott, hogy az eredmény megnyugvást hoz majd, és minden visszatér a régi kerékvágásba. A helyzet azonban más irányt vett: a nő bejelentette, hogy egy időre elviszi a gyerekeket, és a szüleinél fog megszállni. Amikor a férfi ennek okáról kérdezte, a beszélgetés feszültté vált, a nő pedig jelezte, hogy a történtek miatt komolyan fontolóra veszi a válást.