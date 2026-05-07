A DNS-tesztből kiderült, hogy a férfi a kislánya nagybátyja - Sokkoló vallomás

Az internetes igaz történetek között mindig találni meglepő csavarokat. Egy megdöbbent férfi most a gyermekével kapcsolatban mesélt el egy igazán furcsa esetet. Egy DNS-teszt során ugyanis olyan dolgok láttak napvilágot, melyekről eddig nem volt tudomása.

DNS-teszt mutatta ki, hogy a 35 éves férfi valójában a kislánya nagybátyja.

Forrás: Shutterstock

A DNS-teszt, ami mindent leleplezett Egy betegség miatt kiderült, hogy kislány, Lizzie nem Ronald gyermeke.

Ronald és a felesége több apasági tesztet is elvégeztek, de az eredmény ugyanaz volt.

Kiderült, hogy Ronald egy biológiai kiméra, emiatt ő genetikailag tényleg Lizzie nagybátyja.

Boldog gyermekáldás

„A feleségemmel évek óta együtt voltunk már, ráadásul csodálatos volt a kapcsolatunk mindvégig. Ezt pedig csak tetézte az, hogy megszületett a csodás kislányunk, Lizzie.” – kezdte a történetet Ronald, a 35 éves internetes felhasználó. Csakhogy a boldogságukat beárnyékolta egy betegség, ami mindent megváltoztatott.

„Lizzie egyéves volt, amikor kiderült, hogy olyan betegségeben szenved, ami miatt orvosi kezelésekre kell járnia.” Szerencsére a kislány azóta meggyógyult, de a vizsgálatok során furcsa dolgok derültek ki.

A nagy kérdőjel: „Vajon tényleg én vagyok a gyerek apja?”

Az orvosi eredmények azt mutatták ki, hogy Ronald nem Lizzie apja. „Teljesen elképedtem. Érthetetlenül álltunk az egész előtt. A feleségem erősködött, hogy ez nem lehetséges, hogy csak én vagyok férfiként az életében. Én pedig hinni akartam neki….”

Ronald bevallotta, hogy bár csodálatos volt a házasságuk, és a feleségével való bizalma szinte megrendíthetetlen volt, azért ez egy olyan akadály volt, ami igenis megrendítette ezt a bizalmat.

Nem tudtam, kinek higgyek.

Apa vagy nagybácsi?

A sok felgyülemlett kérdőjel miatt a házaspár úgy döntött, csinálnak egy DNS-tesztet. Az eredmény pedig sokkoló volt. A vizsgálat ugyanis azt mutatta ki, hogy Ronald tényleg nem Lizzie apja – ő valójában a kislány nagybátyja. Sorra kérték az újabb és újabb apasági teszteket, hiszen ez az eredmény teljesen értelmezhetetlen volt.

„Én egyke vagyok, szóval ez a lehetőség ki van zárva. De ahogy egyre több eredmény mutatta ki ugyanazt a dolgot, elgondolkodtam, hogy vajon létezik-e egy féltestvérem, akinek a létezéséről nem tudok.”

A megdöbbentő valóság

Az orvosok sem értették a helyzetet, így Ronaldot is kivizsgálták, hátha van valami a háttérben, amiről nem tudnak. És a megoldás valóban itt leledzett. Kiderült ugyanis, hogy Ronald egy biológiai kiméra. Vagyis a szervezetében két különböző, genetikailag eltérő egyedtől származó sejtvonal található, melyek megőrzik a saját genetikai jellegüket. Ronald eredetileg ikerterhességből született, csakhogy az anyaméhben összeolvadt a másik embrióval. A férfi emiatt két DNS-sel rendelkezett.