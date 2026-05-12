Új 5000 forintos került forgalomba: mutatjuk, hogy néz ki

Ez a fémpénz bizony sokat ér. A Magyar Nemzeti Bank már el is kezdte forgalmazni az 5000 forintos érmét, de ne lepődj meg, ha 25 ezressel is találkozol.

Az, hogy időnként új címletek kerülnek forgalomba, nem lep meg senkit. Ahogy az sem, ha lecserélik a már jól ismert mintát. De akkor, ha egy fémpénznek 5 és 25 ezer forintos névértéke lesz, már felvethet pár kérdést. Nem kell azonban aggódnod, a forint nem fog a pengő sorsára jutni. Mutatjuk mi áll mögötte!

Új magyar forintérme 

Arról korábban már írtunk, hogy bizonyos ötforintosok akár több millió forintot is érhetnek. A mostani két új érmével azonban nem ez a helyzet. A két emlékérme a Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulójára készült. A 25 ezer forintos érme ezüstből, míg az 5 ezer forintos színesfémből készült. A Magyar Nemzeti Bank május 11-én reggel kezdte el a forgalmazásukat.

Ha te is szeretnél egy ilyen pénzérme gazdájává válni, mélyen kell a zsebed nyúlnod. Ahogy a Magyar Pénzverő fogalmaz: „az ezüst emlékérme eladási ára 40 000 Ft, a színesfém emlékérmék a kibocsátástól számított egy évig névértéken vásárolhatók meg.” 

Nem ez az első eset, hogy hasonló forintérme kerül forgalomba. Az év elején például Jókai Mór születésének 200. évfordulójára adtak ki két hasonló emlékérmét, tavaly pedig Szent László király tiszteletére még félmillió forintos arany érme is megvásárolható volt.

