Egy múltbéli titok felemészti a kapcsolatom: „Nem tudom annyiban hagyni”

Egy 30 év körüli fiatal férfi teljesen összeroppant a barátnője múltja miatt, miután olyan sötét titok derült ki a lányról, amely felett képtelen volt szemet hunyni. Bár a probléma feldolgozásához szakember segítségét kérte, ő maga is pontosan tudja, hogy ez a felismerés olyan sötét folt a kapcsolatukon, amit valószínűleg soha életében nem fog tudni elfelejteni.

Féltékenységbe hajszolja a titok

„Utálom, hogy ennyire boldogtalanná teszem” – vallotta be megtörten a férfi, akit teljesen felemésztett a kedvese múltja. Elmondása szerint mielőtt fény derült volna a titkokra, minden tökéletes volt közöttük, ám az utóbbi időben drasztikusan megváltozott a kapcsolati dinamika.

Észreveszem magamon, hogy folyton vitákat provokálok, gyakran vagyok dühös és távolságtartó vele szemben

– folytatta. A férfi beismerte, hogy amellett, hogy tisztában van azzal, hogy a viselkedése mélyen igazságtalan a párjával szemben, és hiába kergeti az őrületbe önmagát és a barátnőjét is, képtelen uralkodni az érzelmein. Saját bevallása szerint még soha életében nem érzett hasonlót: „Olyan bénító féltékenység fogott el, ami mindent tönkretesz” – ismerte el. Hozzátette, hogy ez az állapot tarthatatlan, hiszen a lány múltja olyan szinten megrengette a belső világát, amin képtelen túltenni magát.

Ha ez a mániákus féltékenység így folytatódik, végleg romba dönti a hétéves kapcsolatukat, amellett, hogy pontosan tudja, hogy a lány valójában semmiről sem tehet.

Nem tud leállni a nyomozással

Csupán néhány hónapja derült fény a barátnője sötét titkára, ami alapjaiban rengette meg a lányról alkotott képét.

Megtudtam, hogy hét évvel azelőtt, hogy megismerkedtünk, felnőtt filmekben szerepelt

– kezdte a férfi, aki azt is elmondta, hogy azóta képtelen leállni az internetes keresgéléssel. Egyszerűen mindent látni és tudni akar, ez a megszállottság pedig teljesen felemészti a mindennapjait, miközben őt magát és a kapcsolatát is romba dönti. Amikor a férfi kérdőre vonta a szerelmét, a lány nem hazudott, végtelenül őszintén beszélt élete azon fejezetéről, ami miatt ma már mély bűntudatot érez.

Elmesélte, hogy egy nagyon nehéz időszakon ment keresztül, és egy manipulatív, uralkodó hajlamú expartnere vette rá a forgatásokra a pénz miatt.

– idézte fel a férfi, akit azonban ez a magyarázat sem tudott megnyugtatni. Bevallotta, hogy a mai napig megszállottan kutatja az interneten a videókat, annak ellenére is, hogy a barátnője zokogva könyörgött neki, hogy ne büntesse őt valamiért, amit a múltban követett el, és amin már képtelen változtatni. „A baj az, hogy egyszerűen nem tudom annyiban hagyni” – folytatta.

A férfit azóta mardossa a lelkiismeret-furdalás, hiszen a párja a múltjától függetlenül mintaszerűen és odaadóan viselkedik a kapcsolatban.

„Nem akarom, hogy a múltja tönkretegye a közös jövőnket” – zárta kétségbeesetten a szavait.