Mesteri szintre emelik a puskázást: durva új trükkökkel kerülik el a diákok a lebukást

Klusovszki Kíra
2026.05.16.
Milliós nézettségű videókban terjednek azok a legújabb eszközök, amelyekkel a lusta diákok végleg búcsút inthetnek a tanulásnak. A puskázást mostantól egy újonnan megjelent mesterséges intelligencia emeli teljesen lenyűgöző szintre, miközben az oktatók tehetetenül nézik az Ai térhódítását.

Úgy néz ki, végleg leáldozott a vizsgákon való lebukások korának, ugyanis most a mesterséges intelligencia egy teljesen új technológiával állt elő, amivel közvetlen lehetőséget biztosít a diákoknak arra, hogy minden eddiginél könnyebben átverjék az oktatókat. Habár sokan egyáltalán nem örülnek az AI oktatásban való ilyen szintű térhódításának, a lusta diákok most egy sokkal diszkrétebb módszerrel vihetik véghez a trükközést, ráadásul a legújabb technológia mellé extra kütyük is tartoznak, amelyekkel simán kijátszhatók a vizsgabiztosok figyelme. Az oktatók biztosan nem lesznek elragadtatva, ha ez a fülükbe jut.

Úgy tűnik örökre búcsút inthetünk a hagyományos csalási technikáknak, az új mesterséges intelligencia ugyanis már egy profi szintre emeli a puskázási szokásokat.
  • A legújabb mesterséges intelligencia profi szintre emeli a vizsgákon való puskázást. 
  • Magabiztos és feltűnésmentes csalást ígér a lusta diákoknak. 
  • A technológiához még okoseszközök is tartoznak. 

Több, mint szimpla mesterséges intelligencia 

A legfrissebben debütált mesterséges intelligencia már nem csak írásban segíti a lusta diákokat, de a legújabb eszközeivel mind hozzájárul ahhoz, hogy könnyebben tudjanak teljesíteni a számonkéréseken. 

Ez az eszköz már szinte teljesen átformálta a plágiumot és a kurzusmunkákkal kapcsolatos visszaéléseket, most pedig a vizsgatermekben is gőzerővel tarol. 

A legújabb AI-technológiák, vagyis a CheatGPT már több, mint egy szimpla beszélgetőtárs, inkább egy mesterségesintelligencia-eszközökből álló ökoszisztéma, ami főként a lebukás ellen védi a diákokat, ráadásul úgy hirdeti magát, hogy magabiztosan csalhatnak vele, ez pedig teljesen tehetetlenné teszi az oktatókat.

Lenyűgöző kütyük társulnak hozzá 

A lábujjheggyel irányítható láthatatlan fülhallgatók, a mesterséges intelligenciával vezérelt okosszemüvegek, a rezgő kutyanyakörvek, a különböző nyelveken fordítani képes bluetooth-os tollak, a láthatatlan tinta, valamint a rejtett képernyővel és élő funkcióval ellátott órák és számológépek mind ennek a gyorsan bővülő globális iparágnak a részét képezik, amely egyre kifinomultabb eszközöket kínál a rendszert kijátszani kívánó diákoknak. 

Az apró bluetooth-os fülhallgatót ráadásul a következő pofátlan szlogennel dobták piacra: „Végre a stréber osztálytársaid megmondhatják az összes választ!”

Ezzel a trükkel azonban súlyos árat fizethetnek a puskázó diákok, mivel a hosszan tartó használata szédüléshez, fejfájáshoz és hallásproblémákhoz vezethet, ráadásul ez a kis eszköz könnyen a hallójáratukba is szorulhat. Az üzlet azonban a kockázatok ellenére is virágzik, a technológia pedig rohamosan fejlődik, így hamarosan már a legszemfülesebb oktatók sem lesznek képesek kiszúrni a csalókat.

Az online influenszerek is hasznot húznak a bizniszből

Számos online tartalomgyártó reklámozza már gőzerővel ezeket az eszközöket, ami mellé ráadásul „hogyan csaljunk az órákon” jellegű oktatóanyagokat is gyártanak. Az egyik ilyen videó, amelyben 8 titkos vizsgacsalós trükköt mutattak be, már a 10 milliós megtekintést is túl lépte.

Az pedig, hogy most már olyan emberek népszerűsítik és tesztelgetik ezeket a kütyüket, akik a fiatalok előtt példaképként állnak, még inkább elősegíti, hogy az új generáció is rákapjon erre a csalási hullámra.

Így néz ki a legújabb AI szemüveg: 

