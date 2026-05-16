Mesteri szintre emelik a puskázást: durva új trükkökkel kerülik el a diákok a lebukást

Úgy néz ki, végleg leáldozott a vizsgákon való lebukások korának, ugyanis most a mesterséges intelligencia egy teljesen új technológiával állt elő, amivel közvetlen lehetőséget biztosít a diákoknak arra, hogy minden eddiginél könnyebben átverjék az oktatókat. Habár sokan egyáltalán nem örülnek az AI oktatásban való ilyen szintű térhódításának, a lusta diákok most egy sokkal diszkrétebb módszerrel vihetik véghez a trükközést, ráadásul a legújabb technológia mellé extra kütyük is tartoznak, amelyekkel simán kijátszhatók a vizsgabiztosok figyelme. Az oktatók biztosan nem lesznek elragadtatva, ha ez a fülükbe jut.

Úgy tűnik örökre búcsút inthetünk a hagyományos csalási technikáknak, az új mesterséges intelligencia ugyanis már egy profi szintre emeli a puskázási szokásokat.

Forrás: Shutterstock

A legújabb mesterséges intelligencia profi szintre emeli a vizsgákon való puskázást.

Magabiztos és feltűnésmentes csalást ígér a lusta diákoknak.

A technológiához még okoseszközök is tartoznak.

Több, mint szimpla mesterséges intelligencia

A legfrissebben debütált mesterséges intelligencia már nem csak írásban segíti a lusta diákokat, de a legújabb eszközeivel mind hozzájárul ahhoz, hogy könnyebben tudjanak teljesíteni a számonkéréseken.

Ez az eszköz már szinte teljesen átformálta a plágiumot és a kurzusmunkákkal kapcsolatos visszaéléseket, most pedig a vizsgatermekben is gőzerővel tarol.

A legújabb AI-technológiák, vagyis a CheatGPT már több, mint egy szimpla beszélgetőtárs, inkább egy mesterségesintelligencia-eszközökből álló ökoszisztéma, ami főként a lebukás ellen védi a diákokat, ráadásul úgy hirdeti magát, hogy magabiztosan csalhatnak vele, ez pedig teljesen tehetetlenné teszi az oktatókat.

Lenyűgöző kütyük társulnak hozzá

A lábujjheggyel irányítható láthatatlan fülhallgatók, a mesterséges intelligenciával vezérelt okosszemüvegek, a rezgő kutyanyakörvek, a különböző nyelveken fordítani képes bluetooth-os tollak, a láthatatlan tinta, valamint a rejtett képernyővel és élő funkcióval ellátott órák és számológépek mind ennek a gyorsan bővülő globális iparágnak a részét képezik, amely egyre kifinomultabb eszközöket kínál a rendszert kijátszani kívánó diákoknak.

Az apró bluetooth-os fülhallgatót ráadásul a következő pofátlan szlogennel dobták piacra: „Végre a stréber osztálytársaid megmondhatják az összes választ!”

Ezzel a trükkel azonban súlyos árat fizethetnek a puskázó diákok, mivel a hosszan tartó használata szédüléshez, fejfájáshoz és hallásproblémákhoz vezethet, ráadásul ez a kis eszköz könnyen a hallójáratukba is szorulhat. Az üzlet azonban a kockázatok ellenére is virágzik, a technológia pedig rohamosan fejlődik, így hamarosan már a legszemfülesebb oktatók sem lesznek képesek kiszúrni a csalókat.