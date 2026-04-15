Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 15., szerda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
évforduló

114 éves a tragédia: így fest ma a Titanic roncsa – Videó

Simon Benedek
2026.04.15.
114 éve nyelte el a kék mélység a Titanicot. Április 15-én a Titanic emléknapján felidézzük, hogy mi vezetett a hajó tragédiájához, milyen legendák kapcsolódnak a balesethez és a Titanic roncsáról készült legfrissebb felvételeket is megosztjuk. Olvass tovább a részletekért!

Az RMS Titanic emléknapja az 1912. április 14-i végzetes ütközése utáni naphoz, 1912. április 15-éhez kötődik, ugyanis ekkor süllyedt el végleg a hatalmas óceánjáró. Íme minden, amit a tragédiáról tudni érdemes, valamint a legfrissebb felvételek a Titanic roncsáról!

A Titanic roncsa.
A Titanic roncsa az 1980-as években került elő. 
Forrás:  Northfoto 
  • Az RMS Titanic 1912. április 15-én süllyedt el, miután előző este jéghegynek ütközött.
  • A tragédiában több mint 1500 ember vesztette életét, így a történelem egyik legismertebb hajókatasztrófájává vált.
  • A hajó a maga korában a világ legnagyobb és legmodernebb óceánjárója volt, de első útján elsüllyedt.
  • A balesetet több tényező okozta, köztük a nagy sebesség, a figyelmeztetések hiányos kezelése és a kevés mentőcsónak.
  • A roncsot 1985-ben találták meg, és azóta egyre részletesebb felvételek készülnek róla.

Minden, amit tudnod kell a Titanic roncsáról és a katasztrófa körülményeiről

Április 15-én a Titanic, az akkori világ legnagyobb és legmodernebb óceánjárója jéghegynek ütközött és elsüllyedt az Atlanti-óceán északi részén. A Titanic elsüllyedésekor, mint 1500 ember vesztette életét, és ezáltal a történelem egyik legismertebb hajókatasztrófájává vált. A White Star Line társaság a Titanicot a konkurens Cunard Line hajózási társaság két óriáshajója, a Lusitania és Mauretania vetélytársának szánta. A Titanic és testvérhajói, az RMS Olympic és a Gigantic lettek volna a leghosszabb óceánjárók, amelyek egyben a legnagyobb luxussal is szolgálnak. A Titanicot az észak-írországi Belfastban, a Harland and Wolff hajógyárban építették. Hossza 270 méter volt, szélessége 28 méter, magassága pedig csaknem egy 18 emeletes házéval ért fel.

A Titanic első útján elsüllyedt.
A Titanic első útján elsüllyedt. 
Forrás: Getty

Így történt a Titanic tragédiája

A hajó útja kezdetben eseménytelenül telt, de 1912. április 14-én késő este, egészen pontosan 23:40-kor, a Titanic jéghegynek ütközött, és a sérülések végül végzetesnek bizonyultak. A vizsgálatok szerint több körülmény okozta a több száz ember életét követelő hajókatasztrófát: a Titanic túl gyorsan ment, Edward J. Smith kapitány nem figyelte eléggé az útvonalat, de az is kiderült, hogy nem egyértelmű jelzést kapott a várható veszélyre. A katasztrófa súlyosságát jelentősen növelte az is, hogy a hajón közel sem volt elegendő mentőcsónak az összes utas és a teljes legénység számára. A Titanic-katasztrófa okait vizsgáló kutatások további részletekre is fényt derítettek, például az árbockosárban nem volt távcső, illetve az SS Mesaba brit kereskedőhajó rádiósai nem megfelelően adták át a később sorsdöntőnek számító figyelmeztetéseket a jéghegyről. A Titanic végül 1912. április 15-én hajnali 2:20-kor elsüllyedt.

Így nézett ki a Titanic első osztályának étterme.
Így nézett ki a Titanic első osztályának étterme. 
Forrás: Getty

A hajó elsüllyedése után világszerte felülvizsgálták a tengeri biztonsági szabályokat. Kötelezővé tették, hogy minden utasszállító hajón elegendő mentőcsónak legyen mindenki számára, és előírták a folyamatos rádiós ügyeletet is.

Így néz ki ma a Titanic roncsa – Videó

Sokáig keresték a Titanic roncsát, míg végül 1985. szeptember 1-jén a Woods Hole Oceanográfiai Intézet (WHOI) és a francia oceanográfiai intézet szakemberei által vezetett nemzetközi csapat az Észak-Atlanti-óceán fenekén, körülbelül 3800 méter mélységben találta meg az RMS Titanic roncsát. A Titanic roncsáról a legfrissebb és legjobb minőségű felvételeket az OceanGate Expeditions tette közzé még 2022-ben. A 8K-s videó az első ilyen jellegű felvétel a roncsról.

Az utóbbi években már egy modern technológiával készített, háromdimenziós szkenneléssel létrehozott videó is készült, amely úgy mutatja be a roncsokat, ahogy még sohasem láthattuk. Íme az IFL Science által közölt videó a Titanic roncsáról: 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
