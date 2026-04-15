114 éves a tragédia: így fest ma a Titanic roncsa – Videó

Az RMS Titanic emléknapja az 1912. április 14-i végzetes ütközése utáni naphoz, 1912. április 15-éhez kötődik, ugyanis ekkor süllyedt el végleg a hatalmas óceánjáró. Íme minden, amit a tragédiáról tudni érdemes, valamint a legfrissebb felvételek a Titanic roncsáról!
- Az RMS Titanic 1912. április 15-én süllyedt el, miután előző este jéghegynek ütközött.
- A tragédiában több mint 1500 ember vesztette életét, így a történelem egyik legismertebb hajókatasztrófájává vált.
- A hajó a maga korában a világ legnagyobb és legmodernebb óceánjárója volt, de első útján elsüllyedt.
- A balesetet több tényező okozta, köztük a nagy sebesség, a figyelmeztetések hiányos kezelése és a kevés mentőcsónak.
- A roncsot 1985-ben találták meg, és azóta egyre részletesebb felvételek készülnek róla.
Minden, amit tudnod kell a Titanic roncsáról és a katasztrófa körülményeiről
Április 15-én a Titanic, az akkori világ legnagyobb és legmodernebb óceánjárója jéghegynek ütközött és elsüllyedt az Atlanti-óceán északi részén. A Titanic elsüllyedésekor, mint 1500 ember vesztette életét, és ezáltal a történelem egyik legismertebb hajókatasztrófájává vált. A White Star Line társaság a Titanicot a konkurens Cunard Line hajózási társaság két óriáshajója, a Lusitania és Mauretania vetélytársának szánta. A Titanic és testvérhajói, az RMS Olympic és a Gigantic lettek volna a leghosszabb óceánjárók, amelyek egyben a legnagyobb luxussal is szolgálnak. A Titanicot az észak-írországi Belfastban, a Harland and Wolff hajógyárban építették. Hossza 270 méter volt, szélessége 28 méter, magassága pedig csaknem egy 18 emeletes házéval ért fel.
Így történt a Titanic tragédiája
A hajó útja kezdetben eseménytelenül telt, de 1912. április 14-én késő este, egészen pontosan 23:40-kor, a Titanic jéghegynek ütközött, és a sérülések végül végzetesnek bizonyultak. A vizsgálatok szerint több körülmény okozta a több száz ember életét követelő hajókatasztrófát: a Titanic túl gyorsan ment, Edward J. Smith kapitány nem figyelte eléggé az útvonalat, de az is kiderült, hogy nem egyértelmű jelzést kapott a várható veszélyre. A katasztrófa súlyosságát jelentősen növelte az is, hogy a hajón közel sem volt elegendő mentőcsónak az összes utas és a teljes legénység számára. A Titanic-katasztrófa okait vizsgáló kutatások további részletekre is fényt derítettek, például az árbockosárban nem volt távcső, illetve az SS Mesaba brit kereskedőhajó rádiósai nem megfelelően adták át a később sorsdöntőnek számító figyelmeztetéseket a jéghegyről. A Titanic végül 1912. április 15-én hajnali 2:20-kor elsüllyedt.
A hajó elsüllyedése után világszerte felülvizsgálták a tengeri biztonsági szabályokat. Kötelezővé tették, hogy minden utasszállító hajón elegendő mentőcsónak legyen mindenki számára, és előírták a folyamatos rádiós ügyeletet is.
Így néz ki ma a Titanic roncsa – Videó
Sokáig keresték a Titanic roncsát, míg végül 1985. szeptember 1-jén a Woods Hole Oceanográfiai Intézet (WHOI) és a francia oceanográfiai intézet szakemberei által vezetett nemzetközi csapat az Észak-Atlanti-óceán fenekén, körülbelül 3800 méter mélységben találta meg az RMS Titanic roncsát. A Titanic roncsáról a legfrissebb és legjobb minőségű felvételeket az OceanGate Expeditions tette közzé még 2022-ben. A 8K-s videó az első ilyen jellegű felvétel a roncsról.
Az utóbbi években már egy modern technológiával készített, háromdimenziós szkenneléssel létrehozott videó is készült, amely úgy mutatja be a roncsokat, ahogy még sohasem láthattuk. Íme az IFL Science által közölt videó a Titanic roncsáról:
