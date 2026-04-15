114 éves a tragédia: így fest ma a Titanic roncsa – Videó

Az RMS Titanic emléknapja az 1912. április 14-i végzetes ütközése utáni naphoz, 1912. április 15-éhez kötődik, ugyanis ekkor süllyedt el végleg a hatalmas óceánjáró. Íme minden, amit a tragédiáról tudni érdemes, valamint a legfrissebb felvételek a Titanic roncsáról!

Április 15-én a Titanic, az akkori világ legnagyobb és legmodernebb óceánjárója jéghegynek ütközött és elsüllyedt az Atlanti-óceán északi részén. A Titanic elsüllyedésekor, mint 1500 ember vesztette életét, és ezáltal a történelem egyik legismertebb hajókatasztrófájává vált. A White Star Line társaság a Titanicot a konkurens Cunard Line hajózási társaság két óriáshajója, a Lusitania és Mauretania vetélytársának szánta. A Titanic és testvérhajói, az RMS Olympic és a Gigantic lettek volna a leghosszabb óceánjárók, amelyek egyben a legnagyobb luxussal is szolgálnak. A Titanicot az észak-írországi Belfastban, a Harland and Wolff hajógyárban építették. Hossza 270 méter volt, szélessége 28 méter, magassága pedig csaknem egy 18 emeletes házéval ért fel.

Így történt a Titanic tragédiája

A hajó útja kezdetben eseménytelenül telt, de 1912. április 14-én késő este, egészen pontosan 23:40-kor, a Titanic jéghegynek ütközött, és a sérülések végül végzetesnek bizonyultak. A vizsgálatok szerint több körülmény okozta a több száz ember életét követelő hajókatasztrófát: a Titanic túl gyorsan ment, Edward J. Smith kapitány nem figyelte eléggé az útvonalat, de az is kiderült, hogy nem egyértelmű jelzést kapott a várható veszélyre. A katasztrófa súlyosságát jelentősen növelte az is, hogy a hajón közel sem volt elegendő mentőcsónak az összes utas és a teljes legénység számára. A Titanic-katasztrófa okait vizsgáló kutatások további részletekre is fényt derítettek, például az árbockosárban nem volt távcső, illetve az SS Mesaba brit kereskedőhajó rádiósai nem megfelelően adták át a később sorsdöntőnek számító figyelmeztetéseket a jéghegyről. A Titanic végül 1912. április 15-én hajnali 2:20-kor elsüllyedt.