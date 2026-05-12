„A gyerekvállalás volt a mindenem, mintha kihúzták volna alólam a talajt” - A férfi hazug reményt adott

„Amikor megismerkedtünk, azt hittem, minden a helyére került az életemben. Imádtam őt, közös jövőt terveztünk, és sokáig azt gondoltam, ugyanazokat a dolgokat akarjuk. Harmincéves voltam, amikor először komolyan szóba került közöttünk a gyerekvállalás. Én már akkor éreztem, hogy anya szeretnék lenni, de ő ekkor még elterelte a témát” – kezdte a nő a történetet a Redditen, aki ebben az időben már több mint három éve volt együtt a párjával.

Egy nő minden álma a gyerekvállalás volt, így foszlott szerte!

Eleinte nem érezte, hogy a gyerekvállalás red flag a párjánál

„A párkapcsolatunk elején nem tulajdonítottam nagy jelentőséget annak, hogy mindig eltereli a szót a gyerekvállalásról. Azt mondta, még nem áll készen, túl sok a munka, szeretne előbb utazni, lakást venni, stabilabb életet kialakítani. Elfogadtam, mert szerettem, és azt hittem, idővel majd megérkezik benne is a vágy, hogy együtt vágjunk bele a gyereknevelésbe” – számolt be a nő az internetes fórumon. Ahogy teltek az évek azonban egyre inkább úgy érezte, hogy lemarad, hiszen a barátnői közül már szinte mindenkinek volt családja.

„A következő években szinte minden barátnőm anya lett körülöttem. Babavárókra jártam, keresztanyává váltam, miközben bennem egyre erősebb lett az érzés, hogy valami hiányzik az életemből. Esténként sokszor sírtam a fürdőszobában, mert féltem attól, hogy kifutok az időből. Egy idő után már nem is mertem felhozni a témát, mert minden beszélgetésből vita lett. A legrosszabb mégsem az volt, hogy nem akart gyereket, hanem az, hogy soha nem mondta ki egyértelműen. Mindig reményt hagyott bennem”.

„Őszintén? Nem biztos, hogy valaha akarok gyereket”

A nő szerint ez volt az a mondat, ami mindent megváltoztatott. Egy közös este után a férfiból teljesen váratlanul kibukott az igazság. Hazafelé a kocsiban csak ennyit mondott: „Őszintén? Nem biztos, hogy valaha akarok gyereket.”