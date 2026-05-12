Ez a halált okozó növény a te kertedben is ott lehet: könnyű összetéveszteni a petrezselyemmel

Horváth Angéla
2026.05.12.
Egyre több helyen bukkanhat fel Magyarországon a foltos bürök, amely első pillantásra könnyen összetéveszthető ismert fűszer- és gyógynövényekkel. A növény a zellerfélék családjába tartozik, külleme miatt hasonlíthat a petrezselyemre vagy a turbolyára, fogyasztása azonban súlyos, akár halálos mérgezést okozhat.

A foltos bürök nemcsak a kertekben jelent veszélyt, hanem azoknak is különösen óvatosnak kell lenniük, akik kirándulás közben ehető vadnövényeket gyűjtenek. A növény levele, gyökere, virága és magja is emlékeztethet olyan növényekre, amelyeket sokan ártalmatlannak tartanak vagy a konyhában is használnak.

A foltos bürök érintése is veszélyes lehet
A mediterrán térségből származó foltos bürök erősen mérgező. Nem véletlen, hogy a népnyelv bolondpetrezselyemként is emlegeti. A növény már kis mennyiségben is durva mérgezést okozhat, súlyos esetben pedig bénulásos halálhoz vezethet.

Így ismerhető fel a foltos bürök

Az utóbbi években egyre népszerűbb lett a vadon termő, ehető növények gyűjtése, a gyógynövények használata. Ez azonban csak akkor biztonságos, ha valaki pontosan tudja, mit szed le. A szakemberek ezért arra figyelmeztetnek: kizárólag olyan növényt szabad gyűjteni és elfogyasztani, amelyet teljes bizonyossággal fel tudunk ismerni.

A foltos bürök különösen alattomos, mert megjelenése több ehető ernyősvirágú növényre is emlékeztet. Levele és gyökere könnyen összekeverhető például a kerti petrezselyem elvadult változatával, a vadmurokkal, illetve más, hasonló küllemű növényekkel. Május–június környékén ráadásul már kifejezetten fejlett állapotban lehet, és akár méteresre is megnőhet.

A foltos bürök magasra nőhet
A felismerésben segíthet, hogy a szára hengeres és üreges, ez tapintás nélkül is érzékelhető. Az alsó szárrészen gyakran sötét, lilás-barnás foltok láthatók, innen kapta a nevét is. Ha ilyet látunk, meg se érintsük. A foltos bürök mérgező hatását a konin nevű vegyület adja, amely a növény minden részében megtalálható. Ez egy erős idegméreg, amelyet már az ókorban is ismertek: a bürökpohár halálbüntetések eszközeként vált hírhedtté, Szókratész is etzzel végezték ki. A konin nemcsak lenyelve mérgező, hanem a bőrön keresztül is felszívódhat. A mérgezés tünetei gyorsan jelentkezhetnek: bizonytalanná válnak a lábak, majd fokozatosan leállnak a testi funkciók. A folyamat vége fulladás, a legszörnyűbb azonban az, hogy a tudat mindvégig tiszta marad.

