Így tüntesd el a gyilkos vegyszereket a gyümölcsről: nem elég, ha megmosod

A nyár beköszöntével már alig várjuk, hogy végre friss, ropogós gyümölcsöket együnk, azonban a csillogó héj gyakran káros vegyszereket hordoz. Bár sokan úgy godolják, hogy egy gyors öblítés a csap alatt bőven elég, mielőtt a család elé tennénk a friss almát vagy a csábító epret, a nagyüzemi termelés során használt növényvédő szerek és az utánuk maradt viaszrétegek egy egyszerű mosástól még nem tűnnek el. Így, ha nem vagyunk elég körültekintőek, a vitaminok mellé egy adag vegyszerkoktélt is felszolgálunk a szeretteinknek, ami hosszú távon komoly egészségügyi problémákhoz vezethet. Azonban, mint mindenre, erre a problémára is létezik egy olyan megoldás, amivel végleg eltüntethetjük a gyümölcsön maradt permetmaradványokat.

Tavasztól őszig általában 10-14 naponta permetezik a gyümölcsöket, így vastag rétegben húzódhat meg a héjukon bármely ipari vegyszer.

A megvásárolt gyümölcsök egy láthatatlan, külső vegyszerréteget tartalmaznak.

Az elfogyasztott permetmaradványok számtalan egészségügyi kockázattal járnak.

Egy otthoni praktikával könnyen eltüntetheted a méreganyagokat.

A vegyszer az egészségedre is kihat

A szupermarketekben vásárolt hibátlan és csillogó gyümölcsöket sokszor nagyüzemi mezőgazdaságban termesztik, ahol olyan mérgező szereket is használnak, amik arra szolgálnak, hogy ellenálljanak az időjárási viszontagságoknak.

Ezeket a vegyi anyagokat szándékosan úgy fejlesztik ki, hogy egy külső, olajos réteget képezzenek a héjon, így sem a zápor, sem pedig a kerti locsolók nem mossák le őket, éppen ezért marad ott, ha te is csak a csap alatt öblíted.

Mivel legtöbbször számos olyan összetevőt is tartalmaznak, amik képesek megbénítani a rovarok idegrendszerét, így az emberi szervezet számára is komoly veszélyt rejtegetnek. Ugyanis ha ezek nem ürülnek ki azonnal, felhalmozódnak a testünkben, és hosszú távon fejtik ki romboló hatásukat.

Milyen következménnyel számolhatunk?

Az elfogyasztott permetmaradványok nem okoznak azonnali rosszullétet, azonban a szakértők szerint hosszú távon komoly következményeik lehetnek. Mivel sok vegyszer tartalmaz úgynevezett endokrin diszruptorokat, így ezek megzavarhatják a pajzsmirigy és a hormonrendszer működését, ami könnyen vezethet meddőséghez vagy különféle anyagcsere-problémákhoz.

Mivel szervezetünknek a folyamatosan a bejutó méreganyagok semlegesítésével kell küzdenie, jóval kevesebb energiája marad a valódi betegségek legyőzésére, így az immunrendszerünk fokozatosan legyengül, emellett a gyümölcsökön maradó gombaölők elpusztíthatják a jótékony bélbaktériumokat is, ami krónikus puffadáshoz és állandó gyulladáshoz vezethet.

Ezek a szerek nem csak a felnőttek szervezetét károsíthatják, de a gyerekekre nézve is visszafordíthatatlan hatásuk lehet; náluk még koncentrációs zavarokat is előidézhetnek, amik fokozzák a hiperaktivitást, és károsítják az idegrendszerüket.