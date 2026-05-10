Így tüntesd el a gyilkos vegyszereket a gyümölcsről: nem elég, ha megmosod

Shutterstock - BearFotos
trükk vegyszer gyümölcs mosás
Klusovszki Kíra
2026.05.10.
Hiába az öblítés, a csapvíz tehetetlen a gyümölcsökön maradó láthatatlan fenyegetéssel szemben. A héjon megtapadó veszélyes vegyszer réteget azonban egy filléres házi praktikával te is könnyen eltüntetheted.

A nyár beköszöntével már alig várjuk, hogy végre friss, ropogós gyümölcsöket együnk, azonban a csillogó héj gyakran káros vegyszereket hordoz. Bár sokan úgy godolják, hogy egy gyors öblítés a csap alatt bőven elég, mielőtt a család elé tennénk a friss almát vagy a csábító epret, a nagyüzemi termelés során használt növényvédő szerek és az utánuk maradt viaszrétegek egy egyszerű mosástól még nem tűnnek el. Így, ha nem vagyunk elég körültekintőek, a vitaminok mellé egy adag vegyszerkoktélt is felszolgálunk a szeretteinknek, ami hosszú távon komoly egészségügyi problémákhoz vezethet. Azonban, mint mindenre, erre a problémára is létezik egy olyan megoldás, amivel végleg eltüntethetjük a gyümölcsön maradt permetmaradványokat. 

Gépi permetező locsolja le a gyümölcsöket, amik héján vastagon húzódik a vegyszer.
Tavasztól őszig általában 10-14  naponta permetezik a gyümölcsöket, így vastag rétegben húzódhat meg a héjukon bármely ipari vegyszer. 
Forrás: Shutterstock
  • A megvásárolt gyümölcsök egy láthatatlan, külső vegyszerréteget tartalmaznak. 
  • Az elfogyasztott permetmaradványok számtalan egészségügyi kockázattal járnak.
  • Egy otthoni praktikával könnyen eltüntetheted a méreganyagokat. 

A vegyszer az egészségedre is kihat

A szupermarketekben vásárolt hibátlan és csillogó gyümölcsöket sokszor nagyüzemi mezőgazdaságban termesztik, ahol olyan mérgező szereket is használnak, amik arra szolgálnak, hogy ellenálljanak az időjárási viszontagságoknak. 

Ezeket a vegyi anyagokat szándékosan úgy fejlesztik ki, hogy egy külső, olajos réteget képezzenek a héjon, így sem a zápor, sem pedig a kerti locsolók nem mossák le őket, éppen ezért marad ott, ha te is csak a csap alatt öblíted.

Mivel legtöbbször számos olyan összetevőt is tartalmaznak, amik képesek megbénítani a rovarok idegrendszerét, így az emberi szervezet számára is komoly veszélyt rejtegetnek. Ugyanis ha ezek nem ürülnek ki azonnal, felhalmozódnak a testünkben, és hosszú távon fejtik ki romboló hatásukat.

Milyen következménnyel számolhatunk? 

Az elfogyasztott permetmaradványok nem okoznak azonnali rosszullétet, azonban a szakértők szerint hosszú távon komoly következményeik lehetnek. Mivel sok vegyszer tartalmaz úgynevezett endokrin diszruptorokat, így ezek megzavarhatják a pajzsmirigy és a hormonrendszer működését, ami könnyen vezethet meddőséghez vagy különféle anyagcsere-problémákhoz. 

Mivel szervezetünknek a folyamatosan a bejutó méreganyagok semlegesítésével kell küzdenie, jóval kevesebb energiája marad a valódi betegségek legyőzésére, így az immunrendszerünk fokozatosan legyengül, emellett a gyümölcsökön maradó gombaölők elpusztíthatják a jótékony bélbaktériumokat is, ami krónikus puffadáshoz és állandó gyulladáshoz vezethet.

Ezek a szerek nem csak a felnőttek szervezetét károsíthatják, de a gyerekekre nézve is visszafordíthatatlan hatásuk lehet; náluk még koncentrációs zavarokat is előidézhetnek, amik fokozzák a hiperaktivitást, és károsítják az idegrendszerüket. 

Egy filléres konyhai szer lehet a megoldás

A legfrissebb kutatások szerint létezik egy módszer, ami kenterbe veri még a drága bolti zöldséglemosó folyadékokat is. Ezzel a házi praktikával nemcsak vegyszermentessé teszed a gyümölcsöt, hanem olyan méreganyagokat is kivonsz belőlük, ami után nyugodtan fogyaszthatod a héjukat is

Ehhez nem lesz szükséged semmi másra, mint egy jó nagy evőkanál szódabikarbónára.

Kezdetben engedj hideg vizet egy tálba, és adj hozzá literenként egy-egy kanál szódabikarbónát, majd tedd bele a megmosni kívánt gyümölcsöket, és áztasd őket legalább 15 percig. Ha elkészültél, már csak egy alapos öblítésre lesz szükséged, és haraphatsz is a frissen letisztított lédús gyümölcsbe. 

Az olyan kényes gyümölcsöknél, mint az eper vagy a málna, a hosszú áztatás tönkreteheti az állagát, éppen ezért a „fürdővizüket” egy rész ecet és három rész víz arányába készítsd el, így megtarthatják természetes formájukat, és még a penészgombák sprórája is elpusztul. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
