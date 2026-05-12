A hétvégi kora nyári időjárás sokakat megtréfált, főként azokat, akik hatalmas kertrendezésbe kezdtek. Az előttünk álló fagyosszentek azonban újraírhatják az ültetési terveket. Less be a népi hiedelem valóságába!

Május 12-e a néphagyomány fontos dátuma. Ekkor veszi ugyanis kezdetét az a háromnapos időszak − Pongrác, Szervác, Bonifác napja −, amit fagyosszenteknek nevezünk. Ez az elnevezés pedig évszázados megfigyelésekre támaszkodik, vagyis május közepén szinte kivétel nélkül mindig hirtelen lehűlést tapasztalunk.

A fagyosszentek 2026-ban több helyen is talaj menti fagyokkal járhatnak.
Mit hoz a fagyosszentek?

  • A néphagyomány szerint május 12-14. között hideg levegő áramlik be a Kárpát-medencébe.
  • Ez drámai időjárásváltozást eredményez, ami nemcsak a ruhatáradra, de a kertedre is hatással lehet.
  • Ilyenkor nagyon fontos, hogy mit ültetsz, hiszen több növény sorsát is megpecsételheted.

A május 12-14. közötti napok, vagyis a fagyosszentek a néphagyomány szerint gyakran hoznak esőt, hideget, sőt, akár még talaj menti fagyokat is. Most nézzük meg, mit ígér ez a három nap idén! Ez akkor lehet különösen fontos a számodra, ha palántáznál vagy már ültettél ki a kertbe, teraszra, erkélyre növényeket.

Fagyosszentek 2026-ban 

Pongrác, Szervác és Bonifác napján a napközbeni hőmérséklet még az éjszakai és hajnali 2-7 fok, a fagyzugos helyeken pedig a talaj menti fagyok mellett is kellemes lesz: a 14-20 fok közötti napokat azonban gyakran megtörheti esőzés − írja a Köpönyeg. Ez ugyan meglepően magas a sokéves átlaghoz képest, a palántákra és főként a szőlőkre érdemes kétszer annyira odafigyelni ebben a pár napban. 

A friss hajtásokat és virágzó növényeket ez a hirtelen lehűlés könnyen károsíthatja. Különösen érzékeny a paradicsom, a paprika, az uborka, a cukkini, a tök, a padlizsán és a bab.

Ha nem esik elég csapadék Pongrác, Szervác és Bonifác napján, locsold meg alaposan a palántákat.
Így óvhatod meg a növényeidet a fagyosszenektől!

Bár sokan kivárják a palánta ültetéssel a május 14-e utáni időszakot, a várva várt meleg idő bizony sokakat kicsábított már a kertekbe Ha te is azok közé tartozol, akik kiültették a palántákat, jobb, ha megfogadod ezeket a tanácsokat. Feltéve persze, ha gazdag termést és csodaszép virágokat szeretnél. Lássuk hát, hogy mit tehetsz a zsenge növényekért:

  • éjszakára takard le őket óvatosan fátyolfóliával,
  • a cserepes növényeket tedd estére a fal mellé,
  • mivel a nedves talaj lassabban hűl le, ha nem esett elég eső, locsold meg a palántákat este,
  • csak azután vedd le a fóliát a növényekről reggel, ha már elkezdett melegedni az idő.

