Színváltó varázslat: egy konyhai szeméttel kékké varázsolhatod a hortenziát

A hortenzia nem véletlenül a kertek egyik legromantikusabb sztárja, hiszem dús virágai és lágy színei azonnal feldobják a hangulatot. De ami igazán különlegessé teszi, az az, hogy a virág színét akár meg is változhatod. Sokan épp ezért kíváncsiak a hortenzia kékítése mögötti titokra. Mi pedig most elhoztuk, hogy te is átélhesd ezt a kémiai varázslatot.

Hortenzia kékítése: így csináld!

Forrás: Shutterstock

A hortenzia kékítése a földben kezdődik

Mitől lesz kék a hortenzia? A válasz a talajban keresendő. A virág színe ugyanis szorosan összefügg a hortenzia talaj pH-értékével: savas közegben kékes árnyalatban pompázik, míg lúgos földben inkább rózsaszín virágokat hoz. Ez az érzékenység nemcsak arra jó, hogy talajvizsgálat nélkül megtudd, milyen a kerted földjének pH-ja, de bizony egy kis házi kémiakísérletre is lehetőséget biztosít. Ehhez ráadásul elég egy szimpla háztartási szemét. Az interneten ugyanis elterjedt egy teória, mely szerint ennek a csodás színváltásnak a kávézacc hortenzia körüli felhasználása lehet a nyitja.

Hogyan lesz kék a hortenzia? Valóban a kávézacc a megoldás?

A kávézacc sokféle módon használható a háztartásban, nem mellesleg pedig a talaj szerkezetére is jótékony hatással lehet. Bár sokan abban bíznak, hogy ez a módszer gyors megoldást kínál a hortenzia kékítése közben, a valóság ennél egy fokkal árnyaltabb. Mielőtt elkezdenéd úgy hordani a kávézaccot a hortenzia tövéhez, mintha nem lenne holnap, olvasd el, mit mondanak a szakértők.

Kávézacc és a hortenzia kapcsolata

Egy kertész szerint a kávézacc önmagában nem mindig elég a talaj jelentős savasításához. A látványos hortenzia kékítése inkább fokozatos folyamat, amelyhez megfelelő ásványi anyagokra, például alumíniumra is szükség van. Ugyanakkor a kávézacc nem árthat, sőt, hosszabb távon javíthatja a talaj minőségét, így közvetetten hozzájárulhat a színváltozáshoz. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne érné meg kipróbálni. Környezetbarát, egyszerű és költséghatékony megoldás, és nagy eséllyel még a hortenzia is kékre vált tőle.

Ezek is érdekelhetnek: