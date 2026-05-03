Kiderült a 100 évesek titka: napi fél bögre ebből az ételből garantálhatja a hosszú életet

Ha azt hitted, a 100 éves korhoz valami egzotikus vagy drága étel segíthet hozzá, tévedtél. Ezt állítja legalábbis egy kék zóna szakértő. Milyen szuperélelmiszer tehát a hosszú élet titka? Most megtudod!

Te szeretnél 100 évig élni? A választ ne kapkodd el! Tegyük fel, hogy ezt a kerek számot csak kismértékben nehezítik meg az itthon is ismerős idős kori betegségek. A tested ugyan fárad és öregszik, mégis képes vagy értékelni az életet. Sokan kutatják, hogy mi lehet a hosszú élet titka, amire már sokféle választ kaptunk, most azonban a kék zónák egyik neves szakértője állt elő eggyel.

Kiderült, hogy mi a hosszú élet titka: egy szuperélelmiszer a kulcs.
Mi lehet a hosszú élet titka?

  • Vannak, akik a mentális jólléttel kapcsolják össze.
  • Mások a kék zónában élők életmódjában hisznek.
  • Ám akadnak, akik csupán egyetlen étellel magyarázzák, hogy is lehet 100 évig élni.

Az már tudjuk, mik azok az ételek, amik akár fél órával is megrövidíthetik az életünket, most lássuk, mitől élhetünk akár 100 évig! A hosszú élet titka sokak szerint a stresszmentes és lelkileg felszabadult hétköznapokban rejlik. Több szakértő azonban úgy véli, ehhez elsősorban a kék zónában, például a japán Okinawában élők életmódját kell alapul venni. Dan Buettner is, aki hosszú éveket töltött ezeknek a területeknek a kutatásával, hasonló állásponton van, de ő úgy véli, elég lehet egyetlen ételre koncentrálni.

Lehetséges 100 évig élni, ha mindennap ezt eszed?

Kék zónáknak nevezzük a világ azon területeit, ahol az átlaghoz képest alacsonyabb a krónikus betegségek aránya és hosszabb a várható élettartam. Az ezekben a régiókban élők rengeteg növényi alapú élelmiszert fogyasztanak, és minimális vagy semmilyen feldolgozott terméket sem vesznek magukhoz. A kék zónákra jellemző étrendet alapul véve, a szakértő szerint a hosszú élet titka egyetlen szuperélelmiszerben keresendő.

Milyen étel a hosszú élet titka?

Ez nem más, mint a főtt bab, amiből mindennap legalább fél bögrényit kellene megennünk − legalábbis ezt ajánlja Dan Buettner, aki ezt a következővel indokolja a Mirror magazinnak adott interjújában:

A kék zónák hosszú életű lakosai átlagosan legalább négyszer annyi babot fogyasztanak, mint mi. Az Egészségügyi Világszervezet, öt országban végzett tanulmánya pedig arra jutott, hogy napi 20 g bab elfogyasztása körülbelül 8 százalékkal csökkenti a halálozási kockázatot életkortól függetlenül.

Miért épp a bab? Ez a sokoldalú hüvelyes 21 százalék fehérjét és 77 százalék szénhidrátot tartalmaz, amelyek fokozatos és egyenletes energiafelszabadulást biztosítanak, ráadásul alacsony zsírtartalmú és rostban gazdag.

