Egyetlen szó miatt tiltották ki a beteg kisfiút a repülőről – Fegyveres őrök kísérték le

Fegyveres őrök kísértek le a British Airways járatáról egy 13 éves kisfiút apjával közvetlenül a felszállás előtt. A kisfiút biztonsági kockázatnak minősítették annak ellenére, hogy a család napokkal az indulás előtt tájékoztatta a légitársaságot súlyos, gyógyíthatatlan betegségéről. Később még egy másik járatra történő átszállásukat is megtagadták.

Ugyan a biztonsági ellenőrzésen semmi gyanúsat nem találtak a családnál, a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő kisfiút mégis kockázati tényként kezelték.

Apjával együtt szállítottak le egy Spanyolországba tartó repülőgépről egy tinédzser kisfiút.

A fogyatékossággal élő gyerek nem tudta kontrollálni a betegségét, így a személyzet figyelmét is könnyen felhívta magára.

Az apa jogi lépéseket tervez arra az esetre, hogy más családokkal ne történhessen meg az általuk átélt, megalázó helyzet.

A fiú nem tudta kontrollálni a betegséget

Mason Entwistle és családja a London Gatwick repülőtérről Alicante-ba utazott volna nyaralni, a felszállás előtt azonban váratlan fordulat történt. A kisfiú születése óta Tourette-szindrómával küzd, így az indulás előtti stressz hatására egyre feszültebbé vált, és olyasmit mondott, ami teljesen keresztülhúzta a család terveit.

Annak ellenére, hogy a fiú a láthatatlan fogyatékosságot jelző napraforgós nyakpántot viselte a felszállás előtti pillanatokban, sőt, már a biztonsági kapunál is egyre erősebben kezdett tikkelni, ezzel pedig felhívta a repülőtéren tartózkodók figyelmét magára.

A kisfiú betegsége annyira látványos és hallható volt, hogy a személyzet tagjainak is feltűnt, így a családnak felszállás előtt még a kapitánnyal is beszélnie kellett a helyzetről.

Biztonsági kockázatként kezelték őket

Mikor a fiú számára a helyzet már elviselhetetlen feszültségbe torkollt, egyszerűen képtelen volt kontrollálni a betegséggel járó kényszeres, önkéntelen tikkjeit és megszólalásait, így a stressztől végül elüvöltötte magát a gépen, hogy „bomba”. A személyzet a protokollra hivatkozva potenciális terrorfenyegetésként kezelte az esetet, és azonnali hatállyal leszállította őket a járatról, ahonnan fegyveres rendőrök kísérték le őket.

A kisfiú súlyos, orvosilag igazolt betegsége láthatóan egyáltalán nem érdekelte a légitársaságot még úgy sem, hogy a gyerek ekkorra már teljesen összeomlott, és sírógörcsöt kapott.

Mivel a British Airways a következő induló járatukra sem engedte meg az átszállást, a családnak végül 2400 fontot, azaz közel egymillió forintot kellett kifizetnie egy másik légitársaság új repülőjegyeire.

Az apa mélységesen felháborodott az embertelen bánásmódon, és azonnal felvette a kapcsolatot egy Tourette-szindrómásokkal foglalkozó jótékonysági szervezette, hogy jogi lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy a jövőben egyetlen családnak se kelljen többé ilyen megalázó megpróbáltatásokon keresztülmennie.

