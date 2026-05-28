Erre vágytak a rajongók: brutális jelenettel indul a Sárkányok háza új évada

Az HBO sikersorozata, a Sárkányok háza hamarosan visszatér a streamingplatformra, méghozzá a harmadik évaddal. Az előzménysorozat közel 200 évvel Daenerys Targaryen és a Trónok harca eseményei előtt zajlik, a Sárkányok tánca néven emlegetett belháború részleteit dolgozza fel. A rajongók az előző évad fináléja óta várják azt a hatalmas csatát, amely a Sárkányok háza új évadának első felében lesz látható.

Hatalmas csatával indul a Sárkányok háza új évada.

A Garat csatája az alkotók szerint minden idők egyik legnagyobb tévés jelenetének ígérkezik.

A 3. évadban ezzel a csatával a háború nyílt szakaszába lépnek a szemben álló felek.

A sorozat 3. évadának premierje június 21-én várható az HBO-n és az HBO Maxon.

Tévétörténelmi pillanatot emlegetnek a Sárkányok háza alkotói

Ryan Condal showrunner az Entertainment Weeklynek adott nyilatkozatában utalt rá, hogy a Sárkányok háza új évada egy hatalmas csatajelenettel indít rögtön az évad elején.

A Garat csatáját feldolgozó nyitóepizód Condal elmondása szerint: „a valaha készült legőrültebb tévéepizód”.

Ez a csata George R. R. Martin Tűz és vér című könyvének egyik kulcsfontosságú eseménye, és a Sárkányok tánca néven ismert Targaryen-polgárháború egyik legpusztítóbb tengeri ütközete. A történetben a Triarchia flottája próbálja áttörni a Velaryonok tengeri blokádját, miközben Rhaenyra oldalán sárkányok is belépnek a harcba, így a küzdelem egyszerre zajlik a tengeren és a levegőben. Ryan Condal szerint ezt a részt kihagyni nagyjából olyan lett volna, mintha A Gyűrűk Urából kimaradt volna a Helm-szurdoki csata, ezért a stáb csak akkor akart nekifutni, amikor valóban méltó módon tudják feldolgozni.

A készítők szerint ez a csatajelenet rendkívül összetett: hajók, sárkányok, kaszkadőrök és vizuális effektek egyszerre jelennek meg több párhuzamos fronton. Nem egy klasszikus csatáról van szó, hanem egy kaotikus, több szinten zajló ütközetről, amely technikailag is az HBO eddigi legnagyobb vállalása lehet.

Ez várható a Sárkányok háza 3. évadában

A történet szerint időben még mindig a Trónok harca előtt mintegy 200 évvel járunk. A Sárkányok háza 3. évadának elején Aemond Targaryen kerül a Vastrónonra, miután fivére, Aegon súlyos sérülése után lemond az uralkodásról. Eközben a trónkövetelő, Rhaenyra új erőket mozgósít az oldalán Daemonnal és a sárkányaikkal. A Garat csatája nemcsak látványos akciójelenet lesz, hanem egyben fordulópont is. A sorozat ezzel belép a háború legpusztítóbb szakaszába, ahol minden döntés végzetes következményekkel járhat. A konfliktus tehát már visszafordíthatatlanul eszkalálódik a „feketék” és „zöldek” között. A Sárkányok háza előzetese már látható, a sorozat 3. évadának premierje pedig június 21-én lesz az HBO Maxon.