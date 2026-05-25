Mivel a teleportálást eddig nem sikerült feltalálni, ha valaki fel akarja fedezni a világot, kénytelen hosszas, fáradtságos utakra vállalkozni. Sokan eleve nyűgösen, kimerülten érkeznek meg célpontjukhoz, ugyanis már maga az utazás teljesen leszívta őket. Ennek azonban nem feltétlen kell így lennie: ha gondosan, előre tervezünk, már maga a utazás is a pihenés része lehet.
Hosszú utazás kényelmesen
- Komfortos, kevésbé érzékeny ruházatot érdemes felvenni.
- Kezdjük a bepakolást napokkal korábban, nem kell a fél szekrényt a bőröndbe tuszkolni.
- Ne álljunk hozzá úgy, hogy „majd kibírjuk”!
- Mindig legyen nálunk étel-ital, olvasnivaló, töltsük föl az eszközöket.
- Használjunk praktikus, jól rekeszelt táskákat, bőröndöket.
Előkészületek: a stresszmentes utazás titka
Ahhoz, hogy egy utazás során kiegyensúlyozottak legyünk és ne egy idegroncsként essünk be a szállásra, érdemes jó előre tervezni. Ez nem csak az utazás pontos megtervezését jelenti, hanem például az ülőhelyek lefoglalását, hisz igen macerás, ha utunk közepén át kell ülni valahova.
Minden kiegészítőt töltsünk fel teljesen, de a biztonság kedvéért készítsünk be power bankot, mert ha tegyük fel külföldön merül le a telefonunk, igencsak megvagyunk lőve. További hasznos tipp, ha vezeték nélküli fülhallgatónk mellett egy vezetékest is magunkkal viszünk, vésztartaléknak.
Ugyanakkor ne essünk túlzásba: Sokan hajlamosak fél ruhatárukat magukkal vinni akár egy pár napos kiruccanásra, hogy aztán a ruhák nagy része érintetlenül a bőröndben heverjen. Éppen ezért pakoljunk tudatosan, a minimalizmusra törekedve, már csak azért is, mert repülőkön például súlykorlátozás van, egyes helyeken pedig a gurulós bőröndöt sem lehet a földön húzni. Ha ezzel megvolnánk, nem kell mást tenni, mint lélekben készülni az utazás napjára.
Vésztartalékok és szórakozás: tippek a hosszú, könnyed úthoz.
Kézipoggyásznak érdemes olyan táskát választani, melynek zárható rekeszeiből könnyen elővarázsolhatjuk dokumentumainkat. Ruházkodás tekintetében legyen a komfort szó a jelige: lehetőleg olyan darabokat válasszunk, melyet nem féltünk és egész nap kényelmesen el vagyunk velük. A farmer-póló és edzőcipő kombó például mindig remek választás.
Hogyha repülővel közelítjük meg úti célunkat érdemes azzal számolni, hogy a repülőtéri becsekkolás során le kell venni a cipőt, valamint az összes rajtunk lévő fémtárgyat. Ennek értelmében érdemes belebújós, fűző nélküli darabokat viselni, de ékszerek, övek esetén szintén hagyatkozzunk a minimalizmusra.
Innivaló, illetve valamennyi étel, rágcsálnivaló még akkor is legyen nálunk, ha történetesen szolgálnak fel ételt az úton, mivel egy járatkimaradás, dugó, késés bármikor megtörténhet, amit igen nehéz étlen-szomjan elviselni.
Pontosan ezen esetek miatt érdemes egy-egy könyvet, újságot, keresztrejtvényt is magunkkal vinni, hogy internet nélkül is el tudjuk magunkat foglalni.
Persze egy hosszú utazás során az ember mindig szeret egyet szundítani, csakhogy ilyenkor gyakran nyakfájdalom a végeredmény. Nem árt hát egy jó nyakpárnát beszerezni, ami kényelmesen tartja a fejünket, miközben a jármű álomba ringat. Ugyan a felfújható, műanyag verziók helytakarékosak, de a nyári melegben rendkívül kényelmetlenek, így érdemes a pamut, illetve a memóriahabos verziókat választani.
Megéri még betárazni a zajok kiszűrésére egy csomag füldugót, a fény kiszűrésére pedig szemmaszkot, ami békés, zavartalan pihenést biztosít. Szintén hasznos lehet egy deréktámasz párna magunkkal vitele, ha viszont nem akarjuk magunkkal cipelni, kardigánunkból vagy kabátunkból rögtönözhetünk is egyet.
Védjük ki az elgémberedett végtagokat
Ugyan egy két-három órás út még nem a világ, ha ennél többet utazunk, esetleg a természet jóvoltából póklábainknak kevesebb hely jut az ülés mögött, néha nem árt megtornáztatni végtagjainkat. Amikor csak tehetjük, álljunk fel, nyújtóztassuk ki tagjainkat, de ha erre nincs lehetőségünk, akkor sincs minden veszve.
Csináljunk apró bokakörzéseket, melyek frissítik a keringés és az elgémberedett ízületeket, a vérkeringést térdemeléssel serkenthetjük, az izmokat pedig vádlink ütemes feszítésével mozgathatjuk át.
Pakoljunk okosan, avagy ne legyünk málhás szamarak
Egy kényelmes utazás mindig a bepakolásnál kezdődik. Ahelyett, hogy a sok kicsi csomaggal versenyre hívnánk a málhás szamarakat, érdemes egy, vagy két táskába beleférni. Meglepődnénk, hogy egy jól felosztott kisbőrönd milyen sok ruhát, kiegészítőt képes elnyelni! Szerencsénkre a legtöbb gurulós bőröndöt ma már eleve a légitársaságok poggyászméretére tervezik, így nem nagyon lőhetünk mellé, miközben még a szuveníreknek is marad bennük hely. Ma már léteznek összecsukható modellek, amiket otthon is könnyedén lehet tárolni.
Ha véletlenül nem férnénk el bőröndünkben, egy bőröndre húzható táska jó megoldás lehet, ami egyben kézipoggyászként is megállja a helyét. Ezzel felszabadítjuk a kezünket, miközben nem kell attól tartanunk, hogy táska lezuhanjon a földre. Ha laptopot is magunkkal vinnénk, számos olyan modell létezik, amikben külön párnázott rekesz van a gépnek, így nem kell izgulni, hogy utazás során baja esik.
Egy jó kialakítású, sok rekesszel ellátott táskából könnyedén elővarázsolhatjuk iratainkat, ahogy telefonunknak, ernyőnknek és mindennapi használati tárgyainknak is menedékül szolgál.
Hosszú utazás kényelemesen?
Attól még, hogy hosszasan utazunk, nem kell lemondani a kényelemről. Mindössze agyunkat kell átállítani a „majd kibírom”-ról, a „megérdemlem a komfortot”-ra. Ha egyszer beruházunk egy minőségi, jó minőségű bőröndre, táskára, az utazás többé nem nyűg, hanem felüdülés lesz. Éppen ezért nem érdemes elszalasztani a Rossman nyári pontgyűjtő programját.
A cikk szakmai partnere a Rossmann, amelynek új promóciójában a nyári utazás kerül a középpontba. A vásárlók kedvenc drogériás termékeik megvásárlásával gyűjthetnek matricákat és szerezhetnek jogosultságot arra, hogy kedvezményesen vásároljanak a – Rossmann UtazóPontok – promóciós termékei közül.