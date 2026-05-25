Megalázták Martin Scorsese lányát, kegyetlen gúnynevet kapott – Francesca reagált a testszégyenítésre

A híres filmrendező lánya TikTok-videóban beszélt arról, hogyan éli meg a támadásokat. Francesca Scorsese szerint a kritikák már messze túlmennek a nepotizmusról szóló vitákon, személyeskedő hangvételüket pedig kikéri magának.

Hatalmas port kavart, hogy a 26 éves Francesca Scorsese megkapta élete első főszerepét. Martin Scorsese lánya örömét azonban rosszakarói beárnyékolják, ugyanis sokan úgy vélik, csak híres apja miatt szerepelhet a Mr. & Mrs. Smith második évadában. Sőt, többen ennél is továbbmennek, kommentekben alázzák a fiatal színésznőt, aki most reagált is a bejegyzésekre. 

Francesca Scorsese, Martin Scorsese lánya reagált a kommentekre.
Francesca Scorsese szerint aggasztó a gyűlöletáradat

Martin Scorsese 26 éves lánya, Francesca Scorsese nyilvánosan reagált azokra a sértő kommentekre, amelyek azután lepték el a közösségi médiát, hogy bejelentette: szerepet kapott a Prime Video Mr. & Mrs. Smith című sorozatának második évadában. A fiatal színésznő egy TikTok-videóban beszélt arról, milyen hatással volt rá a gyűlöletáradat. Elmondta, hogy korábban is találkozott negatív véleményekkel amiatt, hogy sokan nepo babynek tartják, most azonban úgy érzi, a helyzet minden eddiginél durvább.

„Értem. Tudom, hogy apám miatt ajtók nyíltak meg előttem, de ettől még ugyanúgy dolgozom, mint más” – fogalmazott. A színésznő szerint különösen aggasztó, hogy sokan kifejezetten azért keresnek rá mások tartalmaira, hogy negatív megjegyzéseket írjanak. „De azt hiszem, ha mások videóit azért nézed meg, hogy utána negatív kommenteket írj, akkor nagyon, nagyon szomorú ember vagy” – idézi a Page Six Francescát.

Miss Piggynek csúfolják

Francesca a videóban néhány konkrét sértést is felidézett. Elmondása szerint többen kövérnek és csúnyának nevezték, voltak, akik pedig egy hűtőszekrényhez hasonlították, vagy Miss Piggynek csúfolták. A színésznő ezekre a megjegyzésekre is reagált. „Értem én, nem én vagyok a világ legszebb és legvékonyabb lánya. Tudom, hogy duci vagyok. De ez miért fontos?” – kérdezte és hozzátette, a folyamatos negatív kommentek miatt már törölte az X-et a telefonjáról, de lehet, hogy a TikTok is erre a sorsra jut. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
