Az ír színész, aki úgy öregszik, mint a legjobb vörösbor: így változott az 50 éves Cillian Murphy - GALÉRIA

Van az a típusú férfi, aki nem harsány, nem próbál mindenáron a figyelem középpontjába kerülni, mégis képtelenség nem rá nézni. Nos, Cillian Murphy pontosan ilyen. A Peaky Blinders Thomas Shelbyje 50 éves lett. Mutatjuk, hogy változott az évek során!

Cillian Murphy 50 éves lett.

Forrás: Getty Images

Cillian Murphy 50 évesen is sármos szívtipró Cillian Murphy 50 éves lett.

A Peaky Blinders és az Oppenheimer sztárja csendes karizmával lett Hollywood egyik legkülönlegesebb férfija.

Mutatjuk, hogy hogyan vált az „anti-sztárból” igazi ikon.

Az ír színész neve ugyan már évtizedek óta ott van a filmes világ radarján, de sokak számára igazán akkor robbant be a köztudatba, amikor megérkezett a borotvaéles tekintetű, sapkás gengszter, Thomas Shelby szerepében a Peaky Blindersben. Onnantól kezdve egyszerűen nem volt visszaút, hisz az internet kollektíven beleszeretett abba a furcsán melankolikus, mégis veszélyesen vonzó energiába, amit Murphy hoz.

Ő nem egy klasszikus hollywoodi szívtipró. Nincsenek botrányok, túltolt vörös szőnyeges pózolások vagy állandó celebhírek körülötte. Inkább az a férfi, aki csendben besétál egy jelenetbe, aztán valahogy mindenki más eltűnik mellőle. Nem véletlen, hogy az Oppenheimer után még azok is rajongani kezdtek érte, akik addig csak annyit tudtak róla: „ő az a nagyon kék szemű pasi”.

De beszéljünk a legfontosabbról: hogyan nézhet ki valaki ennyire jól?

Persze nem csak a külseje miatt szeretjük. Murphy azok közé a színészek közé tartozik, akik képesek teljesen eltűnni egy szerepben. Legyen szó pszichológiailag összetett karakterről, tudósról vagy gengszterről, mindig van benne valami nyugtalanítóan hiteles. Talán ezért érezzük azt, hogy nem egyszerűen egy filmsztárt nézünk, hanem valakit, aki tényleg történetet mesél. Bár egy interjúban elmondta, hogy a pályája elején igencsak megnehezítette a dolgát a hűvös kinézete. Elmondása szerint nem illett bele a Brad Pittes háromszögbe, és így kevesebb rendező akart vele dolgozni. De úgy véli, mára ez már teljesen átfordult, és az előnyére vált.

Cillian Murphy még 50 évesen is ugyanazzal a csendes magabiztossággal uralja a képernyőt vagy a mozivásznat, ami miatt évekkel ezelőtt beleszerettünk. Sőt, lehet, hogy most még jobban. Mert vannak emberek, akiknek tényleg jól áll az idő. És ő nagyon látványosan közéjük tartozik.