2026. máj. 25., hétfő

Megérkezett a Baywatch rebootjának első előzetese – VIDEÓN a szexi piros fürdőruhás vízimentők

Komáromi Bence
2026.05.25.
Kidolgozott felsőtestek és dögös, fürdőruhás lányok, mi kellhet ennél több? A Baywatch rebootjának első képkockáitól még fülledtebbé válik a levegő!

Megérkezett a Baywatch rebootjának első előzetese. A készülő folytatás főszereplője, Stephen Amell most betekintést engedett abba, hogy mire számíthatunk az új sorozattól. Figyelmeztetünk! A másodpercekre jutó izompacsirták és dögös, piros fürdőruhás lányok száma igencsak magas a színész által megosztott videóban.

Már csak néhány hónapot kell várnunk és megérkezik a Baywatch rebootja.
Nehéz út vezetett a Baywatch folytatásához

  • Tavaly októberben derült ki, hogy felélesztik a 90-es évek egyik legnépszerűbb sorozatát.
  • A rebootban szerepelni fognak a régi nagy nevek is, azonban a főszereplőket főként fiatal tehetségek fogják alakítani.
  • A profi színészek mellett azonban főként influenszerek fognak szerepelni az alkotásban.
  • A sorozat új Pamela Andersonja, Brooks Nader például bevallotta, hogy se színészkedni, se úszni nem tud, de mindent megtesz majd a sikerért.
  • Hasonló helyzetbe van Livvy Dunne is, aki a másik női főszereplőt játsza. A tartalomgyártónak ugyanis ez lesz élete legelső szerepe.
  • A felvételek megkezdését számtalan botrány nehezítette, azonban végül idén tavasszal elindult a forgatás, miután sikerült megoldani az összes Baywatch-botrányt.

A Baywatch rebootjának előzetese nem sok mindent árul el a folytatásról

Az új történet középpontjában Hobie Buchannon áll majd, aki az apja David Hasselhoff által egykor megformált Mitch Buchannon nyomdokaiba lépve lesz a csapat kapitánya. Az ifjabb Buchannont Stephen Amell alakítja, aki hatalmas izomtömeget pakolt magára a szerep kedvéért és mostanában gyakran oszt meg képeket és videókat a forgatásokról. Így tett legutóbb is, amikor megmutatta a folytatás legelső képkockáit, amiben láthatjuk a kidolgozott felsőtestű férfit, valamint az ikonikus Venice Beach-et. Az előzetesből kiderült, hogy minden ugyanott folytatódik, ahol 30 éve abbahagyták, viszont friss vért hoznak a sorozatba. Ezenkívül néhány képkocka erejéig láthatjuk Brooks Nadert és Livvy Dunne-t is, akik egyértelművé tették, hogy méltó utódai lesznek Pamela Andersonnak. Kiderült az is, hogy a sorozatot jövő januárban fogják bemutatni, úgyhogy már csak néhány hónapot kell várnunk, hogy újra szoríthassunk a kedvenc vizímentőinkért!

Ha kíváncsi vagy az előzetesre, azt itt tudod megtekinteni:

