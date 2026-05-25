Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 25., hétfő Orbán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Instant komfort Irány a nyár!
áldozat

Hátborzongató szavak: sorozatgyilkosok tűlélői vallottak − Ebben rejlett a megmenekülésük titka

áldozat gyilkosság túlélő sorozatgyilkos
Life
2026.05.25.
Sorozatgyilkos-túlélők, akik farkasszemet néztek a világ legkegyetlenebb ragadozóival, és elmondták mi mentette meg őket!

Vannak pillanatok, amikor az emberi megérzés és a puszta szerencse választja el az életet a haláltól. Ez nem egy hollywoodi thriller előzetese, hanem azon kevesek valósága, akik farkasszemet néztek a történelem legkegyetlenebb sorozatgyilkosaival, és megmenekültek, hogy elmesélhessék. 

sorozatgyilkos túlélők
Ismerd meg te is a sorozatgyilkos-túlélők titkait!
Forrás: Shutterstock

A sorozatgyilkos túlélők vallomásai 

A legtöbbünk számára a sorozatgyilkosok csak távoli, sötét alakok a hírekben vagy a true crime dokumentumfilmekben. Azonban létezik egy szűk kör, akik számára ezek az arcok nem pixeles fotók, hanem hús-vér rémálmok. Az ő történeteik rávilágítanak arra, milyen hajszálon múlik néha a túlélés. Többek között van élő túlélője a rémisztő Ted Bundynak vagy a kannibál Jeffrey Dahmernek is. A kriminológusok és pszichológusok évtizedek óta elemzik azokat az eseteket, ahol az áldozatnak sikerült kicsúsznia a ragadozó karmaiból. Bár a szerencse és a véletlen tényezők tagadhatatlanok, a túlélők beszámolóiban felfedezhető néhány közös minta, amely bárki számára tanulságul szolgálhat. 

1. A „szociális udvariasság” csapdája 

A legtöbb ragadozó, mint Bundy vagy Dahmer, a társadalmi normákra épített. A túlélők gyakran említik azt a belső vívódást, amikor a megérzésük már ordított, de a neveltetésük azt súgta: „ne légy udvariatlan egy idegennel”. Aki megmenekült, az képes volt ezt a gátat áttörni: Carol DaRonch például nem félt küzdeni és jelenetet rendezni, amikor gyanút fogott. 

2. A megérzés mint biológiai radar 

Gavin de Becker, a terület neves szakértője szerint a félelem nem egy ellenséges érzelem, hanem egy precíziós túlélési eszköz. A túlélők gyakran számolnak be a „tarkón felálló szőrről” vagy egy hirtelen, megmagyarázhatatlan gyomorgörcsről. Ez a testünk válasza olyan apró jelekre, amiket tudatosan még fel sem fogtunk.  

3. A kontroll visszavétele 

A sorozatgyilkosok általában olyan forgatókönyv szerint dolgoznak, ahol ők irányítanak, az áldozat pedig passzív és rémült. A túlélés kulcsa sokszor a „forgatókönyv felrúgása” volt. Ez jelenthetett fizikai ellenállást, de akár váratlan verbális reakciót is, ami megzavarta az elkövetőt. Amikor a sorozatgyilkos elveszíti a kontrollt a szituáció felett, gyakran hibázik vagy visszakozik. 

Mit tanulhatunk ezekből? 

A kriminológusok szerint a túlélőkben gyakran közös a hiper-éberség vagy egy hirtelen jött ellenállási reakció, ami megzavarja a gyilkos rituáléját. Sok esetben azonban – bármilyen borzasztóan is hangzik – a puszta véletlen dönt. Soha ne áldozd fel a biztonságodat az udvariasság oltárán. A „rossz érzés” nem paranoja, hanem az evolúció segélykiáltása. A túlélők történeteiből megtanulhatjuk, hogy az életünk olykor azon múlik, merünk-e bízni a saját ösztöneinkben, mielőtt még túl késő lenne. 

Hasonló cikkeink is érdekelhetnek:

Podcast alváshoz? Nyugi, nem vagy pszichopata, ha sorozatgyilkosokra alszol el

A tudomány megerősíti: nincs is jobb annál, mint elalvás előtt egy olyan sorozatgyilkos sztoriját hallgatni, akit végül ekaptak.

A homlokod tényleg elárulja, ha sorozatgyilkos vagy? — Furcsa tévhitek a kriminológiában

Ha valaha a tükörbe nézve elgondolkodtál már azon, hogy a magas homlokod vajon intellektuális fölény vagy bűnözői hajlam jele… nos, van egy jó és egy rossz hírünk.

Szerelem egy sorozatgyilkossal? – Ezért jönnek össze egyes nők pszichopatákkal

Egyeseknek Pedro Pascal, míg másoknak inkább Charles Manson az álompasi. De miért van ez így?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu