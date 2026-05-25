Sosem látott képkockákon Scherer Péter egyik utolsó szereplése: "Mindenben elvarázsol az emberi teljesítmény"

Az egész országot sokkolta Scherer Péter halála. A film- és színházi világ egyik legszerethetőbb alakja 64 éves korában hunyt el, a hozzá közelállók tudták, évek óta súlyos beteg. A színész a Kincsvadászok VIP-ben is szerepelt, amit tegnap láthattak a nézők.

A Kincsvadászok VIP-ba Scherer Péter egy családi ereklyét vitt.

Forrás: Facebook/Molnár Viktor

Sosem látott epizód: a Kincsvadászok VIP-ban Scherer Péter is feltűnt

Új epizóddal tért vissza a Kincsvadászok VIP. Ebben többek közt a színész is felbukkant. Scherer Péternek volt az egyik utolsó televíziós szereplése. Till Attila a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet erre a különleges részre − szúrta ki a Bors.

A különleges epizódban Scherer egy számára különösen fontos családi ereklyét, egy korai Gross Arnold-rézkarcot mutatott be a kereskedőknek.

A műalkotás címe Bodrogpart volt, amely a szakértők szerint az 1950-es évek végén készülhetett sokszorosító grafikai eljárással. Scherer Péter az adásban felidézte ajkai gyermekkorát is, és elmesélte, hogy a kép korábban Sajkodon lógott a családi ház falán − írja a Veol.

„Ez a fajta lelkesedés a művészet iránt és ez a határtalan szeretet honnan jött? A szüleid neveltek erre, vagy a környezetedből ered? Pont ugyanazzal a szeretettel és lelkesedéssel teszed ezt, mint ahogy a színpadon is jelen vagy?” − kérdezték a műsorban Schereről, aki így válaszolt. „Mindig mindenben elvarázsol az emberi teljesítmény. Mikor megérzed, hogy valami ember feletti teljesítmény… kosárlabdában, fociban, színházban, filmben vagy festészetben.”

A színész néhány nappal a halála előtt Spanyolországba utazott a feleségével, Viktóriával. Úgy tudni, azért, hogy pihenjen egy kicsit, mielőtt május második felében újra munkába állt volna, de szervezete feladta a harcot, kedden délelőtt elhunyt.

