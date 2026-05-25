Ennyi ruha kell valójában egy nő boldogságához: itt a pontos szám

A sok reklám közepette és a világban, ahol egymást érik a bevásárlóközpontok, nő legyen a talpán, aki nem csábul el egy szép új ruha láttán. Mintha mindig pont eggyel több ruhadarab kellene a boldogsághoz, mint amennyi épp a gardróbban van.
Mennyi ruhadarab kell a nő boldogságához?
Megvesszük a szép almazöld pliszírozott szoknyát – elvégre jön a nyár –, elönt bennünket az adrenalin, érintjük a bankkártyát, kapjuk a blokkot és a zsákmányt papírzacskóban.
Ez a varázslat azonban a kutatások szerint mindössze néhány napig, legfeljebb egy-két hétig tart, utána a friss szerzemény szépen beolvad a többi közé, mi pedig újra ott állunk a teli szekrény előtt, ugyanazzal az ürességérzettel.
A divatguruk és pszichológusok, na meg férfiak milliói próbálják évtizedek óta megfejteni a nagy női gardróbrejtélyt, a válasz pedig csupán ennyi: a boldogság nem a mennyiségen múlik, hanem inkább azon a bizonyos kémián, ami köztünk és a ruháink között van.
Csakhogy mi akkor is tudni szeretnénk, hogy mennyi az annyi
A berlini székhelyű Hot or Cool Institute kutatóműhely munkatársai pontosan kiszámolták, mekkora ruhatár fér bele a bolygó szén-dioxid-keretébe − ezeket a zámokat a brit Vogue is átvette.
Szerintük kb. 30-35 minőségi alapdarab elegendő 1 évszakra. Az évszakok váltakozásával csupán néhány szezonális darabot szerezzünk be, így a ruhatár teljes éves darabszáma nagyjából 85-re jön ki.
A legfontosabb must-have darabok közé tartozik egy sötétkék farmer, egy tökéletes szabású fekete blézer, két-három minőségi fehér póló és egy elegáns fehér ing. A hűvösebb napokra egy klasszikus szövetkabát, egy puha kasmírpulóver és egy dögös bőrdzseki a kötelező alap.
A melegebb hónapokra és a különleges alkalmakra egy kis fekete ruha, remekül kombinálható vászon- vagy palazzo nadrág, néhány top és egy sikkes szoknya mindig jól jön,
míg lábbelik terén – és most vonatkoztassunk el Carrie Bradshow ikonikus gardróbjától – egy kényelmes fehér sneaker, egy elegáns bőrcsizma és egy klasszikus magas sarkú alkotja a bombabiztos bázist. Egy buddhista ezt a számot látva azért biztosan megkérdezné: „Biztos, hogy te birtokolod a ruháidat, és nem a ruháid birtokolnak téged?”
Akár 15 darabbal érzed magad elégedettnek, akár százötvennel, a lényeg, hogy tudd: a boldog nő teszi ragyogóvá a ruhát, és nem fordítva.
