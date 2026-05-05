Fürdőruha, fehérnemű, naptej – vannak dolgok, amik nem maradnak ki egy nyaraló táskájából sem, hiszen az indulás előtti napokban másra sem tudunk gondolni, mint a vízpartra és a napozásra. Talán éppen emiatt felejtünk el bepakolni olyan alapvető dolgokat, aminek pótlása már nem egyszerű helyben, vagy legalábbis nem olcsó. Ezt az 5 dolgot szinte mindenki otthon felejti. Te felírtad már a listára?
5 dolog, amit mindenki otthon felejt nyaraláskor
1. Kalap/sapka
Bár egyértelműnek tűnhet, sokszor mégis kimarad, hiszen arra apellálunk, hogy majd induláskor a fejünkre húzzuk, ne foglaljon helyet a táskában. A nagy sürgés-forgásban azonban gyakran mégis otthon marad a fejfedő, ami a mentsvárunk lenne a perzselő kánikulában. Természetesen ezt a helyszínen is lehet pótolni, de az üdülőövezetekben sokszor triplaáron jutunk hozzá a klasszikus nyári kiegészítőkhöz.
2. Alap gyógyszerek
Akinek évek óta van alapbetegsége, az természetesen mindig magánál hordja a gyógyszereit. Vannak azonban olyan tabletták, amiket hajlamosak vagyunk otthon felejteni, hiszen meg van szokva, hogy a szekrényfiókban mindig megtaláljuk.
Ilyen lehet a fájdalomcsillapító, a hasmenés elleni gyógyszer, a lázcsillapító, a Laktáz enzim, az allergiagyógyszer vagy a fogamzásgátló.
3. Töltő, power bank
Hiába van a készülék a zsebünkben, ha a töltőt elfelejtjük becsomagolni hozzá. Gyakran éppen azért hagyjuk otthon, mert még előző este is használjuk és ott marad az ágyunk mellett, a pótlása pedig nem egyszerű és semmiképpen sem olcsó.
4. Fogkefe, kontaktlencse folyadék
A pipereholmik közül is sokszor otthon maradnak a legalapvetőbbek, mint például a fogkefe vagy a kontaktlencse folyadék és tartó. Indulás előtti este ugyanis még nem tudjuk eltenni, hiszen reggel is használni fogjuk, majd végül ott marad a fürdőben. Erre az esetre érdemes külön emlékeztetőt beállítani magunknak reggel, vagy venni külön egy fogkefét a nyaralásra. De igaz lehet ez a dezodorra, a fényvédőre vagy a parfümünkre is, amit még indulás előtt használunk.
5. Papucs, tengeri cipő
A legalapvetőbb, mégis szinte mindenki otthon felejti.
A papucsot rendszerint az előszobában hagyjuk, amikor induláskor cipőt húzunk, nem gondolva arra, hogy a nyaralóban is szükségünk lesz rá, sőt a parton is.
Kifejezetten érdemes tengeri cipőt is vinni, ha olyan tengerpartra megyünk, ami sziklás, vadabb vagy tengerisünös. Ezek nélkül már az első napok is kellemetlenek lesznek. Ezeknek a nagy része ugyan pótolható helyben, de nem szívesen ad ki érte pénzt az ember, ha tudja, hogy otthon is van belőle, sőt, akár kifejezetten erre az alkalomra vásárolta, csak otthon felejtette.
Épp ezért érdemes jól átgondolni a bepakolandó dolgok listáját és nem árt egy konkrét logisztikai sorrendet is felállítani, kiemelve, hogy mit rakhatunk be este és mi az, amit még reggel kell.
Hiszen nincs is rosszabb érzés annál, mint félúton rájönni, hogy otthon maradt valami, ami fontos.
