Fürdőruha, fehérnemű, naptej – vannak dolgok, amik nem maradnak ki egy nyaraló táskájából sem, hiszen az indulás előtti napokban másra sem tudunk gondolni, mint a vízpartra és a napozásra. Talán éppen emiatt felejtünk el bepakolni olyan alapvető dolgokat, aminek pótlása már nem egyszerű helyben, vagy legalábbis nem olcsó. Ezt az 5 dolgot szinte mindenki otthon felejti. Te felírtad már a listára?

1. Kalap/sapka

Bár egyértelműnek tűnhet, sokszor mégis kimarad, hiszen arra apellálunk, hogy majd induláskor a fejünkre húzzuk, ne foglaljon helyet a táskában. A nagy sürgés-forgásban azonban gyakran mégis otthon marad a fejfedő, ami a mentsvárunk lenne a perzselő kánikulában. Természetesen ezt a helyszínen is lehet pótolni, de az üdülőövezetekben sokszor triplaáron jutunk hozzá a klasszikus nyári kiegészítőkhöz.

2. Alap gyógyszerek

Akinek évek óta van alapbetegsége, az természetesen mindig magánál hordja a gyógyszereit. Vannak azonban olyan tabletták, amiket hajlamosak vagyunk otthon felejteni, hiszen meg van szokva, hogy a szekrényfiókban mindig megtaláljuk.

Ilyen lehet a fájdalomcsillapító, a hasmenés elleni gyógyszer, a lázcsillapító, a Laktáz enzim, az allergiagyógyszer vagy a fogamzásgátló.

3. Töltő, power bank

Hiába van a készülék a zsebünkben, ha a töltőt elfelejtjük becsomagolni hozzá. Gyakran éppen azért hagyjuk otthon, mert még előző este is használjuk és ott marad az ágyunk mellett, a pótlása pedig nem egyszerű és semmiképpen sem olcsó.

4. Fogkefe, kontaktlencse folyadék

A pipereholmik közül is sokszor otthon maradnak a legalapvetőbbek, mint például a fogkefe vagy a kontaktlencse folyadék és tartó. Indulás előtti este ugyanis még nem tudjuk eltenni, hiszen reggel is használni fogjuk, majd végül ott marad a fürdőben. Erre az esetre érdemes külön emlékeztetőt beállítani magunknak reggel, vagy venni külön egy fogkefét a nyaralásra. De igaz lehet ez a dezodorra, a fényvédőre vagy a parfümünkre is, amit még indulás előtt használunk.