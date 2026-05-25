3 csillagjegy, amelynek szülötteibe valaki titkon szerelmes

Összeakadt szempárok, szapora lélegzet és dübörgő szív. Szegény hódolód épp ezt érzi minden veled töltött pillanat során. Ha a te csillagjegyed is szerepel a listán, akkor ideje észrevenned, hogy van egy titkos hódolód, aki a körülmények ellenére teljesen beléd zúgott.
Csillagjegyek a szerelem oltárán
Akár van kapcsolatod, akár nincs, ez a titkos hódoló most padlóra fog küldeni. Lehet, hogy hirtelen rájössz, hogy téged is valamilyen érzelmek fűznek ehhez a személyhez, de lehet, hogy csak attól borulsz ki, hogy ráeszmélsz, egy olyan emberrel bonyolódik a kapcsolatod, akivel a legkevésbé számítottál ilyesfajta fejleményekre…
És ekkor jön a kérdés, hogy most mitévő leszel. Ha az igazán csapodár csillagjegyek közé tartozol, és te is elkezdesz érdeklődni az univerzum által kiszabott személy iránt, akkor az sem érdekel téged, hogy ott a pasid a melletted lévő szobában – egyből elkezded üldözni a vágyaid tárgyát. De ha az erkölcsi iránytű ennél kicsit szigorúbban működik nálad, akkor igen komoly morális kérdések fogalmazódhatnak meg benned: „Hogy lehet így tovább folytatni a kettőnk eddigi kapcsolatát?”, „Kinek mondhatom el?”, „Ki fog megítélni amiatt, ha viszonozom az érzéseit, és belemegyek egy lehetetlen viszonyba?”
Az univerzum elárulja: valaki őrülten szerelmes beléd
Halak (02.19–március 20.)
Kész szappanopera lesz az életed, ugyanis kiderül, hogy a kedvesed egy közeli családtagja fülig szerelmes beléd! Na, ebből a kellemetlen helyzetből igen nehéz lesz kimásznod! Főleg akkor, ha rájössz, hogy te sem vagy közömbös iránta. Ebben a patthelyzetben viszont nem sok mindent tehetsz. Ha elmondod a párodnak, akkor örök konfliktus marad a családban, ha pedig meg akarnád élni ezt a fellángolást, akkor egy esetleges szakítás után sem lenne könnyebb dolgod, hiszen „családban maradsz”...
Rák (06.21– 07.22.)
Egy váratlan találkozás egy egész lavinát indít el benned. Összefutsz egy exeddel, aki hirtelen rájön, hogy hiba volt veled szakítania. Bár számodra is eléggé lezáratlan még az ügy, attól még nem egyszerű a döntés, hiszen a saját méltóságoddal kell viaskodnod.
Szűz (08.23– 09.22.)
A munkahelyi viszonyt jobb, ha kerüljük. De mi van, ha kiderül, hogy a főnököd titkon imád téged? Bele mersz menni egy ilyen tiltott viszonyba, ahol fennáll a megkülönböztetés veszélye? Mi lesz, ha nemet mondasz? Vajon veszélybe kerül az állásod? Jobb, ha elgondolkozol ezeken a kérdéseken!
A leglehetetlenebb szerelmi viszonyok hálójában
A horoszkópod most felfedte a legnagyobb szerelmi titkokat. A csillagjegyed szerint most igen komplikált fázis következik, hiszen ez a titkos szerelem olyan sok dolgot megváltoztat az életedben, hogy ezt már nem lehet a szőnyeg alá söpörni.
