3 csillagjegy, amelynek szülötteibe valaki titkon szerelmes

Összeakadt szempárok, szapora lélegzet és dübörgő szív. Szegény hódolód épp ezt érzi minden veled töltött pillanat során. Ha a te csillagjegyed is szerepel a listán, akkor ideje észrevenned, hogy van egy titkos hódolód, aki a körülmények ellenére teljesen beléd zúgott.

A tiltott szerelmet sem lehet kalitkába zárni. Ha a te csillagjegyed is rajta van a listán, akkor ezt hamarosan meg is tapasztalod.

Csillagjegyek a szerelem oltárán

Akár van kapcsolatod, akár nincs, ez a titkos hódoló most padlóra fog küldeni. Lehet, hogy hirtelen rájössz, hogy téged is valamilyen érzelmek fűznek ehhez a személyhez, de lehet, hogy csak attól borulsz ki, hogy ráeszmélsz, egy olyan emberrel bonyolódik a kapcsolatod, akivel a legkevésbé számítottál ilyesfajta fejleményekre…

És ekkor jön a kérdés, hogy most mitévő leszel. Ha az igazán csapodár csillagjegyek közé tartozol, és te is elkezdesz érdeklődni az univerzum által kiszabott személy iránt, akkor az sem érdekel téged, hogy ott a pasid a melletted lévő szobában – egyből elkezded üldözni a vágyaid tárgyát. De ha az erkölcsi iránytű ennél kicsit szigorúbban működik nálad, akkor igen komoly morális kérdések fogalmazódhatnak meg benned: „Hogy lehet így tovább folytatni a kettőnk eddigi kapcsolatát?”, „Kinek mondhatom el?”, „Ki fog megítélni amiatt, ha viszonozom az érzéseit, és belemegyek egy lehetetlen viszonyba?”

Az univerzum elárulja: valaki őrülten szerelmes beléd

Halak (02.19–március 20.)

Kész szappanopera lesz az életed, ugyanis kiderül, hogy a kedvesed egy közeli családtagja fülig szerelmes beléd! Na, ebből a kellemetlen helyzetből igen nehéz lesz kimásznod! Főleg akkor, ha rájössz, hogy te sem vagy közömbös iránta. Ebben a patthelyzetben viszont nem sok mindent tehetsz. Ha elmondod a párodnak, akkor örök konfliktus marad a családban, ha pedig meg akarnád élni ezt a fellángolást, akkor egy esetleges szakítás után sem lenne könnyebb dolgod, hiszen „családban maradsz”...

Rák (06.21– 07.22.)

Egy váratlan találkozás egy egész lavinát indít el benned. Összefutsz egy exeddel, aki hirtelen rájön, hogy hiba volt veled szakítania. Bár számodra is eléggé lezáratlan még az ügy, attól még nem egyszerű a döntés, hiszen a saját méltóságoddal kell viaskodnod.