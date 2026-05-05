Mérgező fűszert hívtak vissza a boltokból: ha vettél belőle, semmiképp ne használd el

A Böllér-Ker Kft. az általuk forgalmazott Kaporlevél morzsolt 250 g és Gasztro Prémium Kaporlevél morzsolt / Dill gerebelt 220 g megnevezésű termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom került kimutatásra.

A Böllér-Ker Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt kaporlevél forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

1. Termék megnevezése: Kaporlevél morzsolt

Kiszerelés: 250 g

LOT szám: 24081401A

Minőségmegőrzési idő: 2027.03 31.

Származási ország: Egyiptom

Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.

2. Termék megnevezése: Gasztro Prémium Kaporlevél morzsolt / Dill gerebelt

Kiszerelés: 220 g

LOT szám és minőségmegőrzési idő: 24081402A (MM: 2027.03 31.) ; 25060404A (MM: 2027.03.31.) ; 25090501A (MM: 2026.10.31.)

Származási ország: Egyiptom

Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.

Termékvisszahívás oka: Határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom.

A növényvédőszerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédőszerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.

Amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásároltál, ne fogyaszd el.

