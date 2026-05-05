A közösségi médiában tették közzé a nagy hírt. Eugénia hercegnő és férje, Jack Brooksbank családja hamarosan gyarapodik.

Hatalmas az öröm, Eugénia hercegnő a harmadik gyerekével várandós. Andrew Mountbatten-Windsor és Sarah Ferguson fiatalabb lánya nemsokára háromgyerekes édesanya lesz. 

Harmadik gyerekét várja Eugénia hercegnő.
Eugénia hercegnő babája nyáron születik meg

A királyi családban nagy az öröm. Eugénia hercegnő harmadik gyermekével várandós

„Ő Királyi Fensége, Eugénia hercegnő és Jack Brooksbank nagy örömmel jelentik be, hogy harmadik közös gyermeküket várják, aki idén nyáron fog megszületni” − közölte a Buckingham-palota. Úgy tudni, Károly király nagyon boldog, hogy újabb unokája születik, a pár fia pedig izgatottak, hogy kistestvérük lesz. 

Eugéniának és Jacknek két fia van: August Philip Hawke Brooksbank, aki 2021. február 9-én született, és öccse, Ernest George Ronnie Brooksbank, aki május 30-án töltötte be a 3. életévét. A hercegnő harmadik babája a néhai Erzsébet királynő 15. dédunokája lesz.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
