2026. máj. 5., kedd

Szabályt szegett a Met-gálán Beyoncé lánya: a 14 éves Blue Ivy megjelenése mindenkit megdöbbentett

vörös szőnyeg Nicole Kidman Blue Ivy Beyoncé
A Met-gála szigorú előírásai szerint nem vehetett volna részt a fényűző partin Blue Ivy. Beyoncé lánya azonnal a figyelem középpontjába került.

14 évesen lépett a Met-gála vörös szőnyegére Jay-Z  és Beyoncé lánya. Blue Ivy részvétele a nagyszabású partin teljesen szembemegy a Met-gála szabályaival. 

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: (L-R) Blue Ivy Carter and Beyoncé attend the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Cindy Ord/MG26/Getty Images for The Met Museum/Vogue)
Beyoncé és Blue Ivy a Met-gálán.
Beyoncé lánya, Blue Ivy a kivétel a szabály alól

A tinédzser megjelenése azért is számít rendkívülinek, mert a Met-gála aktuális, 2018 óta fennálló szabályzata egyértelműen kimondja: a résztvevőknek legalább 18 évesnek kell lenniük. Akkor a szervezők egyértelműen fogalmaztak: „ez nem megfelelő esemény 18 év alattiak számára”. A jelenlegi gyakorlat azonban árnyaltabb. A szervezők tisztázták, hogy kivételt tehetnek azokkal, akik szüleikkel érkeznek. Blue Ivy esetében ez különösen releváns volt, hiszen édesanyja az est egyik társelnöke volt.

Blue Ivy lenyűgözően nézett ki.
Sunday Rose is ott volt

Nem Blue Ivy volt az egyetlen 18 év alatti a gálán. A szintén társelnök Nicole Kidman lánya, a 17 éves Sunday Rose szintén részt vett az eseményen édesanyja oldalán.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: (L-R) Sunday Rose Kidman Urban and Nicole Kidman attend the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by John Shearer/WireImage)
Nicole Kidman és lánya, a 17 éves Sunday Rose.
