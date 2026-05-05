Szabályt szegett a Met-gálán Beyoncé lánya: a 14 éves Blue Ivy megjelenése mindenkit megdöbbentett

14 évesen lépett a Met-gála vörös szőnyegére Jay-Z és Beyoncé lánya. Blue Ivy részvétele a nagyszabású partin teljesen szembemegy a Met-gála szabályaival.

Beyoncé és Blue Ivy a Met-gálán.

Forrás: Getty Images North America

Beyoncé lánya, Blue Ivy a kivétel a szabály alól

A tinédzser megjelenése azért is számít rendkívülinek, mert a Met-gála aktuális, 2018 óta fennálló szabályzata egyértelműen kimondja: a résztvevőknek legalább 18 évesnek kell lenniük. Akkor a szervezők egyértelműen fogalmaztak: „ez nem megfelelő esemény 18 év alattiak számára”. A jelenlegi gyakorlat azonban árnyaltabb. A szervezők tisztázták, hogy kivételt tehetnek azokkal, akik szüleikkel érkeznek. Blue Ivy esetében ez különösen releváns volt, hiszen édesanyja az est egyik társelnöke volt.

Blue Ivy lenyűgözően nézett ki.

Forrás: FilmMagic

Sunday Rose is ott volt

Nem Blue Ivy volt az egyetlen 18 év alatti a gálán. A szintén társelnök Nicole Kidman lánya, a 17 éves Sunday Rose szintén részt vett az eseményen édesanyja oldalán.

Nicole Kidman és lánya, a 17 éves Sunday Rose.

Forrás: WireImage

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: