Szabályt szegett a Met-gálán Beyoncé lánya: a 14 éves Blue Ivy megjelenése mindenkit megdöbbentett

14 évesen lépett a Met-gála vörös szőnyegére Jay-Z és Beyoncé lánya. Blue Ivy részvétele a nagyszabású partin teljesen szembemegy a Met-gála szabályaival.
Beyoncé lánya, Blue Ivy a kivétel a szabály alól
A tinédzser megjelenése azért is számít rendkívülinek, mert a Met-gála aktuális, 2018 óta fennálló szabályzata egyértelműen kimondja: a résztvevőknek legalább 18 évesnek kell lenniük. Akkor a szervezők egyértelműen fogalmaztak: „ez nem megfelelő esemény 18 év alattiak számára”. A jelenlegi gyakorlat azonban árnyaltabb. A szervezők tisztázták, hogy kivételt tehetnek azokkal, akik szüleikkel érkeznek. Blue Ivy esetében ez különösen releváns volt, hiszen édesanyja az est egyik társelnöke volt.
Sunday Rose is ott volt
Nem Blue Ivy volt az egyetlen 18 év alatti a gálán. A szintén társelnök Nicole Kidman lánya, a 17 éves Sunday Rose szintén részt vett az eseményen édesanyja oldalán.
