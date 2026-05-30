Már csak néhány óra van hátra és kezdetét veszi a BL-döntő! A mérkőzésen eldől, hogy a francia PSG, vagy az angol Arsenal emelheti a magasba a futballvilág egyik legfontosabb serlegét. Mielőtt azonban kezdetét veszi a meccs, végignézhettük Budapest utcáin, hogy a két csapat szurkolói milyen hangulatban várják a 18 órakor kezdődő Bajnokok Ligája-döntőt.

Budapest ad otthont a BL-döntőnek: a két csapat szurkolói már napok óta élvezik a főváros vendégszeretét

A BL-döntőt megelőzően a PSG-szimpatizánsok megmutatták a hangjukat

Péntek délelőtt a francia csapat szurkolói az MTK Sportparkjában gyülekeztek. Kora délután innen indult menet, mely során a szimpatizánsok rigmusokat kántálva sétáltak be együtt a belvárosba, hogy ott megmutassák, hogy hangosabbak, mint az ellenfél csapat drukkerei. A PSG-sek délután a Bazilikánál gyűltek össze, ott pedig több felvétel is készült róla, ahogy a csapatukat éltetik teli torokból. Innen pedig együttes erővel indultak a Puskás Aréna felé.

A Metropol tájékoztatása szerint hivatalosan 18-18 ezer szurkolót delegálhatott a két csapat a mérkőzésre, azonban rajtuk kívül több tízezernyi jegynélküli focidrukker is érkezett a fővárosba, hogy átélhessék a BL-döntő hangulatát. A város több pontján ugyanis szurkolói zónák és kivetítők várják a kilátogatókat. A legnagyobb szurkolói kitelepülés a Városligetben lesz, azonban nagy tömegeket várnak a belváros szinte minden pontjára.

