Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 28., csütörtök Csanád, Emil

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
szponzorált tartalom repülőút Irány a nyár! kézipoggyász utazás
Rideg Léna
2026.05.28.
Te is utálod a bőröndpakolást? Mindig attól félsz, hogy nem fér be minden a kézipoggyászba? Mutatjuk a legjobb helyspóroló trükköket, és azt is, mit érdemes inkább otthon hagyni, ha repülővel indulsz útnak.

Van az a pillanat az utazás előtti estén, amikor ott ülünk a nyitott kézipoggyász felett, és teljes meggyőződéssel próbáljuk eldönteni, hogy tényleg szükségünk lesz-e „még csak erre az egy ruhára”. Aztán másnap a reptéren jön a felismerés: a nyaralás egyik legfontosabb része valójában nem is a foglalás vagy az útiterv, hanem az, hogyan pakolunk.

Reptéri túlélőkalauz: így állítsd össze tökéletesen a kézipoggyászod
Reptéri túlélőkalauz: így állítsd össze tökéletesen a kézipoggyászod
Forrás: Moment RF

Mit tehetsz a kézipoggyászba?

A repülős utazásoknál különösen sok múlik a kézipoggyászon. Nemcsak azért, mert minden fontos dolog nálunk marad, hanem azért is, mert egy rosszul összekészített táska percek alatt stresszforrássá válhat a biztonsági ellenőrzésnél.
Az első és legfontosabb szabály: mindig ellenőrizzük a légitársaság kézipoggyászra vonatkozó méretelőírásait. Ami az egyik társaságnál még belefér, a másiknál már pótdíjat jelenthet. És nincs annál kellemetlenebb, mint a beszállókapunál kapkodva újrapakolni a fél életünket.

A kézipoggyászba elsősorban azok a dolgok kerüljenek, amelyekre az utazás során tényleg szükség lehet.

Okmányok, pénztárca, telefon, töltő, gyógyszerek, egy vékony pulóver, fülhallgató, könyv vagy egy kis nasi – ezek aranyat érhetnek egy hosszabb repülőúton vagy átszállásnál. Sokan egy váltóruhát is betesznek, ami különösen jó ötlet, ha a feladott bőrönd késne vagy elkeveredne.

Rossmann
Forrás: Hirdetés

Nem mindegy, milyen kozmetikumot viszel a fedélzetre

Strandos nyaralásnál érdemes külön kis „beach pouchot” készíteni a kézipoggyászba: mini naptej, ajakápoló SPF-fel, hajgumi, napszemüveg, nedves törlőkendő és egy könnyű bikini vagy fürdőruha is jól jöhet, ha a szállásra érkezés előtt rögtön a partra vennénk az irányt.

A beauty termékeknél viszont szigorú szabályok vannak. A folyadékok – így a parfümök, arckrémek, alapozók, naptejek vagy akár a szempillaspirál is – maximum 100 ml-es kiszerelésben vihetők fel a fedélzetre, és ezeket egyetlen, átlátszó, visszazárható tasakban kell tárolni. A mini kiszerelések ilyenkor életmentők lehetnek, ráadásul rengeteg helyet spórolnak.

A naptej kiválasztásánál sokan már nemcsak a fényvédelmet, hanem az utazóbarát kiszerelést is nézik – egy praktikus, táskában is elférő verzió strandolásnál és városnézésnél is hatalmas segítség lehet. A power bankot és a tartalék akkumulátorokat kizárólag kézipoggyászban lehet szállítani, feladott bőröndbe nem kerülhetnek. Arra is érdemes figyelni, hogy a legtöbb légitársaság 100 Wh alatt engedi felvinni őket a fedélzetre.

Mi az, amit semmiképp ne tegyünk a kézipoggyászba?

Általánosságban elmondható, hogy minden éles, szúró- vagy veszélyes tárgy tiltólistás. Ide tartoznak például a borotvapengék, sniccerek, nagyobb ollók, hegyes végű esernyők vagy különböző szerszámok. Ugyanígy nem vihető fel semmilyen fegyvernek minősülő tárgy, önvédelmi spray, könnygáz, gyúlékony anyag vagy tűzijáték sem. Ezeket a biztonsági ellenőrzésen egyszerűen elkobozzák, ezért jobb már otthon különválogatni mindent.

Így fér be minden a bőröndbe: a rutinos utazók kedvenc pakolási trükkjei

Az egyik legjobb pakolási trükk pedig meglepően egyszerű: hajtogatás helyett tekerjük fel a ruhákat. 

A pólók, nyári ruhák és vékony nadrágok sokkal kevesebb helyet foglalnak így, ráadásul kevésbé gyűrődnek. A cipők belsejébe pedig érdemes zoknit, fürdőruhát vagy kisebb kiegészítőket rejteni – hihetetlenül sok helyet lehet ezzel nyerni. A strandtörölköző helyett sokan már gyorsan száradó mikroszálas verziót visznek magukkal: könnyebb, kisebb helyet foglal, és egy egész napos strandolás után is gyorsabban megszárad a szálláson.
A rutinos utazók arra is esküsznek, hogy a reptéri szetthez mindig a legnehezebb cipőt és vastagabb pulóvert választják. Nemcsak praktikusabb, de a bőröndben is több hely marad a nyári daraboknak.

Mert egy jól összekészített kézipoggyász valójában fél siker. Kevesebb stressz, gyorsabb ellenőrzés, kényelmesebb utazás – és sokkal több energia arra, ami igazán számít: végre megérkezni és kikapcsolni.

A cikk szakmai partnere a Rossmann, amelynek új promóciójában a nyári utazás kerül a középpontba.  A vásárlók kedvenc drogériás termékeik megvásárlásával gyűjthetnek matricákat és szerezhetnek jogosultságot arra, hogy kedvezményesen vásároljanak a – Rossmann UtazóPontok - promóciós termékei közül.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu