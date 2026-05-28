Van az a pillanat az utazás előtti estén, amikor ott ülünk a nyitott kézipoggyász felett, és teljes meggyőződéssel próbáljuk eldönteni, hogy tényleg szükségünk lesz-e „még csak erre az egy ruhára”. Aztán másnap a reptéren jön a felismerés: a nyaralás egyik legfontosabb része valójában nem is a foglalás vagy az útiterv, hanem az, hogyan pakolunk.

Reptéri túlélőkalauz: így állítsd össze tökéletesen a kézipoggyászod

Mit tehetsz a kézipoggyászba?

A repülős utazásoknál különösen sok múlik a kézipoggyászon. Nemcsak azért, mert minden fontos dolog nálunk marad, hanem azért is, mert egy rosszul összekészített táska percek alatt stresszforrássá válhat a biztonsági ellenőrzésnél.

Az első és legfontosabb szabály: mindig ellenőrizzük a légitársaság kézipoggyászra vonatkozó méretelőírásait. Ami az egyik társaságnál még belefér, a másiknál már pótdíjat jelenthet. És nincs annál kellemetlenebb, mint a beszállókapunál kapkodva újrapakolni a fél életünket.

A kézipoggyászba elsősorban azok a dolgok kerüljenek, amelyekre az utazás során tényleg szükség lehet.

Okmányok, pénztárca, telefon, töltő, gyógyszerek, egy vékony pulóver, fülhallgató, könyv vagy egy kis nasi – ezek aranyat érhetnek egy hosszabb repülőúton vagy átszállásnál. Sokan egy váltóruhát is betesznek, ami különösen jó ötlet, ha a feladott bőrönd késne vagy elkeveredne.

Nem mindegy, milyen kozmetikumot viszel a fedélzetre

Strandos nyaralásnál érdemes külön kis „beach pouchot” készíteni a kézipoggyászba: mini naptej, ajakápoló SPF-fel, hajgumi, napszemüveg, nedves törlőkendő és egy könnyű bikini vagy fürdőruha is jól jöhet, ha a szállásra érkezés előtt rögtön a partra vennénk az irányt.

A beauty termékeknél viszont szigorú szabályok vannak. A folyadékok – így a parfümök, arckrémek, alapozók, naptejek vagy akár a szempillaspirál is – maximum 100 ml-es kiszerelésben vihetők fel a fedélzetre, és ezeket egyetlen, átlátszó, visszazárható tasakban kell tárolni. A mini kiszerelések ilyenkor életmentők lehetnek, ráadásul rengeteg helyet spórolnak.

A naptej kiválasztásánál sokan már nemcsak a fényvédelmet, hanem az utazóbarát kiszerelést is nézik – egy praktikus, táskában is elférő verzió strandolásnál és városnézésnél is hatalmas segítség lehet. A power bankot és a tartalék akkumulátorokat kizárólag kézipoggyászban lehet szállítani, feladott bőröndbe nem kerülhetnek. Arra is érdemes figyelni, hogy a legtöbb légitársaság 100 Wh alatt engedi felvinni őket a fedélzetre.