Van az a pillanat az utazás előtti estén, amikor ott ülünk a nyitott kézipoggyász felett, és teljes meggyőződéssel próbáljuk eldönteni, hogy tényleg szükségünk lesz-e „még csak erre az egy ruhára”. Aztán másnap a reptéren jön a felismerés: a nyaralás egyik legfontosabb része valójában nem is a foglalás vagy az útiterv, hanem az, hogyan pakolunk.
Mit tehetsz a kézipoggyászba?
A repülős utazásoknál különösen sok múlik a kézipoggyászon. Nemcsak azért, mert minden fontos dolog nálunk marad, hanem azért is, mert egy rosszul összekészített táska percek alatt stresszforrássá válhat a biztonsági ellenőrzésnél.
Az első és legfontosabb szabály: mindig ellenőrizzük a légitársaság kézipoggyászra vonatkozó méretelőírásait. Ami az egyik társaságnál még belefér, a másiknál már pótdíjat jelenthet. És nincs annál kellemetlenebb, mint a beszállókapunál kapkodva újrapakolni a fél életünket.
A kézipoggyászba elsősorban azok a dolgok kerüljenek, amelyekre az utazás során tényleg szükség lehet.
Okmányok, pénztárca, telefon, töltő, gyógyszerek, egy vékony pulóver, fülhallgató, könyv vagy egy kis nasi – ezek aranyat érhetnek egy hosszabb repülőúton vagy átszállásnál. Sokan egy váltóruhát is betesznek, ami különösen jó ötlet, ha a feladott bőrönd késne vagy elkeveredne.
Nem mindegy, milyen kozmetikumot viszel a fedélzetre
Strandos nyaralásnál érdemes külön kis „beach pouchot” készíteni a kézipoggyászba: mini naptej, ajakápoló SPF-fel, hajgumi, napszemüveg, nedves törlőkendő és egy könnyű bikini vagy fürdőruha is jól jöhet, ha a szállásra érkezés előtt rögtön a partra vennénk az irányt.
A beauty termékeknél viszont szigorú szabályok vannak. A folyadékok – így a parfümök, arckrémek, alapozók, naptejek vagy akár a szempillaspirál is – maximum 100 ml-es kiszerelésben vihetők fel a fedélzetre, és ezeket egyetlen, átlátszó, visszazárható tasakban kell tárolni. A mini kiszerelések ilyenkor életmentők lehetnek, ráadásul rengeteg helyet spórolnak.
A naptej kiválasztásánál sokan már nemcsak a fényvédelmet, hanem az utazóbarát kiszerelést is nézik – egy praktikus, táskában is elférő verzió strandolásnál és városnézésnél is hatalmas segítség lehet. A power bankot és a tartalék akkumulátorokat kizárólag kézipoggyászban lehet szállítani, feladott bőröndbe nem kerülhetnek. Arra is érdemes figyelni, hogy a legtöbb légitársaság 100 Wh alatt engedi felvinni őket a fedélzetre.
Mi az, amit semmiképp ne tegyünk a kézipoggyászba?
Általánosságban elmondható, hogy minden éles, szúró- vagy veszélyes tárgy tiltólistás. Ide tartoznak például a borotvapengék, sniccerek, nagyobb ollók, hegyes végű esernyők vagy különböző szerszámok. Ugyanígy nem vihető fel semmilyen fegyvernek minősülő tárgy, önvédelmi spray, könnygáz, gyúlékony anyag vagy tűzijáték sem. Ezeket a biztonsági ellenőrzésen egyszerűen elkobozzák, ezért jobb már otthon különválogatni mindent.
Így fér be minden a bőröndbe: a rutinos utazók kedvenc pakolási trükkjei
Az egyik legjobb pakolási trükk pedig meglepően egyszerű: hajtogatás helyett tekerjük fel a ruhákat.
A pólók, nyári ruhák és vékony nadrágok sokkal kevesebb helyet foglalnak így, ráadásul kevésbé gyűrődnek. A cipők belsejébe pedig érdemes zoknit, fürdőruhát vagy kisebb kiegészítőket rejteni – hihetetlenül sok helyet lehet ezzel nyerni. A strandtörölköző helyett sokan már gyorsan száradó mikroszálas verziót visznek magukkal: könnyebb, kisebb helyet foglal, és egy egész napos strandolás után is gyorsabban megszárad a szálláson.
A rutinos utazók arra is esküsznek, hogy a reptéri szetthez mindig a legnehezebb cipőt és vastagabb pulóvert választják. Nemcsak praktikusabb, de a bőröndben is több hely marad a nyári daraboknak.
Mert egy jól összekészített kézipoggyász valójában fél siker. Kevesebb stressz, gyorsabb ellenőrzés, kényelmesebb utazás – és sokkal több energia arra, ami igazán számít: végre megérkezni és kikapcsolni.
A cikk szakmai partnere a Rossmann, amelynek új promóciójában a nyári utazás kerül a középpontba. A vásárlók kedvenc drogériás termékeik megvásárlásával gyűjthetnek matricákat és szerezhetnek jogosultságot arra, hogy kedvezményesen vásároljanak a – Rossmann UtazóPontok - promóciós termékei közül.