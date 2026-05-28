Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 28., csütörtök Csanád, Emil

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
Bajnokok Ligája

Pikáns ajánlatot kapott egy felnőttfilmestől a PSG kapusa a BL-döntő előtt: így reagált a focista felesége

Bajnokok Ligája BL-döntő PSG
Rideg Léna
2026.05.28.
Különös felajánlást kapott a Paris Saint-Germain orosz kapusa, Matvej Szafonov. A BL-döntő előtt egy felnőttfilmes színésznő minden egyes védéséért szenvedélyes éjszakát ígért neki, a focista felesége nem hagyta szó nélkül.

A Paris Saint-Germain kapusa, Matvej Szafonov javában készül az Arsenal elleni Bajnokok Ligája döntőre, amikor egészen váratlan üzenetet kapott. A 30 éves felnőttfilmes színésznő, Mary Rock nyilvánosan üzent az orosz játékosnak, és meglehetősen pikáns ajánlatot tett neki a BL-döntő előtt.

Marina Kondratyuk szerint férjét teljesen más dolgok hozzák lázba egy BL-döntő előtt.
Marina Kondratyuk szerint férjét teljesen más dolgok hozzák lázba egy BL-döntő előtt.
Fotó: Instagram

A PSG kapusa különös ajánlatot kapott a BL-döntő előtt

„Sok sikert és győzelmet kívánok az Arsenal elleni BL-döntőhöz. És hogy még édesebb legyen a siker, annyi szenvedélyes éjszakát ígérek neked, ahány védésed lesz a meccsen”üzente a PSG kapusának. Szafonov egyelőre nem reagált a felajánlásra, a felesége azonban annál gyorsabban megtörte a csendet. Marina Kondratyuk influencer humorosan reagált a történetre, és egyértelművé tette, hogy férjét valószínűleg teljesen hidegen hagyja az ajánlat.

„Egy pornószínésznő sok sikert kívánt a férjemnek a BL-döntőhöz, és minden védésért egy forró éjszakát ígért neki” – írta. Majd viccesen hozzátette: férje számára a „szenvedélyes esték” inkább keresztrejtvény-fejtést, a Mi? Hol? Mikor? című vetélkedő nézését és korai lefekvést jelentenek, hiszen másnap korán kel az edzés miatt.

Történelmi sikerre készül a PSG

A PSG egyébként történelmi sikerre készül: a párizsi csapat egymás után másodszor nyerheti meg a Bajnokok Ligáját. Gary Neville korábbi angol válogatott labdarúgó és szakértő szerint a francia együttes számít a döntő favoritjának.

Neville úgy fogalmazott: Luis Enrique jelenleg Pep Guardiola mellett a világ egyik legjobb edzője, és szerinte most jött el az ő nagy pillanata. A szakértő szerint az Arsenalnak rendkívül nehéz dolga lesz, mert a PSG nemcsak látványosan támad, hanem kiválóan védekezik is, ráadásul több meccsdöntő játékosa is van.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Elszállíthatják az autókat a BL-döntő miatt: ezekben a budapesti kerületekben tilos lesz megállni

Komoly forgalomkorlátozásokra kell készülni Budapesten a BL-döntő miatt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint több kerületben is ideiglenes közlekedési rend lép életbe, és számos útszakaszon megállási tilalom lesz érvényben.

Kylie Jenner exe budapesti buliban lép fel a hétvégén - Itt koncertezik a rapper

A BL-döntő után sem áll majd meg az élet, sőt! Travis Scott neve is felkerült a budapesti VIP bulilistára.

A lelátók királynői: mutatjuk a 2026-os Bajnokok Ligája-döntő leggyönyörűbb focistafeleségeit

Miattuk is irigyli a férfiak többsége a futballistákat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu