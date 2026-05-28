Pikáns ajánlatot kapott egy felnőttfilmestől a PSG kapusa a BL-döntő előtt: így reagált a focista felesége

A Paris Saint-Germain kapusa, Matvej Szafonov javában készül az Arsenal elleni Bajnokok Ligája döntőre, amikor egészen váratlan üzenetet kapott. A 30 éves felnőttfilmes színésznő, Mary Rock nyilvánosan üzent az orosz játékosnak, és meglehetősen pikáns ajánlatot tett neki a BL-döntő előtt.

Marina Kondratyuk szerint férjét teljesen más dolgok hozzák lázba egy BL-döntő előtt.

A PSG kapusa különös ajánlatot kapott a BL-döntő előtt

„Sok sikert és győzelmet kívánok az Arsenal elleni BL-döntőhöz. És hogy még édesebb legyen a siker, annyi szenvedélyes éjszakát ígérek neked, ahány védésed lesz a meccsen” – üzente a PSG kapusának. Szafonov egyelőre nem reagált a felajánlásra, a felesége azonban annál gyorsabban megtörte a csendet. Marina Kondratyuk influencer humorosan reagált a történetre, és egyértelművé tette, hogy férjét valószínűleg teljesen hidegen hagyja az ajánlat.

„Egy pornószínésznő sok sikert kívánt a férjemnek a BL-döntőhöz, és minden védésért egy forró éjszakát ígért neki” – írta. Majd viccesen hozzátette: férje számára a „szenvedélyes esték” inkább keresztrejtvény-fejtést, a Mi? Hol? Mikor? című vetélkedő nézését és korai lefekvést jelentenek, hiszen másnap korán kel az edzés miatt.

Történelmi sikerre készül a PSG

A PSG egyébként történelmi sikerre készül: a párizsi csapat egymás után másodszor nyerheti meg a Bajnokok Ligáját. Gary Neville korábbi angol válogatott labdarúgó és szakértő szerint a francia együttes számít a döntő favoritjának.

Neville úgy fogalmazott: Luis Enrique jelenleg Pep Guardiola mellett a világ egyik legjobb edzője, és szerinte most jött el az ő nagy pillanata. A szakértő szerint az Arsenalnak rendkívül nehéz dolga lesz, mert a PSG nemcsak látványosan támad, hanem kiválóan védekezik is, ráadásul több meccsdöntő játékosa is van.

