Az autós nyaralás romantikusnak hangzik – egészen addig, amíg a telefonod lemerül, a naptej a bőrönd mélyén van, és három órája ültök a dugóban. Pedig néhány apró trükkel az egész út sokkal kényelmesebb és stresszmentesebb lehet. Összegyűjtöttük azokat a dolgokat, amik tényleg megmenthetik az élményt.

Hirdetés

Hogyan éld túl kellemetlenségek nélkül az autós nyaralást?

Az autós nyaralásnak van valami utánozhatatlan hangulata. A kedvenc playlisted szól, a kávé ott gőzölög a pohártartóban, és már az indulás pillanatában úgy érzed, elkezdődött a szabadság. Aztán két óra múlva valaki éhes, folyik a sminked, ragad a bőröd a melegtől, és fogalmad sincs, hová tetted a telefontöltőt. Ismerős? Pont ezért nem mindegy, mi lapul az autóban egy hosszú nyári út során. Az autós nyaralás nemcsak a bikinikről és a tökéletes outfitről szól, hanem arról is, hogyan tudod kényelmesen, stresszmentesen és nem utolsósorban stílusosan végigcsinálni az utazást.

Lássuk, mik azok a kis apróságok, amik konkrétan megmentik az egész utat.

Az első ilyen életmentő a mini beauty neszesszer. Nem kell fél drogériát magaddal vinni, de néhány jól megválasztott darab aranyat ér. Egy hidratáló arcpermet például csodát tesz a légkondis autóban kiszáradt bőrrel, ahogy a száraz sampon is, amikor már órák óta úton vagytok, de még beülnétek egy tengerparti ebédre.

A fényvédő újrakenése pedig nem opcionális – az autó ablakán keresztül is ér UV-sugárzás, így ha nem akarsz 5 évvel idősebbnek tűnni az utazás végére, ne felejtkezz meg róla!

Egy jó naptej már csak ezért is kötelező darab az első ülés közelében, nem pedig valahol mélyen a bőrönd alján. A rutinos utazók esküsznek a jól pakolt hűtőtáskára is, és nemcsak azért, mert egy hideg ital aranyat ér a nyári dugóban. Egy hosszú út alatt elképesztően sokat számít, ha van nálatok behűtött gyümölcs, szendvics vagy egy kis jeges frissítő. Nem kell minden benzinkútnál túlárazott nasikat venni, és az egész utazás sokkal kényelmesebb lesz tőle.

Plusz egy esztétikus hűtőtáska ma már simán belefér a nyaralós girl aesthetic kategóriába!

A telefonos tartó és az autós töltő ma már szinte alapfelszerelés. Kevés idegesítőbb dolog van annál, mint amikor navigálnál, zenét váltanál, fotóznál, és közben 3 százalékon villog a telefon. Ha pedig külföldre indultok, offline térképet is érdemes letölteni indulás előtt. Igen, még 2026-ban is! A beauty-vonal egyik legnagyobb nyári hőse pedig a nedves törlőkendő. Sminkfrissítéshez, ragacsos kezekhez, kiömlött jegeskávéhoz, gyors felfrissüléshez – konkrétan mindenre jó. Ugyanez igaz a kézfertőtlenítőre is, főleg sok megállós utaknál.

És van még valami, amiről kevesen beszélnek: az autós nyaralás mentális túlélőcsomagja.

Egy jó playlist, egy izgalmas podcast vagy hangoskönyv legalább annyira fontos, mint a napszemüveg. Egy hosszú út hangulata teljesen megváltozik attól, mi szól közben. Az unalmas kilométerekből így lesz igazi nyári élmény. A legjobb autós utak végül sosem a tökéletesen megszervezett pillanatokról maradnak emlékezetesek. Hanem a spontán megállásokról, a benzinkutas jégkrémről, a véletlenül felfedezett kisvárosokról és azokról a nevetésekről, amik hajnalban, valahol az autópályán törnek rátok.

A cikk szakmai partnere a Rossmann, amelynek új promóciójában a nyári utazás kerül a középpontba. A vásárlók kedvenc drogériás termékeik megvásárlásával gyűjthetnek matricákat és szerezhetnek jogosultságot arra, hogy kedvezményesen vásároljanak a – Rossmann UtazóPontok – promóciós termékei közül.

Ha szívesen olvasnál még a vashiányról, ezek a cikkek is érdekelhetnek: