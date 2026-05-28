2026. máj. 28., csütörtök

Rideg Léna
2026.05.28.
Példátlan készültséggel várja Budapest a hétvégét. A szombati BL-döntő miatt közel négyezer rendőr lesz szolgálatban, több tízezer külföldi drukker érkezik a fővárosba, a Liszt Ferenc-repülőtéren pedig akkora lesz a forgalom, hogy az egyik kifutópályát ideiglenesen parkolónak használják majd.

Brutális tömegre és rendkívüli terhelésre készülnek a hatóságok a szombati UEFA Bajnokok Ligája döntő előtt. A PSG és az Arsenal szurkolói összesen több mint 34 ezer jegyet vásároltak meg, a rendőrség információi szerint azonban ennél jóval több drukker érkezhet Budapestre, sokan belépő nélkül, ezért jelentős forgalomkorlátozásokra és lezárásokra kell készülni a fővárosban. Mutatjuk, hogyan forgatja a feje tetejére a fővárost a szombati BL-döntő.

Megduplázódik a reptéri forgalom a BL-döntő miatt: erre kérnek minden utast
Óriási a készültség a BL-döntő miatt: erre számíts, ha Budapesten leszel

Kuczik János Zoltán, az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese keddi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy csaknem négyezer rendőr dolgozik majd a biztosításon. A magyar egyenruhások munkáját öt francia és öt brit rendőr is segíti, mivel mindkét klub szurkolótáborára jellemzőek a rendbontások.

A hatóságok már hónapok óta készülnek az eseményre, a szervezés részeként magyar rendőrök a tavalyi BL-döntőn és az idei elődöntőkön is tapasztalatot szereztek.

Szombaton megbénul a főváros

A meccs napján komoly lezárásokra kell számítani a főváros több pontján. Már szombat reggel hat órától korlátozzák a forgalmat a Puskás Aréna környékén, valamint a szurkolói zónák közelében, így többek között a Dózsa György út, a Stefánia út, az Ajtósi Dürer sor, a Thököly út és a Kerepesi út egyes szakaszain. Az Andrássy út Bajza utca és Hősök tere közötti részét szintén lezárják az autósforgalom elől.

A rendőrség arra is figyelmeztetett, hogy több helyen parkolási tilalom lép életbe, az ott hagyott autókat pedig elszállíthatják.

A repülőtéren szintén rendkívüli helyzetre készülnek. Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezetője elmondta: péntektől vasárnapig mintegy kétezer gépmozgásra és negyedmillió utasra számítanak, ami a megszokott forgalom körülbelül kétszerese.

Újranyitják az 1-es terminált

Az extrém terhelés miatt ideiglenesen újranyitják az 1-es terminált is, ide érkeznek majd a londoni járatok és az Arsenal szurkolói. A reptéren speciális irányítóközpont működik majd, hogy kezelni tudják a napi 700 fel- és leszállást, valamint a 80-85 ezer utast. Mivel a menetrend szerinti járatok mellett számos charter- és magángép is érkezik Budapestre, a repülőtér szombaton lezárja az egyik kifutópályát, ahol a várakozó repülőgépek parkolhatnak majd.

Az utasokat arra kérik, hogy járatuk indulása előtt legalább két és fél órával érkezzenek ki a reptérre, és előre tájékozódjanak az aktuális közlekedési helyzetről.

A Budapesti Közlekedési Központ is megerősített járatokkal készül a hétvégére. Sűrűbben közlekednek majd a reptéri buszok, a metrók és az 1-es villamos, emellett különjáratok is indulnak a szurkolói zónákhoz Champions League Express néven. A meccsjegyek a teljes budapesti tömegközlekedési hálózaton érvényesek lesznek.

