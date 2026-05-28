2026. máj. 28., csütörtök

Kim Kardashian menti ki a börtönből az életfogytiglanra ítélt gyilkost? Kiszivárgott a hangfelvétel

Hajdu Viktória
2026.05.28.
Egy börtönhívás mindent felkavart. A gyilkosságért elítélt Mackenzie Shirilla nem mást szeretne ügyvédjének, mint Kim Kardashiant.

Újabb fordulatot vett az egyik legfelkavaróbb amerikai true crime-ügy. A gyilkosságért elítélt Mackenzie Shirilla most nem kisebb nevet emlegetett segítségként, mint Kim Kardashiant. Igen, azt a Kim Kardashiant. De tekerjünk az elejére!

Kim Kardashiant akarja ügyvédjének Mackenzie Shirilla.
Forrás: Getty Images

Kim Kardashianhez könyörög a börtönben ülő Mackenzie Shirilla

  • Mackenzie Shirilla egy kiszivárgott börtönhívásban Kim Kardashiant nevezte meg álomügyvédjeként.
  • A nő jelenleg 15 évtől életfogytig tartó büntetését tölti egy halálos autóbaleset miatt.
  • Az ügy újra reflektorfénybe került a Netflix Autóbaleset: A Mackenzie Shirilla-ügy
     dokumentumfilmje után.

A 21 éves nő – akit azért ítéltek el, mert a vád szerint szándékosan hajtott közel 160 km/órás sebességgel falnak, megölve ezzel barátját, Dominic Russót és egy közös ismerősüket, Davion Flanagan– egy kiszivárgott börtönhívásban arról beszélt, hogy szeretné, ha a realitysztár, Kim Kardashian lenne az ügyvédje.

„Nagyon ideges vagyok, és azt akarom, hogy Kim Kardashian legyen az ügyvédem” 

– mondta Shirilla a PEOPLE magazin által megszerzett hangfelvételen. A beszélgetés közben még azt is hozzátette, hogy üzenjék meg Kimnek: 

„Minden SKIMS-terméket megveszek, és csak SKIMS-et hordok”

Nem mindennapi ajánlólevél, az biztos.

Tényleg ez lenne a megoldás? 

Bár Kim évek óta aktív a büntető igazságszolgáltatás reformjában, és több fogvatartott ügyében is kiállt, főként olyanok mellett, akiket szerinte jogtalanul ítéltek el. Viszont Shirilla esete egészen más megvilágításba helyezi a dolgot, mivel a bíróság egyértelműen kijelentette a bűnösségét. 

Az ügy iránti érdeklődés a Netflix Autóbaleset: A Mackenzie Shirilla-ügy dokumentumfilmje után robbant be újra, amelyben Mackenzie továbbra is azt állítja: nem állt szándékában bárkit is bántani, és semmire sem emlékszik a tragédia előtti pillanatokból. Hogy Kim Kardashian valóban meghallja-e a segélykiáltást? Erre egyelőre még nincs válasz, de az internet már most felkapta a történetet. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
