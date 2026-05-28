Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 28., csütörtök Csanád, Emil

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
életveszély

Ha így néz ki otthon a krumplid, eszedbe se jusson megenni: életveszélyes lehet

életveszély burgonya krumpli
Ha te is szívesen artasz otthon burgonyát, most jól figyelj! Egy idő után ugyanis olyasmi történi a krumplival, amit sokan természetesnek vesznek, de ebben az állapotában, bizony akár mérgező is lehet.

Ezt a zöldséget rendkívül változatosan lehet elkészíteni, épp ezért is tartunk szinte mind belőle egy adagot otthon. Azonban nem mindig jó ötlet több kiló krumplit felhalmozni a konyhában vagy a kamrában belőle. Egy idő után ugyanis komoly mérgezést okozhat.

krumpli, burgonya
Ha ezt látod a héján, már ne edd meg a krumplit!
Forrás: 123rf.com

Nem minden krumpli fogyasztható biztonsággal

  • Nem a fajtától függ, hanem az érettségétől.
  • Van egy intő jel, amit nem szabad figyelmen kívül hagynod.
  • Komoly rosszullétet okozhat, ha ilyen krumpliból készül a vacsora.

A burgonya tipikusan az az alapanyag, ami sokféle ételt gazdagíthat, ezért gyakran nagyobb mennyiséget veszünk, mint amennyit egyszerre el is készítünk. Ez a „jó lesz még valamikor” hozzáállás azonban most megváltozhat. Azt már tudjuk, hogy mivel érdemes együtt tárolni, hogy hosszabb ideig friss maradjon. Ám itt az örök kérdés, mi a helyzet a már kicsírázott krumplival?

Csábító lehet egyszerűen csak levágni a csírákat, de ez nagy hiba. Ezt állítja legalábbis az Express, hiszen egy szakértő szerint az ilyen burgonya mérgező mennyiségű glikoalkaloidnak nevezett vegyületet tartalmazhat. Ez a növény természetes védekezése a gombák és rovarok ellen, azonban embereknél súlyos gyomor- és bélrendszeri panaszokat okozhat.

kicsírázott krumpli
A kicsírázott krumpliban mérgező anyagok lehetnek.
Forrás:  123rf.com

A glikoalkaloid-mérgezés tünetei:

  • Hasi görcsök
  • Keserű íz a szájban
  • Szédülés
  • Fejfájás
  • Émelygés
  • Égő érzés a torokban
  • Hányás

A csírázott krumpli fogyasztása a fenti kellemetlenségeken túl, akár zavartságot, koncentrációs vagy emlékezési nehézséget, lázat, hallucinációkat, sárgaságot, látás- vagy hallásvesztést, remegést és bénulást is okozhat. 

Mikor eheted még biztonsággal a krumplit?

Ha a burgonya csak kicsit csírázott ki, és nem látsz a héján zöldes árnyalatot, akkor általában nyugodtan megeheted, természetesen csak azután, hogy a csírákat eltávolítottad róla. Ha azonban sok zöld részt látsz rajta és/vagy jelentős a csírázás, sokkal biztonságosabb kidobni.

Ezek is érdekelhetnek:

Burgonyakisokos: melyik krumpli, mire való?

Roppanós krokett, vagy selymes burgonyapüré? Melyik a kedvenced?

Ételmérgezést is okozhat: ezt a 6 ételt soha ne melegítsd fel a mikróban

A mikró kényelmes megoldás, de nem minden étel viseli jól az újramelegítést. A helytelen használat akár ételmérgezést okozhat.

Ezt tedd a burgonya mellé, hogy sokáig friss maradjon

Krumplit általában nem kis kiszerelésben vásárolunk, így előfordul, hogy kicsírázik vagy megromlik. Egy TikTok-felhasználó megosztotta, hogy ha a burgonya mellé almát teszünk, sokkal tovább fogyasztható marad.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu