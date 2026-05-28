Ha így néz ki otthon a krumplid, eszedbe se jusson megenni: életveszélyes lehet

Ezt a zöldséget rendkívül változatosan lehet elkészíteni, épp ezért is tartunk szinte mind belőle egy adagot otthon. Azonban nem mindig jó ötlet több kiló krumplit felhalmozni a konyhában vagy a kamrában belőle. Egy idő után ugyanis komoly mérgezést okozhat.
Nem minden krumpli fogyasztható biztonsággal
- Nem a fajtától függ, hanem az érettségétől.
- Van egy intő jel, amit nem szabad figyelmen kívül hagynod.
- Komoly rosszullétet okozhat, ha ilyen krumpliból készül a vacsora.
A burgonya tipikusan az az alapanyag, ami sokféle ételt gazdagíthat, ezért gyakran nagyobb mennyiséget veszünk, mint amennyit egyszerre el is készítünk. Ez a „jó lesz még valamikor” hozzáállás azonban most megváltozhat. Azt már tudjuk, hogy mivel érdemes együtt tárolni, hogy hosszabb ideig friss maradjon. Ám itt az örök kérdés, mi a helyzet a már kicsírázott krumplival?
Csábító lehet egyszerűen csak levágni a csírákat, de ez nagy hiba. Ezt állítja legalábbis az Express, hiszen egy szakértő szerint az ilyen burgonya mérgező mennyiségű glikoalkaloidnak nevezett vegyületet tartalmazhat. Ez a növény természetes védekezése a gombák és rovarok ellen, azonban embereknél súlyos gyomor- és bélrendszeri panaszokat okozhat.
A glikoalkaloid-mérgezés tünetei:
- Hasi görcsök
- Keserű íz a szájban
- Szédülés
- Fejfájás
- Émelygés
- Égő érzés a torokban
- Hányás
A csírázott krumpli fogyasztása a fenti kellemetlenségeken túl, akár zavartságot, koncentrációs vagy emlékezési nehézséget, lázat, hallucinációkat, sárgaságot, látás- vagy hallásvesztést, remegést és bénulást is okozhat.
Mikor eheted még biztonsággal a krumplit?
Ha a burgonya csak kicsit csírázott ki, és nem látsz a héján zöldes árnyalatot, akkor általában nyugodtan megeheted, természetesen csak azután, hogy a csírákat eltávolítottad róla. Ha azonban sok zöld részt látsz rajta és/vagy jelentős a csírázás, sokkal biztonságosabb kidobni.
Ezek is érdekelhetnek: