Ha így néz ki otthon a krumplid, eszedbe se jusson megenni: életveszélyes lehet

Ezt a zöldséget rendkívül változatosan lehet elkészíteni, épp ezért is tartunk szinte mind belőle egy adagot otthon. Azonban nem mindig jó ötlet több kiló krumplit felhalmozni a konyhában vagy a kamrában belőle. Egy idő után ugyanis komoly mérgezést okozhat.

Ha ezt látod a héján, már ne edd meg a krumplit!

Nem minden krumpli fogyasztható biztonsággal Nem a fajtától függ, hanem az érettségétől.

Van egy intő jel, amit nem szabad figyelmen kívül hagynod.

Komoly rosszullétet okozhat, ha ilyen krumpliból készül a vacsora.

A burgonya tipikusan az az alapanyag, ami sokféle ételt gazdagíthat, ezért gyakran nagyobb mennyiséget veszünk, mint amennyit egyszerre el is készítünk. Ez a „jó lesz még valamikor” hozzáállás azonban most megváltozhat. Azt már tudjuk, hogy mivel érdemes együtt tárolni, hogy hosszabb ideig friss maradjon. Ám itt az örök kérdés, mi a helyzet a már kicsírázott krumplival?

Csábító lehet egyszerűen csak levágni a csírákat, de ez nagy hiba. Ezt állítja legalábbis az Express, hiszen egy szakértő szerint az ilyen burgonya mérgező mennyiségű glikoalkaloidnak nevezett vegyületet tartalmazhat. Ez a növény természetes védekezése a gombák és rovarok ellen, azonban embereknél súlyos gyomor- és bélrendszeri panaszokat okozhat.

A kicsírázott krumpliban mérgező anyagok lehetnek.

A glikoalkaloid-mérgezés tünetei:

Hasi görcsök

Keserű íz a szájban

Szédülés

Fejfájás

Émelygés

Égő érzés a torokban

Hányás

A csírázott krumpli fogyasztása a fenti kellemetlenségeken túl, akár zavartságot, koncentrációs vagy emlékezési nehézséget, lázat, hallucinációkat, sárgaságot, látás- vagy hallásvesztést, remegést és bénulást is okozhat.

Mikor eheted még biztonsággal a krumplit?

Ha a burgonya csak kicsit csírázott ki, és nem látsz a héján zöldes árnyalatot, akkor általában nyugodtan megeheted, természetesen csak azután, hogy a csírákat eltávolítottad róla. Ha azonban sok zöld részt látsz rajta és/vagy jelentős a csírázás, sokkal biztonságosabb kidobni.

