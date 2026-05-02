2026. máj. 3., vasárnap

A NASA Curiosity marsjárója olyan szerves molekulákat azonosított, amelyek az élet kialakulásának alapjaihoz kapcsolódhatnak. A felfedezés új megvilágításba helyezi a Mars múltját.

A legújabb kutatási eredmények szerint a Mars felszíne nem csupán élettelen kőzetek gyűjteménye lehet: a bolygón olyan vegyületek maradványai rejtőzhetnek, amelyek az ősi biológiai folyamatok lehetőségét vetik fel. Bár a bizonyítékok nem igazolják egyértelműen az egykori élet létezését, a tudósok szerint a felfedezés jelentős lépés a bolygó lakhatóságának megértésében.

A NASA Curiosity marsjárója.
Forrás: Anadolu

Több milliárd éves molekulák a Marson

A Curiosity marsjáró meglepően sokféle szerves molekulát fedezett fel, köztük olyan vegyületeket is, amelyeket a földi élet kémiájának kulcsfontosságú összetevőiként tartanak számon. Ezek közül néhány akár több milliárd éves is lehet, és olyan ősi, agyagban gazdag kőzetekben maradt fenn a Marson, amelyek egykor vizet tartalmaztak.

A kutatás különlegessége, hogy az eredmények egy olyan kémiai kísérletből származnak, amelyet most először hajtottak végre egy másik bolygón. Az adatok arra utalnak, hogy a marsi környezet képes megőrizni azokat a molekulákat, amelyek potenciálisan az ősi élet nyomait hordozhatják.

 Ugyanakkor a tudósok hangsúlyozzák: a jelenlegi vizsgálatok nem tudják egyértelműen meghatározni, hogy ezek a szerves vegyületek korábbi marsi életből, természetes geológiai folyamatokból vagy meteoritbecsapódásokból származnak-e.

Új kérdések a Mars múltjával kapcsolatban

A felfedezések közül kiemelkedik egy olyan molekula, amely a DNS építőköveire emlékeztet, és új kérdéseket vet fel a Mars múltjával kapcsolatban. A kutatók szerint ez arra utalhat, hogy a bolygó egykor biológiailag sokkal ígéretesebb környezet lehetett, mint azt korábban feltételezték.

„Úgy gondoljuk, olyan szerves anyagot vizsgálunk, amely 3,5 milliárd évig magmaradt a Marson” – nyilatkozta Amy Williams, a Floridai Egyetem geológia professzora, aki a kutatást vezette, aki részt vett a kísérlet kidolgozásában. „Nagyon hasznos hogy tudjuk, hogy az ősi szerves anyag megmaradt, mert ez az egyik módja annak, hogy felmérjük egy környezet lakhatóságát” − idézi a Nature Communications folyóiratban publikált tanulmányt a Sciencedaily

A szakemberek összegzése szerint bár a felfedezés nem bizonyítja az élet egykori jelenlétét a Marson, egyértelműen megerősíti, hogy a bolygó képes volt megőrizni az élethez kapcsolódó kémiai nyomokat. Ez pedig kulcsfontosságú alapot jelent a jövőbeli marskutatási küldetések számára.

