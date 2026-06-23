Ő az utolsó magyar király gyönyörű dédunokája: Habsburg Eleonóra ma már családanya

IV. Károly magyar király 1916 és 1918 között uralkodott, lemondatása után bár próbált visszatérni a trónra, utolsó alkalommal 1921-bn próbálta ezt meg, végül Madeirára száműzték, ott is hunyt el 1922-ben. A néhai előkelőségnek számos leszármazottja él a világon, említésre méltó csodaszép dédunokája, Habsburg Eleonóra.

IV. Károly magyar király az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó uralkodója volt.

Forrás: Bain News Service / Profimedia

IV. Károly magyar királynak számos leszármazottja él.

Dédunokái közül Habsburg Eleonóra szép karriert futott be.

A 32 éves szépség már férjnél van és egy kisfiút nevel.

IV. Károly magyar király dédunokája, Habsburg Eleonóra

Habsburg Eleonóra nemesi családból származik, Habsburg Károly és Thyssen-Bornemisza Franciska bárónő lánya. 1994 februárjában látta meg a napvilágot Salzburgban, született még egy öccse, Ferdinánd Zvonimir, akiből autóversenyző lett, illetve egy húga, Glória Mária. Eleonóra a londoni European Business School tanulója volt, ott jogot hallgatott, azonban nagyon vonzotta a divatipar, meg is volt hozzá minden adottsága, ugyanis igazi modell alkattal született.

Kipróbálta a modellkedést, még a Dolce & Gabbana kifutóján is végigvonult a 2018-as milánói divathéten. 2020-ban a milánói Istituto Marangoniban szerzett mesterdiplomát ékszertervezés szakon, azóta ezen a területen dolgozik.

Habsburg Eleonóra már családot alapított

Eleonóra beleszeretett a jóképű belga autóversenyzőbe, Jérôme d’Ambrosióba. 2020-ban házasodtak össze Monacóban egy polgári szertartás keretében. Nem akárki adta őket össze, Monaco polgármestere, Georges Marsan előtt mondhatták ki a boldogító igent. Eredetileg egy sokkal nagyobb lagzit terveztek, de a koronavírus-világjárvány miatt szűk körben tartották meg az esküvőt. Eleonóra csak úgy ragyogott a nagy napon, egy Carolina Herrera kreációban ment férjhez.

Habsburg Eleonóra 2020-ban ment férjhez Jérôme d’Ambrosio belga autóversenyzőhöz.

Forrás: Profimedia

A házasoknak egy kisfiuk született, Otto 2021 októberében látta meg a napvilágot. A pici a nevét Habsburg Ottó, Eleonóra nagyapja után kapta.

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