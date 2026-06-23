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Ő az utolsó magyar király gyönyörű dédunokája: Habsburg Eleonóra ma már családanya

leszármazott magyar király Habsburg IV. Károly
Laci Patricia
2026.06.23.
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Tudtad, hogy Habsburg Eleonóra a magyar királyi család egyik leszármazottja? Az Ausztriában született szépség dédapja nem más, mint az utolsó uralkodó, IV. Károly magyar király dédunokája.

IV. Károly magyar király 1916 és 1918 között uralkodott, lemondatása után bár próbált visszatérni a trónra, utolsó alkalommal 1921-bn próbálta ezt meg, végül Madeirára száműzték, ott is hunyt el 1922-ben. A néhai előkelőségnek számos leszármazottja él a világon, említésre méltó csodaszép dédunokája, Habsburg Eleonóra.

IV. Károly magyar király az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó uralkodója volt 1916 és 1918 között.
IV. Károly magyar király az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó uralkodója volt.
Forrás: Bain News Service / Profimedia
  • IV. Károly magyar királynak számos leszármazottja él.
  • Dédunokái közül Habsburg Eleonóra szép karriert futott be.
  • A 32 éves szépség már férjnél van és egy kisfiút nevel.

IV. Károly magyar király dédunokája, Habsburg Eleonóra

Habsburg Eleonóra nemesi családból származik, Habsburg Károly és Thyssen-Bornemisza Franciska bárónő lánya. 1994 februárjában látta meg a napvilágot Salzburgban, született még egy öccse, Ferdinánd Zvonimir, akiből autóversenyző lett, illetve egy húga, Glória Mária. Eleonóra a londoni European Business School tanulója volt, ott jogot hallgatott, azonban nagyon vonzotta a divatipar, meg is volt hozzá minden adottsága, ugyanis igazi modell alkattal született.

Kipróbálta a modellkedést, még a Dolce & Gabbana kifutóján is végigvonult a 2018-as milánói divathéten. 2020-ban a milánói Istituto Marangoniban szerzett mesterdiplomát ékszertervezés szakon, azóta ezen a területen dolgozik.

Habsburg Eleonóra már családot alapított

Eleonóra beleszeretett a jóképű belga autóversenyzőbe, Jérôme d’Ambrosióba. 2020-ban házasodtak össze Monacóban egy polgári szertartás keretében. Nem akárki adta őket össze, Monaco polgármestere, Georges Marsan előtt mondhatták ki a boldogító igent. Eredetileg egy sokkal nagyobb lagzit terveztek, de a koronavírus-világjárvány miatt szűk körben tartották meg az esküvőt. Eleonóra csak úgy ragyogott a nagy napon, egy Carolina Herrera kreációban ment férjhez.

Habsburg Eleonóra és férje
Habsburg Eleonóra 2020-ban ment férjhez Jérôme d’Ambrosio belga autóversenyzőhöz.
Forrás: Profimedia

A házasoknak egy kisfiuk született, Otto 2021 októberében látta meg a napvilágot. A pici a nevét Habsburg Ottó, Eleonóra nagyapja után kapta.

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