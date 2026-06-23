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illat

Nem kell Santoriniig utaznod érte: 5 parfüm, amiben benne van a görög nyár

illat görög sziget parfüm
Horváth Angéla
2026.06.23.
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Van az a nyári illat, amelyben benne van a fehérre meszelt házak vakító fénye, a mélykék tenger, a reggeli napsütés és a citromfák frissessége. És vannak parfümök, amelyek éppen ezt idézik meg: egyetlen fújás, és Santorini egyik szűk utcájában találjuk magunkat.

A nyárban sokan egyetlen sajátos hangulatot keresnek: a sós levegő, a nap melegítette kövek, a citrusos italok illatát, és azt a könnyedséget, amelyet egy mediterrán reggel adhat. A görög szigetek életérzést kínálnak, ezt pedig te is megtapasztalhatod, ha az alábbi parfümöket választod!

Vannak parfümök, amelyek a görög nyarat idézik meg: egyetlen fújás, és Santorini egyik szűk utcájában találjuk magunkat
Vannak parfümök, amelyek a görög nyarat idézik meg: egyetlen fújás, és Santorini egyik szűk utcájában találjuk magunkat
Forrás: ChatGPT

5 parfüm, amelyek a görög szigetek illatát idézik meg

A citrusos, fás illatjegyek frissességükkel és eleganciájukkal hozzák közelebb a görög szigetek hangulatát. Öt olyan illatot válogattunk össze, amelyekkel Santorini fehér házai közé varázsolnak bennünket.

Maison Margiela Replica Under the Lemon Trees
Hermès Un Jardin à Cythère
Yves Rocher Ondes Positives Eau de Parfum
Jo Malone Wood Sage & Sea Salt Cologne A Wood Sage & Sea Salt nem a klasszikus nyári parfümök közé tartozik. A tiszta, sós levegőre emlékeztet, amit a tengerparti reggeleken mélyen magunkba szívunk.
Dolce & Gabbana Light Blue Eau de Toilette
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Maison Margiela Replica Under the Lemon Trees - Már a neve is erős képet ad: a citromfák adta árnyék, a nyár csendje, a tiszta levegő. Citrusos, zöldes, enyhén fás illat, mely finoman frissít.
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