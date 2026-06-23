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Így néz ki 80 évesen a Blondie egykor bombázó énekesnője, Debbie Harry – FOTÓ

akkor és most Blondie zenekar
Nagy Anna
2026.06.23.
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A Blondie legendás együttes volt a '70-es évek második felében, de leghíresebb dalait máig sokan dúdolják. Énekesnője, Debbie Harry már 80 éves, és megmutatta, hogy ő még mindig az a belevaló rockikon, aki egykor volt.

A Blondie a '70-es évek második felében vált népszerűvé, énekesnője, Debbie Harry pedig sztárstátuszra emelkedett. Legendás dalokat köszönetünk a bandának, akinek 80 éves énekesnője nemrég a vörös szőnyegen mutatta meg, hogy ő még mindig egy igazi ikon. 

Debbie Harry, a Blondie énekesnője 1978-ban.
Debbie Harry, a Blondie énekesnője 1978-ban.
Forrás: Roger-Viollet via AFP

Debbie Harry, a Blondie énekesnője 80 évesen is legendás

Debbie Harry a Supergirl premierjén jelent meg a vörös szőnyegen, hogy bizonyítsa, ő még ma is ikonikus. A Blondie a '70-es évek második felében vált népszerűvé, az énekesnő pedig igazi sztárrá vált. Ez azonban felszültségeket is gerjesztett a zenekar tagjai között, akik végül 1982-ben feloszlottak. A dalaik ennek ellenére egyre sikeresebbé váltak, ennek köszönhetően 1997-ben újra összeálltak, majd 2006-ban beiktatták őket a Rock and Roll Hall of Fame-be. A Blondie együttes azóta is zenél, Debbie Harry pedig most és folyamatosan bizonyítja, rajta nem igazán fog az idő.

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 22: Debbie Harry attends the premiere of "Supergirl" on June 22, 2026 in New York City. Theo Wargo/Getty Images/AFP (Photo by Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A Blondie éneesnője, Debbie Harry a Supergirl premierjén 80 évesen.
Forrás: Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Legendás Blondie-dalok

A Heart of Glass című számuk jelentette az első áttörést, amelyet 1975-ben vettek fel, és a diszkóhangzás térnyerése miatt könnyedebb stílusban rögzítettek. A szám a slágerlisták élére került.

Nem lett kisebb sikere a One Way or Another című dalnak sem, amit számos más zenekar feldolgozott az elmúlt években, például a One Direction is.

A Sunday Girl folytatta a sorozatot, majd 1980-ban a Call Me című dal vezette hetekig a slágerlistákat. Az utolsó albumuk 2003-ban jelent meg, ami azonban már nem lett olyan sikeres.

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