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párkapcsolat

Állandóan akadályokba ütközöl? Így kezeld az érzelmileg elérhetetlen embereket

párkapcsolat érzelmi éretlenség érzelmi intelligencia
Szlovák Eszter
2026.06.23.
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Eleinte minden ígéretesnek tűnik. Aztán később, mintha az érzelmek valamiféle láthatatlan fal mögé szorulnának: a másik figyelmes és kedves, mégis képtelen igazán közel engedni magához bennünket. Vajon mi állhat a háttérben, és mit tehetünk, ha érzelmileg elérhetetlen embert szeretünk, aki nehezen kapcsolódik a saját érzéseihez – ezáltal mások világához is?

Az érzelmileg elérhetetlen emberek partnereiben gyakran a remény tartja életben a kapcsolatot. Nem azt látjuk, ami valójában van, hanem azt, ami egyszer talán lehetne. „Majd ha végre megbízik bennem…” „Ha feldolgozza a múltját…” „Egyszer majd rájön, mit érez irántam…” Az ehhez hasonló teóriák akár hosszú hónapokra vagy évekre is csapdába ejthetnek bennünket. Természetesen az emberek képesek fejlődni és változni, de nekünk a jelenlegi viselkedésükkel kell együtt élnünk, nem a jövőbeni, esetlegesen kialakuló személyiségükkel. Érdemes feltenni magunknak a kérdést: „Ha a másik pontosan ugyanilyen maradna a következő öt évben, boldog tudnék lenni  mellette?”  

érzelmileg elérhetetlen embert szeretni
Az érzelmileg elérhetetlen emberrel szembeni empátiád nem elég ahhoz, hogy te is boldog lehess.
Forrás: 123rf

Az érzelmileg elérhetetlen emberrel szembeni türelem nem egyenlő az önfeladással

Az együttérzés fontos, de nem jelentheti azt, hogy közben folyamatosan háttérbe szorítjuk a saját szükségleteinket. Ha valaki hosszú távon nem képes érzelmi biztonságot, figyelmet vagy valódi jelenlétet adni számunkra, előbb-utóbb nekünk is szembe kell néznünk a valósággal – lehetőleg még mielőtt belebetegszünk a viszonzatlanságba.  

Sokszor azért maradunk benne ilyen típusú kapcsolatokban, mert megértjük és átérezzük a másik lelki tusáját. Ez az empátia önmagában szép és nemes dolog, de a saját érzéseinkről sem feledkezhetünk el teljesen. Egy egészséges kapcsolatban nemcsak a másik sebeinek, hanem a saját szükségleteinknek is helyet kell kapniuk

A valódi, tiszta szeretet nem azt jelenti, hogy bármit eltűrünk. Sokkal inkább azt, hogy képesek vagyunk tisztelni a másikat anélkül, hogy közben elveszítenénk önmagunkat.

Nem minden távolságtartás mögött áll trauma

Az érzelmileg elérhetetlen emberek mögött gyakran valóságos traumák, csalódások és blokkok húzódnak meg. Ezek megértése segíthet együttérzőbbé válnunk, de nem teheti láthatatlanná a saját igényeinket.  

Ugyanakkor fontos kimondani egy kellemetlen igazságot is: nem minden távolságtartás mögött áll kötődési probléma, alexitímia vagy filofóbia. Néha egyszerűen arról van szó, hogy a másik nem érez olyan mélyen vagy olyan intenzíven irántunk, mint mi iránta. Ezt nehéz elfogadni, mert sokkal könnyebb magyarázatokat keresni vagy gyártani, mint szembenézni a kendőzetlen valósággal. Bár elcsépeltnek tűnő aforizma, mégis igaz: a szeretet nem abból látszik, amit valaki mond, hanem abból, amit cselekszik – és amennyire jelen van az életünkben.

Egy egészséges kapcsolatban nem csak az egyik fél próbál közelebb lépni és kapcsolódni, a valódi lelki intimitás mindig két ember közös döntése és munkája. Hiába szeretünk mi magunk mélyen, olykor sajnos nem megoldás az, ha még tovább várunk valakire. Eljöhet az a pillanat, amikor egyszerűen el kell fogadnunk, amit a másik a viselkedésével nap mint nap a tudtunkra ad...

Ezt semmiképpen se kudarcként vagy vereségként fogjuk fel – a valóság beismerése gyakran az első lépés afelé, hogy olyan kapcsolatot találjunk, ahol a kapcsolódás nem egyoldalú küzdelmet jelent.  

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