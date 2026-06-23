Az Aperol már a múlté – 2026 nyarán ezt a spritz-et isszuk helyette

Ha az Aperol Spritz helyett keresel valamiféle alternatívát, jó helyen jársz! Az Orange Lillet Spritz nem egy bonyolult koktél, nem kell hozzá sok minden, mégis hozza azt a könnyed, nyárias hangulatot, ami miatt a spritzek népszerűek.

Az Orange Lillet Spritz remek választás lehet az Aperol Spritz helyett - vagy mellé...

Forrás: E+

Aperol Spritz helyett Orange Lillet Spritz: így készül

Hozzávalók két pohárhoz:

25 cl Lillet Blanc (vagy bármilyen fehér vermut)

25 cl prosecco

25 cl ásványvíz

egy narancs vagy vérnarancs

jégkocka

friss menta ízlés szerint

Elkészítés:

Az ital akkor lesz igazán jó, ha minden alapanyag hidegen kerül a pohárba, sőt, a poharakat is behűthetjük. A narancsot mossuk meg alaposan, és vágjunk belőle 4 vékony szeletet (aki intenzívebb narancsos ízre vágyik, használhat több szeletet is). A poharakat először a jégkockákkal és narancsszeletekkel töltjük meg. Ezután mindegyikbe kerülhet egy kevés frissen facsart narancslé, majd poharanként 125 ml fehér vermut, majd ugyanennyi ásványvíz és prosecco. A végén friss mentával díszíthetjük. Azonnal felszolgáljuk.

Extra tipp: A spritzeknél számít a jégkockák mérete. Minél nagyobbakat használunk, annál lassabban olvadnak el, így az ital kevésbé hígul fel.

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