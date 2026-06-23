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koktél

Az Aperol már a múlté – 2026 nyarán ezt a spritz-et isszuk helyette

koktél ital Aperol Spritz
Horváth Angéla
2026.06.23.
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Az Aperol Spritz évek óta biztos pontja a teraszoknak és a nyári összejöveteleknek, 2026-ban azonban kihívóra találhat: ez pedig az Orange Lillet Spritz. A narancsos, pezsgős ital gyorsan elkészül, nagyon guszta, és azoknak is jó választás lehet, akik frissítőbb alternatívát keresnek a divatitalok helyett.

Ha az Aperol Spritz helyett keresel valamiféle alternatívát, jó helyen jársz! Az Orange Lillet Spritz nem egy bonyolult koktél, nem kell hozzá sok minden, mégis hozza azt a könnyed, nyárias hangulatot, ami miatt a spritzek népszerűek. 

Az Orange-Lillet-Spritz remek választás lehet az Aperol Spritz helyett
Az Orange Lillet Spritz remek választás lehet az Aperol Spritz helyett - vagy mellé...
Forrás: E+

Aperol Spritz helyett Orange Lillet Spritz: így készül 

Hozzávalók két pohárhoz:

  • 25 cl Lillet Blanc (vagy bármilyen fehér vermut)
  • 25 cl prosecco
  • 25 cl ásványvíz
  • egy narancs vagy vérnarancs 
  • jégkocka
  • friss menta ízlés szerint

Elkészítés:

Az ital akkor lesz igazán jó, ha minden alapanyag hidegen kerül a pohárba, sőt, a poharakat is behűthetjük. A narancsot mossuk meg alaposan, és vágjunk belőle 4 vékony szeletet (aki intenzívebb narancsos ízre vágyik, használhat több szeletet is). A poharakat először a jégkockákkal és narancsszeletekkel töltjük meg. Ezután mindegyikbe kerülhet egy kevés frissen facsart narancslé, majd poharanként 125 ml fehér vermut, majd ugyanennyi ásványvíz és prosecco. A végén friss mentával díszíthetjük. Azonnal felszolgáljuk.

Extra tipp: A spritzeknél számít a jégkockák mérete. Minél nagyobbakat használunk, annál lassabban olvadnak el, így az ital kevésbé hígul fel. 

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