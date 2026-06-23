10 kilót fogyott A klinika Elke nővére: így sikerült Barbara Wussownak átalakulnia

Sosem késő életmódot váltani, ezt bizonyítja Barbara Wussow esete is, aki 60 fölött döntött úgy, hogy lefogy. Végül 10 kilót sikerült ledobnia, kiderült sikerének titka.

Barbara Wussow és férje 2023-ban. A kép még bőven a fogyása előtt készült.

Forrás: Profimedia

Barbara Wussow, A klinika Elke nővére 60 fölött döntött az életmódváltás mellett.

10 kilót dobott le, mindenféle fogyókúrás szer nélkül.

Elárulta átalakulásának titkát.

Barbara Wussow fogyása

A 65 éves színésznő fogyásáról először 2025 decemberében írt a német és osztrák sajtó, de idén júniusban újból felkapták a témát, ugyanis újból nyilatkozott a diétájáról és az életmódváltásról. Nyolc hét alatt összesen 10 kilótól szabadult meg, ami első ránézésre picit soknak is tűnik, ugyanis a heti fél vagy egy kilós fogyás az egészséges tempó. Az étkezésére elég szigorúan odafigyelt, reggel és délben is egy pohár vizet, juhjoghurtot és tönkölybúzás zsemlét evett. A vacsorát azonban kihagyta.

Barbara Wussow 2026 júniusában, a fogyása után.

Forrás: Profimedia

Bár sok mindentől megvonta magát elég radikális módon, a családjára ugyanúgy főzött. Éppen ezért a konyhában sokféle finomság vette körbe, de sikerült fegyelmezettnek maradnia, így nem csábult el sosem a kísértésnek. Manapság a sztárok körében egyre népszerűbbek a szemaglutid hatóanyaggal rendelkező gyógyszerek szedése, de Wussow erre nemet mondott, emellett a többi fogyókúrás csodaszernek se adta meg a bizalmát.

A sportolásra is ráfeküdt

A rendszeres testmozgás is az élete részévé vált, a kutyusával járt el futni, írta meg az Oe24 oldal: „Mindig a kutyámmal mentem el. Csak futottunk és futottunk, egész nap” – idézte a színésznő szavait az osztrák lap.

Most már a szinten tartás a cél, legutóbbi interjújában viccesen megjegyezte, hogy miközben az Álomhajó legújabb epizódját forgatták, nem tudott ellenállni a finom falatoknak, amelyeket felszolgáltak nekik. Egy kevés vissza is jött a leadott kilókból. Azonban ahelyett, hogy újra szigorú diétát követne, most többet úszik és többet fut.

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