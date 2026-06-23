Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 23., kedd Zoltán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Mediterrán titok
életmódválás

10 kilót fogyott A klinika Elke nővére: így sikerült Barbara Wussownak átalakulnia

Profimedia -
életmódválás Barbara Wussow A klinika lefogyott
Laci Patricia
2026.06.23.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A klinika Elke nővére óriási átalakuláson esett át. Összesen tíz kilótól szabadult meg Barbara Wussow, elárulta, mégis hogyan sikerült elérnie az álomalakot.

Sosem késő életmódot váltani, ezt bizonyítja Barbara Wussow esete is, aki 60 fölött döntött úgy, hogy lefogy. Végül 10 kilót sikerült ledobnia, kiderült sikerének titka.

Barbara Wussow és férje
Barbara Wussow és férje 2023-ban. A kép még bőven a fogyása előtt készült.
Forrás: Profimedia
  • Barbara Wussow, A klinika Elke nővére 60 fölött döntött az életmódváltás mellett.
  • 10 kilót dobott le, mindenféle fogyókúrás szer nélkül.
  • Elárulta átalakulásának titkát.

Barbara Wussow fogyása

A 65 éves színésznő fogyásáról először 2025 decemberében írt a német és osztrák sajtó, de idén júniusban újból felkapták a témát, ugyanis újból nyilatkozott a diétájáról és az életmódváltásról. Nyolc hét alatt összesen 10 kilótól szabadult meg, ami első ránézésre picit soknak is tűnik, ugyanis a heti fél vagy egy kilós fogyás az egészséges tempó. Az étkezésére elég szigorúan odafigyelt, reggel és délben is egy pohár vizet, juhjoghurtot és tönkölybúzás zsemlét evett. A vacsorát azonban kihagyta.

Barbara Wussow a fogyása után szerepel ezen a képen
Barbara Wussow 2026 júniusában, a fogyása után.
Forrás: Profimedia

Bár sok mindentől megvonta magát elég radikális módon, a családjára ugyanúgy főzött. Éppen ezért a konyhában sokféle finomság vette körbe, de sikerült fegyelmezettnek maradnia, így nem csábult el sosem a kísértésnek. Manapság a sztárok körében egyre népszerűbbek a szemaglutid hatóanyaggal rendelkező gyógyszerek szedése, de Wussow erre nemet mondott, emellett a többi fogyókúrás csodaszernek se adta meg a bizalmát.

A sportolásra is ráfeküdt

A rendszeres testmozgás is az élete részévé vált, a kutyusával járt el futni, írta meg az Oe24 oldal: „Mindig a kutyámmal mentem el. Csak futottunk és futottunk, egész nap” – idézte a színésznő szavait az osztrák lap.

Most már a szinten tartás a cél, legutóbbi interjújában viccesen megjegyezte, hogy miközben az Álomhajó legújabb epizódját forgatták, nem tudott ellenállni a finom falatoknak, amelyeket felszolgáltak nekik. Egy kevés vissza is jött a leadott kilókból. Azonban ahelyett, hogy újra szigorú diétát követne, most többet úszik és többet fut.

Ezeket a cikkeinket is olvasd el:

A klinika sármos Udo dokija volt: felismerhetetlen lett a 71 éves Sascha Hehn

A klinika főcímdalát hallva sokaknak azonnal Brinkmann professzor Udo doki arca ugorhat be. Sajnos a professzort alakító Klausjürgen Wussow már nem él, 2007-ben hunyt el. A rajongók nagy örömére azonban Sascha Hehn 70 fölött is egészséges és aktívan sportol.

Demi Moore sokkoló átalakuláson ment át: csontsoványan, parókában vonult a vörös szőnyegen

Hova tűnt a 63 éves Demi Moore hosszú haja?

Lady Gaga látványosan lefogyott – mindenki azt találgatja, mi áll emögött

Lady Gaga volt a Super Bowl félidei show-jának egyik fellépője, de nem a dal vagy a koreográfia lett a legnagyobb beszédtéma, hanem az énekesnő látványos fogyása. A közösségi oldalakon pillanatok alatt elindultak a találgatások, sokan azt sejtik, ő is az Ozempicet használta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu