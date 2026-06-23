Tajtékzik Brooklyn Beckham: azt akarja, hogy a szülei hagyják már végre békén – Ez verte ki a biztosítékot

Brooklyn Beckham és szülei, Vcitoria és David Beckham között egy ideje nem túl rózsás a viszony. A sztárfocista legidősebb gyereke házassága után egyre távolabb került a családjától, az elhidegülés okairól a két fél véleménye azonban különbözik. A szülők igyekeznének közelíteni gyerekükhöz, aki viszont teljesen elzárkózik a kapcsolattartástól. A szülők apák napi posztja erre rátett még egy lapáttal. Brooklyn Beckhamnél végleg betelt a pohár.

David Beckham, Victoria Beckham és Brooklyn Beckham között talán már soha nem javul meg a kapcsolat.

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Brooklyn Beckham és híres szülei között tovább mélyül a konfliktus.

Egy ártatlannak tűnő apák napi gesztus újabb feszültséget szült a családban.

David és Victoria Beckham nyilvánosan a békülés jeleit mutatták.

A legfrissebb információk szerint Brooklyn reakciója minden korábbinál erősebb volt.

Brooklyn Beckham és a szülei viszálya elmérgesedett

A Beckham család idilli egysége megingott, miután Brooklyn Beckham elvette Nicola Peltz színésznőt. A friss házaspár egyre kevesebb időt töltött a sztárfocistáékkal, Brooklyn egyre kevesebb családi eseményen és posztban tűnt fel. Hiánya mindig pletykaáradatot indított el, belső feszültségről és konfliktusokról suttogtak, és úgy tűnik, nem is jártak messze az igazságtól. Brooklyn végül megtörte a csöndet és elárulta, a szülei évekig irányították őt, megalázták feleségét, és még az esküvőjüket is igyekeztek a saját céljaikra felhasználni. A Beckham szülők ezzel szemben azt sugallják, hogy bármikor tárt karokkal várják vissza a fiukat, akármennyire is bántják őket ezek a nyilatkozatok. Ezt támasztja alá Victoria és David Beckham apák napi posztja is, ami Brooklynnál kiverte a biztosítékot.

Victoria és David Beckham apák napi posztjai

David Beckham Instagram-bejegyzése a békülési szándékról szól: megosztott egy régi fotót magáról és a gyermekkori Brooklynról, valamint olyan képet is, amelyen mind a négy gyermekével együtt látható. A képek mellé ezt írta: „Apának lenni a legfontosabb feladatom – mindannyiótokat szeretlek, és köszönöm anyának, @victoriabeckham, hogy megajándékoztál ezzel a gyönyörű családdal. Boldog apák napját kívánok a világ összes apukájának!”