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Vilmos és Katalin ezt tiltják a gyerekeiknek: György herceg már lázadozik miatta

gyereknevelés Katalin hercegné Vilmos herceg György herceg
Laci Patricia
2026.06.23.
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Vilmos herceg és Katalin hercegné igyekeznek következetes és szigorú szülők lenni, így több szabályt is alkottak, amiket be kell tartaniuk a gyerekeknek. Egyik tiltásuk viszont egyáltalán nem tetszik György hercegnek.

Vilmos herceg és Katalin hercegné gyerekei bár ezüstkanállal a szájukban születtek, ennek ellenére ez nem azt jelenti automatikusan, hogy György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg bármit megtehetnek a palotában. A szigorú királyi protokoll szabályok mellett szüleik elvárásainak is meg kell felelniük. Azonban van egy tiltás, ami ellen már lázadozik a kis trónörökös.

A fotón Vilmos herceg, Katalin hercegné, Sarolta hercegnő, Lajos herceg és György herceg látható.
Mint sok szülő, így Vilmos herceg és Katalin hercegné is hoztak olyan szabályokat, amiknek a gyerekek nem biztos, hogy örülnek. György herceg az egyik tiltásuk ellen már lázadozik.
Forrás: 215965-5 / KGC-178 / Northfoto
  • Vilmos herceg és Katalin hercegné se engednek meg mindent a gyerekeiknek.
  • A júliusban 13. szülinapját ünneplő György herceg már lázadozik az egyik tiltásuk ellen.
  • A kis trónörökös idén ősszel kezdi meg tanulmányait az Eton College-ban, ekkorra számára véget érhet a szigorú tiltás.

Vilmos herceg és Katalin hercegné tiltása

A gyereknevelés kemény dió, ezt pedig a walesi házaspár is nagyon jól tudja. Vilmos herceg kendőzetlen őszinteséggel vallott arról Luciano Huck műsorvezetőnek, hogy igazi kihívást jelent számukra a mobiltelefonokra vonatkozó tiltásuk, ugyanis ahogy nőnek a gyerekeik, egyre inkább vágynak arra, hogy nekik is legyen ilyen készülékük. Legfőképp a júliusban 13. szülinapját ünneplő György herceg szeretne már egy saját okostelefont – számolt be erről a Daily Mirror.

György herceg és Sarolta hercegnő szerepelnek a fotón
György herceg és Sarolta hercegnő már kamaszodnak.
Forrás: Dinendra Haria / London News Pictures via ZUMA

„Ez nagyon kemény, mert a gyerekeinknek még nincs mobiljuk. Amikor majd György megkezdi a középiskolát, talán kap egyet, de csak korlátozottan használhatja majd azt. Olyan pontra jutott a helyzet, hogy ez már kissé feszült kérdéssé vált köztünk. De szerintem megérti, miért döntöttünk így, elmagyaráztuk neki, miért tartjuk helytelennek” – magyarázta Vilmos.

Míg Katalin hercegnét az zavarja, hogy a gyerekek képesek órákon keresztül belemerülni a telefonjukba, ami negatív hatással lehet a társas kapcsolatokra, a herceget egy másik dolog idegesíti.

„Szerintem az a probléma, hogy teljes körű internet-hozzáférésük van, a gyerekek túl sok olyan tartalomhoz férhetnek hozzá az interneten, amit nem kellene látniuk, de ha van egy olyan telefonjuk, amivel SMS-t lehet küldeni, az a régi típusú, tégla mobil, ahogy régen neveztük, az teljesen rendben van.”

György herceg szeptemberben kezdi meg középiskolai tanulmányait

A brit királyi család kis trónörököse ősztől az Eton College diákja lesz, ezzel édesapja nyomdokaiba lép majd. Nagy eséllyel sok osztálytársának lesz már okostelefonja, így valószínűleg Vilmosnak és Katalinnak egyszer csak muszáj lesz beadni a derekukat, hiszen az se jó megoldás, ha György mindenből kimarad, mert így nehezebben tud majd beilleszkedni.
 

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