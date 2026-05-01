„28 éves szűz vagyok, és képtelen az erekcióra" – Őszinte vallomással állt a világ elé Alex

Kínos élményeit osztotta meg a világgal Alex, a Channel 4 Virgin Island című sorozatának szereplője. A 28 éves adatelemző őszintén vallott problémájáról, a teljesítményszorongásról és a merevedési zavarról, ami miatt még mindig szűz.

Bár Alex szégyelli ezt a problémáját, nincs ezzel egyedül. Minden 5. férfit érint ez a probléma az Egyesült Királyságban.

A szakértő szerint a fiatalabb férfiaknál a merevedési zavar pszichológiai tényezők következménye lehet.

„Azt hittem csak az időseknek van merevedési zavara"

Alex már a sorozat első epizódjában kendőzetlenül beszélt problémáiról, kiteregetve az összes szennyest a nemlétező szexuális életéről.

Sok szempontból egy teljes kudarcnak érzem magam. Próbáltam szexelni, de túl ideges voltam hozzá. Abban a reményben érkeztem a műsorba, hogy legyőzöm a merevedési zavart, és végül szexelhetek, de ez sajnos nem ilyen egyszerű. Az, hogy nincs erekcióm, folyamatosan foglalkoztat és nem tudom kiverni a fejemből. Korábban azt hittem, hogy ez olyasmi, amivel csak az öregeknek kell foglalkoznia

– mondta el Alex kétségbeesve, aki abban bízik, hogy a műsorban megoldást talál a problémára, hiszen itt nem ciki szűznek lenni.

Bár Alex nagyon szégyelli a helyzetét, valójában jóval gyakoribb a merevedési zavar, mint az elsőre gondolnánk.

Benjamin Davis, az orvos és pszichoszexuális terapeuta a férfiak szexuális nehézségeire specializálódott. Szerinte a fiatalabb férfiaknál a merevedési zavar pszichológiai tényezők következménye lehet, míg a negyvenes és ötvenes éveikben járó férfiak hajlamosabbak a fizikai okokra.

Alex esetében is lelki eredetű lehet a probléma.

Sok pszichológiai merevedési problémával küzdő férfinak belső kritikus hangja van, ami akkor szólal meg, amikor szexel. A hang azt mondja, hogy nem vagy elég jó, nem vagy szerethető, így teljesen leblokkolnak. Ha félelmet vagy negatív érzelmet érzel, az a péniszedre hat, növelve az adrenalint és a kortizolt, és bekapcsol az agyban a „harcolj vagy menekülj" reakció. Ez a válasz az összes véráramlást az izmaidba küldi, nem a péniszedbe, hogy el tudj menekülni a veszély elől. Sok férfi ráadásul úgy érzi, hogy úgy kellene szexelnie, mint a felnőtt filmekben, így extra teljesítménykényszert okoz ez nekik, ami szintén nem segíti az erekciót

– magyarázta Dr. Davis a Metronak, aki szerint ez minden esetben olyan szorongást okoz, hogy a férfiak nem mernek beszélni róla, pedig szakértői segítséggel orvosolható.