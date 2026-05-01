2026. máj. 3., vasárnap

„28 éves szűz vagyok, és képtelen az erekcióra" – Őszinte vallomással állt a világ elé Alex

Egy 28 éves adatelemző, Alex megdöbbentő vallomása sokkolt mindenkit nemrég. A fiatal teljesítményszorongással és merevedési zavarral küzd, így hiába is szerette volna, nem tudta elveszteni a szüzességét.

Kínos élményeit osztotta meg a világgal Alex, a Channel 4 Virgin Island című sorozatának szereplője. A 28 éves adatelemző őszintén vallott problémájáról, a teljesítményszorongásról és a merevedési zavarról, ami miatt még mindig szűz. 

Merevedési zavarral küzd a 28 éves szűz, aki egy televíziós műsorban keresi a megoldást. Forrás: Shutterstock

Merevedési zavarral küzd a 28 éves férfi

  • A 28 éves Alex a Channel 4 Virgin Island című sorozatban szerepelt, elmondta, hogy bármikor próbált szexelni, sosem volt erekciója.
  • Bár Alex szégyelli ezt a problémáját, nincs ezzel egyedül. Minden 5. férfit érint ez a probléma az Egyesült Királyságban.
  • A szakértő szerint a fiatalabb férfiaknál a merevedési zavar pszichológiai tényezők következménye lehet.

 

„Azt hittem csak az időseknek van merevedési zavara"

Alex már a sorozat első epizódjában kendőzetlenül beszélt problémáiról, kiteregetve az összes szennyest a nemlétező szexuális életéről.

Sok szempontból egy teljes kudarcnak érzem magam. Próbáltam szexelni, de túl ideges voltam hozzá. Abban a reményben érkeztem a műsorba, hogy legyőzöm a merevedési zavart, és végül szexelhetek, de ez sajnos nem ilyen egyszerű. Az, hogy nincs erekcióm, folyamatosan foglalkoztat és nem tudom kiverni a fejemből. Korábban azt hittem, hogy ez olyasmi, amivel csak az öregeknek kell foglalkoznia

– mondta el Alex kétségbeesve, aki abban bízik, hogy a műsorban megoldást talál a problémára, hiszen itt nem ciki szűznek lenni

A fotón egy merevedési zavar miatt szégyenkező férfi és párja szerepel
A merevedési zavar gyakoribb, mint azt sokan gondolják. Forrás: Shutterstock

Kiderült, minden 5. férfi küzd ezzel az Egyesült Királyságban

Bár Alex nagyon szégyelli a helyzetét, valójában jóval gyakoribb a merevedési zavar, mint az elsőre gondolnánk.

Benjamin Davis, az orvos és pszichoszexuális terapeuta a férfiak szexuális nehézségeire specializálódott. Szerinte a fiatalabb férfiaknál a merevedési zavar pszichológiai tényezők következménye lehet, míg a negyvenes és ötvenes éveikben járó férfiak hajlamosabbak a fizikai okokra.

Alex esetében is lelki eredetű lehet a probléma. 

Sok pszichológiai merevedési problémával küzdő férfinak belső kritikus hangja van, ami akkor szólal meg, amikor szexel. A hang azt mondja, hogy nem vagy elég jó, nem vagy szerethető, így teljesen leblokkolnak. Ha félelmet vagy negatív érzelmet érzel, az a péniszedre hat, növelve az adrenalint és a kortizolt, és bekapcsol az agyban a „harcolj vagy menekülj" reakció. Ez a válasz az összes véráramlást az izmaidba küldi, nem a péniszedbe, hogy el tudj menekülni a veszély elől. Sok férfi ráadásul úgy érzi, hogy úgy kellene szexelnie, mint a felnőtt filmekben, így extra teljesítménykényszert okoz ez nekik, ami szintén nem segíti az erekciót

  – magyarázta Dr. Davis a Metronak, aki szerint ez minden esetben olyan szorongást okoz, hogy a férfiak nem mernek beszélni róla, pedig szakértői segítséggel orvosolható. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
