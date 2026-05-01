Sztriptíztáncosnők rázták a koporsó előtt: saját temetésére bérelte fel őket a férfi − VIDEÓ

A gyászolók szeme kikerekedett, a nézők pedig sokkot kaptak: egy férfi úgy döntött, hogy búcsúztatója ne könnyekről, hanem hiányos öltözetű hölgyekről szóljon. A többnapos szertartás végén olyasmi történt, amitől még a sokat látott helyiek álla is leesett: sztriptíztáncosnők erotikusan lejtettek a koporsó előtt.

Sztriptíztáncosnők búcsúztatták az 59 éves thai férfit.

Forrás: Shutterstock

Rózsaszín neglizsés sztriptíztáncosnők búcsúztatták a férfit Az 59 éves thai férfi egy különleges meglepetés fellépéssel készült saját temetésére.

A fehér koporsó és a virágtenger mellett, tangabugyis, kombinés sztriptíztáncosnők tették tiszteletüket a temetésen.

A finoman szólva is bizarr jelenség vírusszerűen terjed a TikTokon.

Virággal és méltósággal búcsúzni? Ez túl egyszerű lett volna annak a thai férfinak, aki úgy döntött: egy csapat szexi táncosnővel teszi emlékezetessé saját temetését. A TikTokot futótűzként járja be az a bizarr felvétel, amelyen falatnyi ruhába öltözött nők vonaglanak egy koporsó előtt, hogy méltóképpen – vagy legalábbis látványosan – zárják le a férfi halálát követő többnapos ceremóniát.

„Ne szomorkodjatok!” – Ez volt az a férfi utolsó kívánsága

A Winij 59 éves férfi hosszú küzdelem után hunyt el krónikus betegségben. Még halála előtt szigorúan meghagyta családjának: fogadjanak fel úgynevezett coyote táncosokat, hogy tisztelegjenek az emléke előtt. A videón három, rózsaszín neglizsét viselő hölgy látható, amint közvetlenül a koporsó előtt lejtenek erotikus táncot. A Mothership ázsiai hírportál szerint az elhunyt célja az volt, hogy a jelenlévők ne legyenek szomorúak. A videóban szürreális látvány fogad minket: a vendégek telefonjukkal veszik a műsort, miközben egy kisgyerek nyugodtan falatozik a táncoló nők mellett.

Sztriptíztáncosnők búcsúztatták az 59 éves férfit.

Forrás: Tik Tok

A helyi média Winijt vidám és életigenlő emberként jellemezte, akit minden szomszédja tisztelt. A nem mindennapi búcsúztatóra kedden került sor a thaiföldi Ron Phibun körzetben, közvetlenül a holttest elhamvasztása előtt. A TikTokra felkerült videó, amelynek bizonyos erotikus tánc részeit ki kellett takarni a durva tartalom miatt alaposan megosztotta a kommentszekciót. A kritikusok szerint ez több, mint aggasztó, míg egy másik felhasználó hozzátette, hogy szerinte a táncosok is mélyen kényelmetlenül érezhették magukat. Voltak, akik szerint a temetésnek nem kell feltétlenül komornak lennie. „Micsoda legenda!” – jegyezte meg egy kommentelő, egy másik pedig csak ennyit fűzött hozzá: „Ez az ember tudta, hogyan kell élni!”