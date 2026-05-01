Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 3., vasárnap Irma, Tímea

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kult

Meglepően vallott a Sissi-filmek sztárja: „Egy fillért se kaptam”

Getty Images - United Archives
kult Peter Weck Sissi Romy Schneider
Senki nem gondolta volna akkoriban, hogy olyan kultikus lesz a produkció, hogy minden karácsonykor több millióan nézik. A Sissi-filmek óriási sikert arattak Európában – de hiába a fényűző népszerűség, a sztárok ugyanis sokkal szerencsétlenebb sorsra jutottak, mint hinnénk.

70 éve fut a tévékben, milliókat vonz a tévé elé, de a Sissi-filmek mögött egy kevésbé mesés valóság húzódik meg.

Jelenetkép az egyik Sissi-filmből. Peter Weck, a Sissi-filmek sztárja látható rajta..
Peter Weck, a Sissi-filmek sztárja most elárult a produkció legnagyobb titkát.
Forrás: AFP

Sissi-filmek: titkok a siker mögött

  • A Sissi-filmsorozat egyszerre volt áldás és átok, ugyanis a produkciót körülölelő siker mögött viharfelhők is feltűntek.
  • Nem csak Romy Schneidernek volt nehéz dolga a trilógia után, a Károly Lajos főherceget alakító Peter Weck is meglepően számolt be a film utáni életéről.
  • A szerződésük nem tartalmazta a filmek ismétlésének díját, így a sztárok egyáltalán nem részesedtek további bevételekben.

A Sissi-filmek sikere

1955-ben mutatták be a Sissi – A magyarok királynéja filmet. A német-osztrák trilógiában a csodálatos Romy Schneider játszotta a magyarok királynéját, vagyis Erzsébet császárnét, férjét, Ferenc József császárt pedig Karlheinz Böhm alakította. A siker egyértelmű volt: Romy nagy színészi karriert futott be, ám életét beárnyékolta az Alain Delonnal való botrányos szerelmi viszonya és tinédzser fiának halála, majd 43 évesen ő maga is követte a halálba gyermekét. De nem ez volt az egyetlen viharfelhő a produkció körül.

Peter Weck meglepő vallomása

A Ferenc József testvérét, Károly Lajos főherceget alakító Peter Weck lerántotta a leplet a produkcióról a Bildnek adott interjújában. Elmondás szerint ugyanis a színészek egy fillért sem kaptak a film későbbi bevételeiből.

 „A forgatás után egy fillért se kaptam. Ha részesedésem lett volna belőle, valószínűleg soha többé nem kellett volna dolgoznom. A mai adásokból már csak a producerek kapnak részesedést, a színészek nem” - magyarázta a lapnak.

 Tehát, ha a filmtrilógiát újravetítik a tévében, az új bevétel a producerek zsebében landol, a színészek pedig ebből semmit sem kapnak.

A Sissi-filmeknek köszönhetően tudtam megvenni az első autómat, egy Ford 15M-et, aztán egy Maseratira is futotta

–mondta Weck. Tehát szerencsére arról szó sincs, hogy a produkció kizsebelte volna őt. Azt is hozzátette a vallomásához Weck, ha Romy Schneider még most is élne, akkor nem örülne, hogy a mai napig vetítik rendszeresen a tévében a Sissi-filmeket, ugyanis mindig is meg akart szabadulni a jó kislány imázstól.

Peter Weck látható ezen a mostani fotón.
Így néz ki Peter Weck ma.
Forrás: AFP

Hogyan fordulhatott ez elő?

Akkoriban egészen más feltételekkel dolgoztak a színészek, vagyis egészen más szerződést is írtak alá. Úgy tűnik, ennél a sikerprodukciónál nem szerepelt a szerződésben az, hogy a filmek ismétléséből fakadó bevételekben részesüljenek – csupán egyszeri alkalommal kaptak fizetést a forgatásért. Ma már szerencsére ez nincs így: a színészek jellemzően részesednek az ismétlési díjakból is.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Mel Gibson titkos szerelme − Teljesen összetört a színész

Elhunyt Nadia Fares, Mel Gibson titkos szerelme. A bennfentesek szerint Mel Gibson teljesen összetört, amikor megtudta a hírt. Íme a részletek!

Kiszivárgott a titok: Timothée Chalamet már megkérte Kylie Jenner kezét - Íme a részletek!

Miközben a rajongók gyémántgyűrűt keresnek minden fotón, a háttérben Kris Jenner már a következő „évszázad esküvőjét” készíti elő.

Az ördög Pradát visel 2. − Megszólalt a világhírű magyar modell: "A valóságban ez nagyon nem ilyen"

Mészáros Lili arról beszélt, hogy mi van a modellszakma csillogó felszíne alatt. Mennyire reális Az ördög Pradát visel világa?

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu