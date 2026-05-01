Meglepően vallott a Sissi-filmek sztárja: „Egy fillért se kaptam”

70 éve fut a tévékben, milliókat vonz a tévé elé, de a Sissi-filmek mögött egy kevésbé mesés valóság húzódik meg.

Peter Weck, a Sissi-filmek sztárja most elárult a produkció legnagyobb titkát.

Sissi-filmek: titkok a siker mögött A Sissi-filmsorozat egyszerre volt áldás és átok, ugyanis a produkciót körülölelő siker mögött viharfelhők is feltűntek.

Nem csak Romy Schneidernek volt nehéz dolga a trilógia után, a Károly Lajos főherceget alakító Peter Weck is meglepően számolt be a film utáni életéről.

A szerződésük nem tartalmazta a filmek ismétlésének díját, így a sztárok egyáltalán nem részesedtek további bevételekben.

A Sissi-filmek sikere

1955-ben mutatták be a Sissi – A magyarok királynéja filmet. A német-osztrák trilógiában a csodálatos Romy Schneider játszotta a magyarok királynéját, vagyis Erzsébet császárnét, férjét, Ferenc József császárt pedig Karlheinz Böhm alakította. A siker egyértelmű volt: Romy nagy színészi karriert futott be, ám életét beárnyékolta az Alain Delonnal való botrányos szerelmi viszonya és tinédzser fiának halála, majd 43 évesen ő maga is követte a halálba gyermekét. De nem ez volt az egyetlen viharfelhő a produkció körül.

Peter Weck meglepő vallomása

A Ferenc József testvérét, Károly Lajos főherceget alakító Peter Weck lerántotta a leplet a produkcióról a Bildnek adott interjújában. Elmondás szerint ugyanis a színészek egy fillért sem kaptak a film későbbi bevételeiből.

„A forgatás után egy fillért se kaptam. Ha részesedésem lett volna belőle, valószínűleg soha többé nem kellett volna dolgoznom. A mai adásokból már csak a producerek kapnak részesedést, a színészek nem” - magyarázta a lapnak.

Tehát, ha a filmtrilógiát újravetítik a tévében, az új bevétel a producerek zsebében landol, a színészek pedig ebből semmit sem kapnak.

A Sissi-filmeknek köszönhetően tudtam megvenni az első autómat, egy Ford 15M-et, aztán egy Maseratira is futotta

–mondta Weck. Tehát szerencsére arról szó sincs, hogy a produkció kizsebelte volna őt. Azt is hozzátette a vallomásához Weck, ha Romy Schneider még most is élne, akkor nem örülne, hogy a mai napig vetítik rendszeresen a tévében a Sissi-filmeket, ugyanis mindig is meg akart szabadulni a jó kislány imázstól.