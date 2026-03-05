Nem áll a zászló? Hajmeresztő módszerekkel próbálták működésre bírni a férfiasságukat a pasik a múltban

Mielőtt a kis kék bogyó emberek millióinak szexuális életét mentette volna meg, az emberek kénytelenek voltak improvizálni. Nem vehették félvárról a dolgot, ugyanis a férfi impotencia a 17. századi Franciaországban bűncselekménynek minősült. (Nem mintha a fokozott nyomás javított volna a helyzeten.) Mivel a pirulát csak 1998-ban szabadalmaztatták, addig alternatív oldalon kellett kezelni a puhányságot. Nem egy kezelés pedig már akkori szemmel is igencsak meghökkentő volt.
Történelmi gyógykezelések impotencia ellen
- Egyes kultúrákban pszichés eredetű problémának tartották az impotenciát, így talizmánokat viseltek.
- Sokszor bizarr dolgokat ettek kezelés gyanánt.
- Egy orvos kecskeherét ültetett páciensei zacskójába.
- A kék bogyó megjelenése 1998-ban megmentette a hímnemet a furcsa kezelésektől.
Nem áll fel? Idd meg a ló nyálát
Az ókori görögök és rómaiak vallásos népek révén legtöbbször kecske és kakas hancúrlécéből készült talizmánokat viseltek, amik távol tartották a merevségnek ártó szellemeket. A spárgalé, valamin hagyma rágcsálása kedvelt népi afrodiziákum volt, ám akik egy kis extremitásra vágytak, Arisztotelész írásait volt érdemes forgatniuk. Ugyanis a híres filozófus kőrisbogarak nedveit tette mások italába, ha nem jött meg a bizsergés.
A középkorban sem apadt el az emberek kreativitása, hisz egy 13. századi gyógymód azt javasolta, hogy egy farkas péniszét süssük ki, daraboljuk fel, majd szolgálják fel a búslakodó egyszemű tulajdonosának.
Nem árt tudni, hogy ezt egy szerzetes, Albertus Magnus ötlötte ki.
Ugyan az igazán meghökkentő afrodiziákumokat a kínai orvoslásban kell keresni, de a kora újkori Európát sem kellett félteni. Egy 17. századi orvosi könyv, a Compleat Midwife's Practice azt javasolta, hogy fiatal ló szájából csöpögő nyálat kell összegyűjteni, majd meginni. Ez még egészen baráti megoldásnak tűnik a 19. században megjelenő rádiumos kúpokhoz és gyógyszerekhez képest.
Boszorkányüldözés, vasalás, kézimunka impotencia ellen
Persze az ördögöt ebből a renyhe buliból sem lehetett kihagyni, így a középkor folyamán számos tudós, köztük Aquinói Szent Tamás sátáni beavatkozásnak vélte a merevedési zavarokat. Úgy vélték, hogy a boszorkányok ezzel akarták szabotálni a szaporodást, ami oda vezetett, hogy az impotens férfiak boszorkánysággal vádolták a nőket, akik így máglyán végezték.
Ha a boszorkányüldözés és ördögűzés nem jött be, mechanikus módszerekhez nyúltak. A 16. században még csak sima kézimunkát javasoltak, de a Cyclopedia of Practice Medicine tudományosabb megközelítéssel élt, túlterheltségnek vélte a merevedési zavarokat, így napi kétszeri hideg vizes áztatást javasolt.
Ezek még szelíd gyógymódok az amerikai szexoktató, Federick Hollick javaslataihoz képest, aki hevített síkosítót, mechanikus pumpát, forró tárggyal érintést, valamint a nemi szerv ostorozását javasolta.
Az ipari forradalom további bizarr eszközökkel próbálta működésre bírni a férfiasságot: vibráló övek, galvánfürdők, vákuummasszírozók jelentek meg. A kezelések eredményei igencsak kétesek voltak.
Kecskehere beültetése és a megmentő kék pirula
A 19-20. század fordulóján fejlődésnek indult a sebészet és orvostudomány; John R. Brinkley kecskehere beültetéssel kívánta megadni a választ a „miért nem áll fel” kezdetű kérdésre, amiért többszázezer forintnak megfelelő dollárt kért el. Az orosz orvos, Sergei Voronov csimpánzgolyókat ültetett a zacskóba, de emberi here transzplantációjával is kísérleteztek.
Szintén elterjedt kezelések voltak a péniszplasztikák, valamint a beültetett mechanikus szerkezetek, ám a kilencvenes évek vége fordulatot hozott. Ugyanis ekkor mutattak be egy értágításra kifejlesztett kék pirulát, aminek kellemes mellékhatása volt a merevség. Ezt szabadalmaztatta egy gyógyszergyártó cég 1998-ban, mely pontot tett a merevedési problémákra.
Ha nem áll fel, akkor se essünk kétségbe!
Az emberi anatómiáról alkotott ismeretek, az orvostudomány fejlődése, valamint a hiedelmek mind, mind formálták a gyógymódokat a merevedési zavarok kezelésére. Azonban az olyan kezelések, mint a herebeültetés, ostorozás és bogárlé-ivás még a kor mércéjével mérve is extrémnek számítottak.
Ismerd meg az erotikatörténet további bizarr fejezeteit: