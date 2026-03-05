Nem áll a zászló? Hajmeresztő módszerekkel próbálták működésre bírni a férfiasságukat a pasik a múltban

Mielőtt a kis kék bogyó emberek millióinak szexuális életét mentette volna meg, az emberek kénytelenek voltak improvizálni. Nem vehették félvárról a dolgot, ugyanis a férfi impotencia a 17. századi Franciaországban bűncselekménynek minősült. (Nem mintha a fokozott nyomás javított volna a helyzeten.) Mivel a pirulát csak 1998-ban szabadalmaztatták, addig alternatív oldalon kellett kezelni a puhányságot. Nem egy kezelés pedig már akkori szemmel is igencsak meghökkentő volt.

Forrás: Getty Images

Történelmi gyógykezelések impotencia ellen Egyes kultúrákban pszichés eredetű problémának tartották az impotenciát, így talizmánokat viseltek.

Sokszor bizarr dolgokat ettek kezelés gyanánt.

Egy orvos kecskeherét ültetett páciensei zacskójába.

A kék bogyó megjelenése 1998-ban megmentette a hímnemet a furcsa kezelésektől.

Nem áll fel? Idd meg a ló nyálát

Az ókori görögök és rómaiak vallásos népek révén legtöbbször kecske és kakas hancúrlécéből készült talizmánokat viseltek, amik távol tartották a merevségnek ártó szellemeket. A spárgalé, valamin hagyma rágcsálása kedvelt népi afrodiziákum volt, ám akik egy kis extremitásra vágytak, Arisztotelész írásait volt érdemes forgatniuk. Ugyanis a híres filozófus kőrisbogarak nedveit tette mások italába, ha nem jött meg a bizsergés.

A középkorban sem apadt el az emberek kreativitása, hisz egy 13. századi gyógymód azt javasolta, hogy egy farkas péniszét süssük ki, daraboljuk fel, majd szolgálják fel a búslakodó egyszemű tulajdonosának.

Nem árt tudni, hogy ezt egy szerzetes, Albertus Magnus ötlötte ki.

Ugyan az igazán meghökkentő afrodiziákumokat a kínai orvoslásban kell keresni, de a kora újkori Európát sem kellett félteni. Egy 17. századi orvosi könyv, a Compleat Midwife's Practice azt javasolta, hogy fiatal ló szájából csöpögő nyálat kell összegyűjteni, majd meginni. Ez még egészen baráti megoldásnak tűnik a 19. században megjelenő rádiumos kúpokhoz és gyógyszerekhez képest.

Boszorkányüldözés, vasalás, kézimunka impotencia ellen

Persze az ördögöt ebből a renyhe buliból sem lehetett kihagyni, így a középkor folyamán számos tudós, köztük Aquinói Szent Tamás sátáni beavatkozásnak vélte a merevedési zavarokat. Úgy vélték, hogy a boszorkányok ezzel akarták szabotálni a szaporodást, ami oda vezetett, hogy az impotens férfiak boszorkánysággal vádolták a nőket, akik így máglyán végezték.